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Квартиры в Велике-Горице, Хорватия

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13 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Велика-Горица, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 3/4
I28066 Antuna Gustava Matoša
$143,820
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Квартира 4 комнаты в Велика-Горица, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 119 м²
Этаж 1/2
I28268 Josipa Grdenića pl. Jarebičkog
$341,068
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Квартира 6 комнат в Велика-Горица, Хорватия
Квартира 6 комнат
Велика-Горица, Хорватия
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
www.biliskov.com  ID: 13900 Велика Горица, Центр Роскошный шестикомнатный пентхаус НКП 187…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Велика-Горица, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 2/2
I26719 Nikole Tesle
$192,589
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Квартира 4 комнаты в Велика-Горица, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
I28265 Josipa Grdenića pl. Jarebičkog
$351,666
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Квартира 4 комнаты в Велика-Горица, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 2/2
I28266 Josipa Grdenića pl. Jarebičkog
$351,666
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 3 комнаты в Велика-Горица, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 2/2
I26716 Nikole Tesle
$195,302
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Квартира 5 комнат в Велика-Горица, Хорватия
Квартира 5 комнат
Велика-Горица, Хорватия
Число комнат 5
Площадь 105 м²
Этаж 2/5
I25696 Andrije Kačića Miošića
$314,432
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Квартира 4 комнаты в Велика-Горица, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 104 м²
Этаж 4/5
I25697 Andrije Kačića Miošića
$314,432
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Квартира 3 комнаты в Велика-Горица, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 1/2
I26717 Nikole Tesle
$193,132
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Квартира 3 комнаты в Велика-Горица, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 1/2
I26714 Nikole Tesle
$195,302
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Квартира 3 комнаты в Велика-Горица, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Этаж 1/2
I28264 Josipa Grdenića pl. Jarebičkog
$313,202
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Квартира 4 комнаты в Велика-Горица, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 119 м²
Этаж 2/2
I28267 Josipa Grdenića pl. Jarebičkog
$341,068
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