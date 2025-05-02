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Квартиры в Новале, Хорватия

двухкомнатные
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7 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Новаля, Хорватия
Квартира 2 спальни
Новаля, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
$245,238
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Агентство
San Patrik Real Estate
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English, Hrvatski
Квартира 2 спальни в Новаля, Хорватия
Квартира 2 спальни
Новаля, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
$410,631
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Агентство
San Patrik Real Estate
Языки общения
English, Hrvatski
Квартира 2 комнаты в Новаля, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Новаля, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/2
Apartment with sea view, parking, 350 m to the beach, 55 m2, Novalja In the southern part of…
$155,002
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Квартира 3 спальни в Новаля, Хорватия
Квартира 3 спальни
Новаля, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
$399,224
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Агентство
San Patrik Real Estate
Языки общения
English, Hrvatski
Квартира 2 спальни в Новаля, Хорватия
Квартира 2 спальни
Новаля, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
$399,224
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Агентство
San Patrik Real Estate
Языки общения
English, Hrvatski
Квартира 2 спальни в Новаля, Хорватия
Квартира 2 спальни
Новаля, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
$225,847
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Агентство
San Patrik Real Estate
Языки общения
English, Hrvatski
Квартира 2 спальни в Новаля, Хорватия
Квартира 2 спальни
Новаля, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
$225,847
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Агентство
San Patrik Real Estate
Языки общения
English, Hrvatski
Realting.com
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