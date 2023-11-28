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Realting.com
Хорватия
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Квартиры
Квартиры в Задар, Хорватия
двухкомнатные
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Квартира
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15 объектов найдено
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Квартира 3 комнаты с Ownership document
Задар, Хорватия
3
1
100 м²
4
Three-room apartment, 99.50m2, Center In the center of the old part of the city of Zadar – …
€415,000
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Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море
Задар, Хорватия
2
2
94 м²
4
ID CODE: 19672
€256,500
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808
info@dux-nekretnine.hr
Квартира 2 комнаты с террасой, с bus
Задар, Хорватия
2
1
101 м²
1/2
I26820 Ulica Hrvatskog sabora bb
€440,000
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Квартира 3 комнаты с террасой, с bus
Задар, Хорватия
3
137 м²
2/2
I26819 Ulica Hrvatskog sabora bb
€850,000
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Квартира с террасой, с bus
Задар, Хорватия
69 м²
1/2
I26818 Ulica Hrvatskog sabora
€340,000
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Квартира с террасой, с bus
Задар, Хорватия
63 м²
1/2
I26817 Ulica Hrvatskog sabora
€300,000
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Квартира 1 ванная с лифтом, с террасой, с Ownership document
Задар, Хорватия
1
71 м²
3
One-bedroom apartment 48 m2 in a new building, terrace of 100 m2, Borik, Zadar In the Borik …
€230,000
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Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Задар, Хорватия
2
2
88 м²
2
ZADAR, MOCIRE - Luxury apartment with a garden in a new building Zadar is both an atmosphe…
€295,000
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808
info@dux-nekretnine.hr
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Kozino, Хорватия
2
1
65 м²
2
ZADAR, KOŽINO - Apartment in a beautiful villa with pool Only 5 kilometers from Zadar is t…
€230,000
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808
info@dux-nekretnine.hr
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видеонаблюдением
Задар, Хорватия
3
1
86 м²
2
ZADAR, PENINSULA - Apartment with an artistic signature in the center An artistic apartmen…
€310,000
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Realting.com
Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808
info@dux-nekretnine.hr
Квартира 2 спальни с видом на море
Kozino, Хорватия
2
1
78 м²
2
ZADAR, PETRČANE - Apartment in a new building, ground floor Apartment for sale in Petrčane…
€285,000
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Realting.com
Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808
info@dux-nekretnine.hr
Квартира 3 комнаты с Ownership document, с bus, с Expansion possibility
Задар, Хорватия
3
1
91 м²
3/4
ПРОДАЖА, КВАРТИРА, ZADAR, НЕДАЛЕКО ОТ ЦЕНТРА – MARASKA PARK, MIROSLAVA KRLEŽE, 3 СПАЛЬНИ, 91…
€320,000
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Квартира 1 ванная с Ownership document
Задар, Хорватия
1
35 м²
4
Квартира/Деловая площадь, 35 м2, Били бриг, Задар На первом этаже здания есть хорошее и хоро…
€95,000
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Квартира 2 комнаты с террасой, с Ownership document, с bus
Задар, Хорватия
2
1
206 м²
2
Новое строительство, двухкомнатная квартира с бассейном, 206 м2, Били Бриг, Задар На первом …
€500,000
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Квартира 2 комнаты с Ownership document
Задар, Хорватия
2
1
67 м²
3
Квартира в исключительном месте, туристический потенциал, Задар Двухкомнатная квартира с чис…
€240,000
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Параметры недвижимости в Задар, Хорватия
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
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