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Квартиры в Grad Nin, Хорватия

Нин
16
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17 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Нин, Хорватия
Квартира 1 спальня
Нин, Хорватия
Количество спален 1
Площадь 51 м²
ID CODE: 26 Anna Vuleta Agent s licencom Mob: www.adriatic.estate
$210,112
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Квартира 3 спальни в Нин, Хорватия
Квартира 3 спальни
Нин, Хорватия
Количество спален 3
Площадь 95 м²
Этаж 1
ID CODE: 28 Anna Vuleta Agent s licencom Mob: www.adriatic.estate
$329,743
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Квартира 3 спальни в Zaton, Хорватия
Квартира 3 спальни
Zaton, Хорватия
Количество спален 3
Площадь 137 м²
Этаж 2/2
ID CODE: 27 Anna Vuleta Agent s licencom Mob: www.adriatic.estate
$949,588
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Квартира 2 комнаты в Нин, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Нин, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 111 м²
Количество этажей 1
Energy-efficient modern oasis in Nin with a pool and sauna, Apartment A3 In the tranquil par…
$437,326
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Квартира 2 комнаты в Нин, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Нин, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 77 м²
Количество этажей 2
Two-Bedroom Apartment in New Building with Pool, Nin, For Sale The apartment consists of: -L…
$441,754
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Квартира 2 комнаты в Нин, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Нин, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 111 м²
Количество этажей 1
Energy-efficient modern oasis in Nin with a pool and sauna, Apartment B4 In the tranquil par…
$437,326
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Квартира 2 комнаты в Нин, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Нин, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 89 м²
Этаж 2/2
Two-Bedroom Penthouse in New Building with Pool, Nin, For Sale The apartment consists of: Li…
$498,219
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Квартира 2 комнаты в Нин, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Нин, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 89 м²
Количество этажей 2
Two-Bedroom Apartment in New Building with Pool, Nin, For Sale The apartment consists of: -L…
$441,754
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Квартира в Нин, Хорватия
Квартира
Нин, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/2
One-Bedroom Apartment in New Building with Sea View, Nin, For Sale The apartment consists of…
$220,324
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Квартира 2 комнаты в Нин, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Нин, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 104 м²
Количество этажей 1
Energy-efficient modern oasis in Nin with a pool and sauna, Apartment A1 In the peaceful par…
$420,718
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Квартира 2 комнаты в Нин, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Нин, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 89 м²
Этаж 2/2
Two-Bedroom Penthouse in New Building with Pool, Nin, For Sale The apartment consists of: Li…
$498,219
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Квартира 2 комнаты в Нин, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Нин, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
Energy-efficient modern oasis in Nin with a pool and sauna, apartment B1 In the peaceful par…
$420,718
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Квартира 2 комнаты в Нин, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Нин, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 106 м²
Количество этажей 1
Energy-efficient modern oasis in Nin with a pool and sauna, apartment A2 In a peaceful part …
$420,718
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Квартира в Нин, Хорватия
Квартира
Нин, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/2
One-Bedroom Apartment in New Building with Sea View, Nin, For Sale The apartment consists of…
$220,324
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Квартира 2 комнаты в Нин, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Нин, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 109 м²
Количество этажей 1
Energy-efficient modern oasis in Nin with a pool and sauna, Apartment A4 In the tranquil par…
$437,326
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Квартира 2 комнаты в Нин, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Нин, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 77 м²
Этаж 2/2
Two-Bedroom Penthouse in New Building with Pool, Nin, For Sale The apartment consists of: Li…
$498,219
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Квартира 2 комнаты в Нин, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Нин, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 89 м²
Количество этажей 2
Two-Bedroom Apartment in New Building with Pool, Nin, For Sale The apartment consists of: -L…
$441,754
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Параметры недвижимости в Grad Nin, Хорватия

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