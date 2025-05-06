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Квартиры в Grad Krk, Хорватия

Крк
16
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17 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Крк, Хорватия
Квартира 1 спальня
Крк, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Stan Grad Immobilien представляет исключительную квартиру, построенную по современной архите…
$285,160
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STAN GRAD
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English, Deutsch, Italiano
Квартира в Крк, Хорватия
Квартира
Крк, Хорватия
Площадь 185 м²
I28053 Kvarnerska
$1,06 млн
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Квартира 3 спальни в Крк, Хорватия
Квартира 3 спальни
Крк, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
$969,545
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San Patrik Real Estate
Языки общения
English, Hrvatski
Квартира 3 спальни в Крк, Хорватия
Квартира 3 спальни
Крк, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Из предложения нашего агентства превосходной недвижимости в северной Адриатике выделяется со…
$677,269
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STAN GRAD
Языки общения
English, Deutsch, Italiano
Квартира 3 комнаты в Крк, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Крк, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
www.biliskov.com  ID: 14019 Крк, старый центр города недалеко от набережной. Просторная и …
$430,254
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Квартира 2 комнаты в Крк, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Крк, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 3/3
I28142 Ul. Svetog Ivana
$283,985
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Квартира 1 спальня в Крк, Хорватия
Квартира 1 спальня
Крк, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Среди богатого выбора объектов недвижимости, предлагаемых Stan Grad Immobilien, выделяется з…
$285,160
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STAN GRAD
Языки общения
English, Deutsch, Italiano
Квартира 2 спальни в Крк, Хорватия
Квартира 2 спальни
Крк, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
В обширном и разнообразном портфолио Stan Grad Immobilien эта квартира выделяется как настоя…
$307,332
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STAN GRAD
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English, Deutsch, Italiano
Квартира 5 комнат в Крк, Хорватия
Квартира 5 комнат
Крк, Хорватия
Число комнат 5
Площадь 138 м²
Этаж 1/2
LUXURY APARTMENT WITH POOL! KRK ISLAND, NEW BUILDING!A luxury apartment for sale in a new b…
$941,081
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Квартира 3 спальни в Крк, Хорватия
Квартира 3 спальни
Крк, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
В рамках разнообразного и тщательно отобранного выбора недвижимости, предлагаемой Стэном Гра…
$500,740
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STAN GRAD
Языки общения
English, Deutsch, Italiano
Квартира 3 спальни в Крк, Хорватия
Квартира 3 спальни
Крк, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
$889,700
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San Patrik Real Estate
Языки общения
English, Hrvatski
Квартира 3 спальни в Крк, Хорватия
Квартира 3 спальни
Крк, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 118 м²
Среди широкого выбора недвижимости на северной Адриатике, предлагаемого агентством Stan Grad…
$1,06 млн
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STAN GRAD
Языки общения
English, Deutsch, Italiano
Квартира 3 спальни в Крк, Хорватия
Квартира 3 спальни
Крк, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
В предложении недвижимости агентства Stan Grad Immobilien, на острове Крк, есть очень привле…
$1,08 млн
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STAN GRAD
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English, Deutsch, Italiano
Квартира 2 спальни в Крк, Хорватия
Квартира 2 спальни
Крк, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Мы предлагаем очень качественную квартиру для туристического отдыха в северной Адриатике на …
$333,428
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Агентство
STAN GRAD
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English, Deutsch, Italiano
Квартира 3 комнаты в Крк, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Крк, Хорватия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$384,964
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Muraj, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Muraj, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 95 м²
Количество этажей 2
I26570 Creska/Mali Kartec
$1,07 млн
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Квартира 3 комнаты в Крк, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Крк, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
LUXURY APARTMENT, KRK, MALI KARTEC, NEW BUILDINGA luxury apartment for sale in town Krk at a…
$487,148
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Типы недвижимости в Grad Krk

двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Grad Krk, Хорватия

с террасой
с видом на море
Недорогая
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