Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Супетар
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Супетаре, Хорватия

;
Квартира Удалить
Очистить
4 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Супетар, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Супетар, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Брач, Супетар, однокомнатная квартира с парковкой и гаражом. Площадь квартиры 31,64 м2 + ло…
$219,159
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Супетар, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Супетар, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Брач - Супетар Продается квартира без мебели с охраняемой парковкой 45м2. Квартиру можно ку…
$271,066
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Splitska, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Splitska, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Брач, Сплитская трехкомнатная квартира 91 м2 с открытой парковкой площадью 12 м2 100 м от мо…
$346,041
Оставить заявку
International Property AlertsInternational Property Alerts
Квартира 1 комната в Супетар, Хорватия
Квартира 1 комната
Супетар, Хорватия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Brač, Supetar, однокомнатная квартира площадью 34,40 м2 с лоджией площадью 6,58 м2, парковоч…
$213,392
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти