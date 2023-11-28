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Квартиры в Задар, Хорватия

двухкомнатные
4
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15 объектов найдено
Квартира 3 комнаты с Ownership document в Задар, Хорватия
Квартира 3 комнаты с Ownership document
Задар, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 4
Three-room apartment, 99.50m2, Center In the center of the old part of the city of Zadar – …
€415,000
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Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море в Задар, Хорватия
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море
Задар, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Количество этажей 4
ID CODE: 19672
€256,500
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808 info@dux-nekretnine.hr
Квартира 2 комнаты с террасой, с bus в Задар, Хорватия
Квартира 2 комнаты с террасой, с bus
Задар, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 1/2
I26820 Ulica Hrvatskog sabora bb
€440,000
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Квартира 3 комнаты с террасой, с bus в Задар, Хорватия
Квартира 3 комнаты с террасой, с bus
Задар, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 137 м²
Этаж 2/2
I26819 Ulica Hrvatskog sabora bb
€850,000
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Квартира с террасой, с bus в Задар, Хорватия
Квартира с террасой, с bus
Задар, Хорватия
Площадь 69 м²
Этаж 1/2
I26818 Ulica Hrvatskog sabora
€340,000
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Квартира с террасой, с bus в Задар, Хорватия
Квартира с террасой, с bus
Задар, Хорватия
Площадь 63 м²
Этаж 1/2
I26817 Ulica Hrvatskog sabora
€300,000
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Квартира 1 ванная с лифтом, с террасой, с Ownership document в Задар, Хорватия
Квартира 1 ванная с лифтом, с террасой, с Ownership document
Задар, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Количество этажей 3
One-bedroom apartment 48 m2 in a new building, terrace of 100 m2, Borik, Zadar In the Borik …
€230,000
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Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Задар, Хорватия
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Задар, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Количество этажей 2
ZADAR, MOCIRE - Luxury apartment with a garden in a new building Zadar is both an atmosphe…
€295,000
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808 info@dux-nekretnine.hr
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Kozino, Хорватия
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Kozino, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 2
ZADAR, KOŽINO - Apartment in a beautiful villa with pool Only 5 kilometers from Zadar is t…
€230,000
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808 info@dux-nekretnine.hr
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видеонаблюдением в Задар, Хорватия
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видеонаблюдением
Задар, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Количество этажей 2
ZADAR, PENINSULA - Apartment with an artistic signature in the center An artistic apartmen…
€310,000
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808 info@dux-nekretnine.hr
Квартира 2 спальни с видом на море в Kozino, Хорватия
Квартира 2 спальни с видом на море
Kozino, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Количество этажей 2
ZADAR, PETRČANE - Apartment in a new building, ground floor Apartment for sale in Petrčane…
€285,000
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808 info@dux-nekretnine.hr
Квартира 3 комнаты с Ownership document, с bus, с Expansion possibility в Задар, Хорватия
Квартира 3 комнаты с Ownership document, с bus, с Expansion possibility
Задар, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 3/4
ПРОДАЖА, КВАРТИРА, ZADAR, НЕДАЛЕКО ОТ ЦЕНТРА – MARASKA PARK, MIROSLAVA KRLEŽE, 3 СПАЛЬНИ, 91…
€320,000
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Квартира 1 ванная с Ownership document в Задар, Хорватия
Квартира 1 ванная с Ownership document
Задар, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 4
Квартира/Деловая площадь, 35 м2, Били бриг, Задар На первом этаже здания есть хорошее и хоро…
€95,000
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Квартира 2 комнаты с террасой, с Ownership document, с bus в Задар, Хорватия
Квартира 2 комнаты с террасой, с Ownership document, с bus
Задар, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 206 м²
Количество этажей 2
Новое строительство, двухкомнатная квартира с бассейном, 206 м2, Били Бриг, Задар На первом …
€500,000
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Квартира 2 комнаты с Ownership document в Задар, Хорватия
Квартира 2 комнаты с Ownership document
Задар, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Количество этажей 3
Квартира в исключительном месте, туристический потенциал, Задар Двухкомнатная квартира с чис…
€240,000
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Параметры недвижимости в Задар, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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