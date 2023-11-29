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Квартиры в City of Velika Gorica, Хорватия

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18 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Велика-Горица, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
www.biliskov.com  ID: 13735 Велика Горица Красивая и роскошная трехкомнатная квартира площ…
€225,750
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Квартира 3 комнаты в Велика-Горица, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
www.biliskov.com  ID: 13736 Велика Горица Красивая и роскошная трехкомнатная квартира НКП …
€225,750
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Квартира 4 комнаты в Велика-Горица, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
www.biliskov.com  ID: 13737 Велика Горица Красивый и роскошный четырехкомнатный пентхаус Н…
€630,440
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Квартира 3 комнаты с балконом, с Ownership document, с bus в Велика-Горица, Хорватия
Квартира 3 комнаты с балконом, с Ownership document, с bus
Велика-Горица, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 2/2
I26716 Николь Тесле
€176,400
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Квартира 3 комнаты с балконом, с Ownership document, с bus в Велика-Горица, Хорватия
Квартира 3 комнаты с балконом, с Ownership document, с bus
Велика-Горица, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 2/2
I26720 Николь Тесле
€160,744
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Квартира 3 комнаты с балконом, с Ownership document, с bus в Велика-Горица, Хорватия
Квартира 3 комнаты с балконом, с Ownership document, с bus
Велика-Горица, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 1/2
I26717 Николь Тесле
€174,440
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Квартира 4 комнаты в Велика-Горица, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
www.biliskov.com  ID: 13680 Велика Горица, Красивая четырехкомнатная квартира НКП 138,4 м2…
€332,000
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Квартира 3 комнаты в Велика-Горица, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
www.biliskov.com  ID: 13622 Велика Горица Красивая трехкомнатная квартира площадью 71,99 м…
€176,375
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Квартира 3 комнаты в Велика-Горица, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
www.biliskov.com  ID: 13664 Велика Горица Красивая трехкомнатная квартира площадью 71,99 м…
€176,375
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Квартира 3 комнаты в Велика-Горица, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 70 м²
www.biliskov.com  ID: 13661 Велика Горица Красивая трехкомнатная квартира 70, 21 м2 на пер…
€172,000
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Квартира 3 комнаты в Велика-Горица, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
www.biliskov.com  ID: 13365 Велика Горица Красивая трехкомнатная квартира площадью 71,20 м…
€174,440
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Квартира 3 комнаты в Велика-Горица, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
www.biliskov.com  ID: 13666 Велика Горица Красивая трехкомнатная квартира 67,65 м2 на 1 эт…
€165,742
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Квартира 3 комнаты в Велика-Горица, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
www.biliskov.com  ID: 13668 Велика Горица Красивая трехкомнатная квартира площадью 65,61 м…
€160,744
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Квартира 3 комнаты в Велика-Горица, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
www.biliskov.com  ID: 13667 Велика Горица Красивая трехкомнатная квартира площадью 71,34 м…
€174,783
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Квартира 3 комнаты с Ownership document, с bus в Велика-Горица, Хорватия
Квартира 3 комнаты с Ownership document, с bus
Велика-Горица, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 108 м²
Этаж 1/2
I26106 Загребачка
€230,000
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Квартира 4 комнаты с балконом, с лифтом, с bus в Велика-Горица, Хорватия
Квартира 4 комнаты с балконом, с лифтом, с bus
Велика-Горица, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 104 м²
Этаж 4/5
I25697 Андрие Качича Миошича
€285,000
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Квартира 5 комнат с балконом, с лифтом, с bus в Велика-Горица, Хорватия
Квартира 5 комнат с балконом, с лифтом, с bus
Велика-Горица, Хорватия
Комнаты 5
Площадь 105 м²
Этаж 2/5
I25696 Андрие Качича Миошича
€285,000
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Квартира 2 комнаты в Велика-Горица, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Велика Горица, улица Славка Колара Двухкомнатная квартира 59,60м2 на 4 этаже в доме 1989 го…
€120,000
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Параметры недвижимости в City of Velika Gorica, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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