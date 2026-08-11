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Квартиры в Шибенике, Хорватия

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25 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Шибеник, Хорватия
Квартира 2 спальни
Шибеник, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
$310,269
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Квартира 2 спальни в Шибеник, Хорватия
Квартира 2 спальни
Шибеник, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
$410,928
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Квартира в Zaboric, Хорватия
Квартира
Zaboric, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 2
New Build Apartment with Garden, Grebaštica, 46.17 m² This attractive apartment is located o…
$163,575
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LDV InvestLDV Invest
Квартира в Шибеник, Хорватия
Квартира
Шибеник, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/4
Studio apartment with a share in commercial space in the heart of the old town, Šibenik, Th…
$90,178
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Квартира 3 комнаты в Brodarica, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Brodarica, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 141 м²
Этаж 2/2
Квартира 3 s, 140,63 м2, Шибеник – Бродарица Квартира S4 расположена на втором этаже недавно…
$447,029
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Квартира в Brodarica, Хорватия
Квартира
Brodarica, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Количество этажей 2
1 спальня квартира, 50.91 m2, Шибеник – Бродарица Квартира S1 расположена на первом этаже не…
$168,336
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Квартира 3 комнаты в Brodarica, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Brodarica, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 86 м²
Этаж 1/2
3-комнатная квартира, 85.62 m2, Šibenik – Brodarica Квартира S3 расположена на первом этаже …
$276,496
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Квартира 2 комнаты в Шибеник, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Шибеник, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Этаж 2/2
2-room apartment, 102m2, Šibenik-Crnica The apartment is located in the attic of a house wit…
$287,860
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Квартира 5 комнат в Шибеник, Хорватия
Квартира 5 комнат
Шибеник, Хорватия
Число комнат 5
Площадь 155 м²
Этаж 1/2
Apartment 5s, 155 m2, Šibenik – Center In the center of the city of Šibenik, on the waterfro…
$642,149
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Квартира 3 комнаты в Brodarica, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Brodarica, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 98 м²
Этаж 2/2
Duplex two-bedroom apartment in a new building with two gardens, Brodarica, 84.81m² Duplex t…
$325,835
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Квартира в Brodarica, Хорватия
Квартира
Brodarica, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Количество этажей 2
1 спальня квартира, 41.09 m2, Шибеник – Бродарица Квартира S2 расположена на первом этаже не…
$128,749
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Квартира 2 комнаты в Zaboric, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Zaboric, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 2/2
Two-bedroom apartment in Žaborić with sea View, 47.8 m² The apartment in Žaborić is located …
$193,752
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Квартира 2 комнаты в Brodarica, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Brodarica, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
Duplex Two-Bedroom apartment in a new building with two gardens, Brodarica, 84.81m² Duplex t…
$281,693
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Квартира 2 спальни в Шибеник, Хорватия
Квартира 2 спальни
Шибеник, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
$249,696
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Квартира 2 комнаты в Zaboric, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Zaboric, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Количество этажей 2
New build apartment with garden, Grebaštica, 63.49 m² This attractive apartment is located o…
$224,938
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Квартира 2 комнаты в Шибеник, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Шибеник, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 2/3
2-bedroom apartment, 65m2, Šibenik – Center The apartment consists of two residential units,…
$195,966
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Квартира 2 комнаты в Шибеник, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Шибеник, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/12
2-bedroom apartment, 60m2, Šibenik – Vidici On the second floor of a residential building wi…
$176,037
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Квартира 3 комнаты в Zaboric, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Zaboric, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Жаборич, недалеко от Шибеника, красивый пентхаус 76,65 м2 на 2-м этаже нового жилого дома. …
$380,645
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Квартира 2 комнаты в Шибеник, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Шибеник, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 2/2
2-room apartment, 84 m2, Šibenik-Varoš The newly renovated apartment consists of two bedroom…
$226,967
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Квартира 2 комнаты в Brodarica, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Brodarica, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Количество этажей 2
Two-bedroom apartment in a new building with two gardens, Brodarica, 84.26m² A comfortable t…
$279,866
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Квартира 4 комнаты в Шибеник, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Шибеник, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Шибеник, 1-й ряд у моря, площадь 150 м2, 1-й этаж, южная ориентация, удобная современная ква…
$599,805
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Квартира в Zaboric, Хорватия
Квартира
Zaboric, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1/2
Apartment in Grebaštica with sea view, 1 bedroom, 46.17 m² This attractive apartment is loca…
$163,575
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Квартира 27 комнат в Шибеник, Хорватия
Квартира 27 комнат
Шибеник, Хорватия
Число комнат 27
Площадь 2 198 м²
Шибеник - Мандалина Строительство началось в районе Шибеник - Мандалина Это проект с 3 здани…
Цена по запросу
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Квартира в Шибеник, Хорватия
Квартира
Шибеник, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 14
Apartment 1 bedrooms, 42m2, Šibenik-Šubićevac The apartment consists of a bedroom, hallway, …
$162,752
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Квартира 2 спальни в Шибеник, Хорватия
Квартира 2 спальни
Шибеник, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
$712,143
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Параметры недвижимости в Шибенике, Хорватия

с террасой
Недорогая
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