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Квартиры в Grad Zadar, Хорватия

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Задар
34
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47 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Grad Zadar, Хорватия
Квартира 3 спальни
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 293 м²
$1,97 млн
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Квартира 3 спальни в Grad Zadar, Хорватия
Квартира 3 спальни
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
$1,18 млн
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Квартира 3 спальни в Grad Zadar, Хорватия
Квартира 3 спальни
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 181 м²
$1,82 млн
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 2 спальни в Grad Zadar, Хорватия
Квартира 2 спальни
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 181 м²
$1,83 млн
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Квартира 3 спальни в Kozino, Хорватия
Квартира 3 спальни
Kozino, Хорватия
Количество спален 3
Площадь 103 м²
Описание объекта: В тихом и востребованном районе Кожино, всего в 50 метрах от моря, строитс…
$479,527
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Квартира в Grad Zadar, Хорватия
Квартира
Grad Zadar, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Количество этажей 3
Studio Apartment 21 m², Višnjik, Zadar A studio apartment with an area of 21 m² is located o…
$88,572
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Квартира 2 спальни в Grad Zadar, Хорватия
Квартира 2 спальни
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
$904,998
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Квартира 2 спальни в Grad Zadar, Хорватия
Квартира 2 спальни
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
$1,17 млн
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Квартира 2 спальни в Grad Zadar, Хорватия
Квартира 2 спальни
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 166 м²
$1,57 млн
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Квартира 2 спальни в Grad Zadar, Хорватия
Квартира 2 спальни
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
$378,081
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Квартира 2 спальни в Grad Zadar, Хорватия
Квартира 2 спальни
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
$784,891
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Квартира 3 комнаты в Grad Zadar, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Grad Zadar, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 1/3
Четырехкомнатные семейные апартаменты, 2643 евро/м², 1 этаж, 87 м², Bili brig, Задар Располо…
$254,645
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Квартира 2 комнаты в Grad Zadar, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Grad Zadar, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 1/2
I26820 Ulica Hrvatskog sabora bb
$487,148
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Квартира в Petrcane, Хорватия
Квартира
Petrcane, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
One-bedroom apartment, 54m2, terrace, pool – Petrčane In the town of Petrčane, just about 20…
$193,752
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Квартира в Petrcane, Хорватия
Квартира
Petrcane, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 1
One-bedroom apartment, 54.35m2, terrace, pool – Petrčane In the town of Petrčane, just about…
$193,752
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Квартира 3 комнаты в Petrcane, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Petrcane, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 140 м²
Этаж 2
Penthouse, 140.18m2, Terrace, Pool – Petrčane, 140.18m2 In the town of Petrčane, just 200 me…
$498,219
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Квартира 3 комнаты в Kozino, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Kozino, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 135 м²
Количество этажей 3
Apartment with pool, 135 m2, modern new building, 100 m from the sea, Kožino The apartment i…
$487,061
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Квартира 3 комнаты в Grad Zadar, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Grad Zadar, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 3/4
FOR SALE, APARTMENT, ZADAR, CLOSE TO THE CENTER – MARASKA PARK, MIROSLAVA KRLEŽE, 3 bedrooms…
$354,289
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Квартира 2 комнаты в Petrcane, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Petrcane, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Two-bedroom apartment, 63.05m2 – Terrace, Pool – Petrčane In the town of Petrčane, just abou…
$215,895
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Квартира 3 комнаты в Grad Zadar, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Grad Zadar, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 137 м²
Этаж 2/2
I26819 Ulica Hrvatskog sabora bb
$941,081
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Квартира в Grad Zadar, Хорватия
Квартира
Grad Zadar, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 7/8
In a well-maintained building on Bulevar in Zadar, we are selling a two-bedroom apartment wi…
$203,716
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Квартира 3 комнаты в Grad Zadar, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Grad Zadar, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 3/3
In the very center of Zadar, in a building overlooking the Donat and Forum, there is a three…
$243,574
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Квартира 2 комнаты в Grad Zadar, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Grad Zadar, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 206 м²
Количество этажей 2
New construction, two-bedroom apartment with pool, 206 m2, Bili brig, Zadar On the ground fl…
$553,577
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Квартира в Grad Zadar, Хорватия
Квартира
Grad Zadar, Хорватия
Площадь 69 м²
Этаж 1/2
I26818 Ulica Hrvatskog sabora
$376,432
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Квартира в Petrcane, Хорватия
Квартира
Petrcane, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 1/3
Apartment with resort amenities, first row to the sea In the town of Petrčane, in the first …
$498,219
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Квартира 3 комнаты в Grad Zadar, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Grad Zadar, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 84 м²
Этаж 1
Zadar, Brodarica, 2BDR exclusive apartment, top position, near sea, parking, elevator, deliv…
$360,100
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Квартира 3 комнаты в Kozino, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Kozino, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 108 м²
Этаж 1/3
Three-room apartment with a terrace, 108 m2, sea view, 100m to the sea, Kožino The apartment…
$400,269
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Квартира 3 комнаты в Grad Zadar, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Grad Zadar, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 3
Four-bedroom family apartment with a garden, 90 m2, Bili brig, Zadar On the ground floor of …
$269,038
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Квартира 2 комнаты в Grad Zadar, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Grad Zadar, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 2/2
Two-room apartment, newly built, 100 m2, Bili brig, Zadar On the first floor of the building…
$398,575
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Квартира в Grad Zadar, Хорватия
Квартира
Grad Zadar, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 4
Apartment/Business space, 35 m2, Bili brig, Zadar On the ground floor of the building there …
$105,180
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