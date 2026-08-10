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Квартиры в Крк, Хорватия

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трехкомнатные
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11 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Крк, Хорватия
Квартира 3 спальни
Крк, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 122 м²
$1,11 млн
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Квартира 2 спальни в Крк, Хорватия
Квартира 2 спальни
Крк, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
ID CODE: 105-852
$455,292
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Агентство
Manor Nekretnine d.o.o.
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Квартира 2 спальни в Крк, Хорватия
Квартира 2 спальни
Крк, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
ID CODE: 139-229
$436,051
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Manor Nekretnine d.o.o.
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Українська, Hrvatski
LDV InvestLDV Invest
Квартира 1 спальня в Крк, Хорватия
Квартира 1 спальня
Крк, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
$422,075
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Квартира в Крк, Хорватия
Квартира
Крк, Хорватия
Площадь 185 м²
I28053 Kvarnerska
$1,06 млн
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Квартира 3 спальни в Крк, Хорватия
Квартира 3 спальни
Крк, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
$998,195
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Квартира 3 комнаты в Крк, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Крк, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
LUXURY APARTMENT, KRK, MALI KARTEC, NEW BUILDINGA luxury apartment for sale in town Krk at a…
$487,148
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Квартира 2 комнаты в Крк, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Крк, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 3/3
I28142 Ul. Svetog Ivana
$283,985
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Квартира 3 комнаты в Крк, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Крк, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
www.biliskov.com  ID: 14019 Крк, старый центр города недалеко от набережной. Просторная и …
$438,319
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Квартира 3 спальни в Крк, Хорватия
Квартира 3 спальни
Крк, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
$889,700
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Квартира 5 комнат в Крк, Хорватия
Квартира 5 комнат
Крк, Хорватия
Число комнат 5
Площадь 138 м²
Этаж 1/2
LUXURY APARTMENT WITH POOL! KRK ISLAND, NEW BUILDING!A luxury apartment for sale in a new b…
$941,081
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