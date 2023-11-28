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Квартиры в Grad Sibenik, Хорватия

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5 объектов найдено
Квартира 3 комнаты с балконом, с Ownership document в Шибеник, Хорватия
Квартира 3 комнаты с балконом, с Ownership document
Шибеник, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 5
Apartment 3 bedrooms, 55m2, Šibenik-Vidici The apartment consists of two bedrooms, bathroom,…
€150,000
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Квартира 3 комнаты с Ownership document, с bus в Шибеник, Хорватия
Квартира 3 комнаты с Ownership document, с bus
Шибеник, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 5/6
Apartment for adaptation in the center with a sea view, 72.60 m2 A spacious apartment with a…
€146,000
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Квартира 2 комнаты с Ownership document, с bus, с Adapted for people with disabilities в Grebastica, Хорватия
Квартира 2 комнаты с Ownership document, с bus, с Adapted for people with disabilities
Grebastica, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/2
Привлекательная квартира с видом на море в Гребаштице, 47 м2 Продается полностью меблированн…
€220,000
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Квартира 1 ванная с Ownership document в Шибеник, Хорватия
Квартира 1 ванная с Ownership document
Шибеник, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Количество этажей 5
Отремонтированная квартира в старом центре Шибеника, 30 м2 Продаётся полностью отремонтирова…
€120,000
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Квартира 3 комнаты с балконом, с Ownership document в Шибеник, Хорватия
Квартира 3 комнаты с балконом, с Ownership document
Шибеник, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 2/2
3-комнатная квартира, 89,50 м2, Šibenik Современно оформленная квартира расположена на второ…
€315,000
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Параметры недвижимости в Grad Sibenik, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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