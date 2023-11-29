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Квартиры в Grad Makarska, Хорватия

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7 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Макарска, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Макарска, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Макарска, Били бриг, двухкомнатная квартира 72 м2 на 2 этаже жилого дома, ориентация восток-…
€299,000
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Квартира 2 комнаты в Макарска, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Макарска, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
ЗАКАЗЧИК НЕ ПЛАТИТ КОМИССИЮ БРОКЕРУ! Роскошный жилой дом в стадии строительства, с открытым…
€258,375
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Квартира 2 комнаты в Макарска, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Макарска, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
ЗАКАЗЧИК НЕ ПЛАТИТ КОМИССИЮ БРОКЕРУ! Роскошный жилой дом в стадии строительства, с открытым…
€270,730
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Квартира 3 комнаты в Макарска, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Макарска, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
ЗАКАЗЧИК НЕ ПЛАТИТ КОМИССИЮ БРОКЕРУ! Роскошный жилой дом в стадии строительства, с открытым…
€330,928
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Квартира 3 комнаты в Макарска, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Макарска, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
ЗАКАЗЧИК НЕ ПЛАТИТ КОМИССИЮ БРОКЕРУ! Роскошный жилой дом в стадии строительства, с открытым…
€321,383
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Квартира 3 комнаты в Макарска, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Макарска, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Роскошный жилой дом в стадии строительства, с открытым видом на море. Эта красивая резиденц…
€300,450
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Квартира 2 комнаты в Макарска, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Макарска, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Роскошный жилой дом в стадии строительства, с открытым видом на море. Эта красивая резиденц…
€263,500
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Параметры недвижимости в Grad Makarska, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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