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Квартиры в Grad Kraljevica, Хорватия

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1 объект найдено
Квартира в Кралевица, Хорватия
Квартира
Кралевица, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
www.biliskov.com ID 15036КралевицаПрекрасная квартира-студия площадью 31,92 м² на 1-м этаже …
$162,492
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