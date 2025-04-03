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Квартиры в Grad Kastav, Хорватия

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2 объекта найдено
Квартира 5 комнат в Кастав, Хорватия
Квартира 5 комнат
Кастав, Хорватия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 296 м²
www.biliskov.com ID: 14271-1 Кастав, Брестовице Просторная двухэтажная пятикомнатная кварт…
$512,988
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Квартира 2 комнаты в Кастав, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Кастав, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 2/2
KASTAV – Apartment with two bedrooms, sea view, NEWLY BUILT A two-room apartment for sale in…
$264,278
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