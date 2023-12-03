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Квартиры в Grad Trogir, Хорватия

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Продается просторная эксклюзивная квартира в строящемся доме, расположенном в тихом месте на…
€500,000
в месяц
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
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Параметры недвижимости в Grad Trogir, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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