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Квартиры в Krk, Хорватия

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3 объекта найдено
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Krk, Хорватия
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Krk, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
ISLAND OF KRK, CITY OF KRK - two-story apartment with garden and swimming pool near the sea.…
€970,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Krk, Хорватия
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Krk, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
KRK CITY - Penthouse first row to the sea Three-room apartment with living room in an exce…
€595,000
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море в Krk, Хорватия
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море
Krk, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
City of Krk - Luxury apartment on the ground floor This beautiful apartment in a new build…
€466,875
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Realting.com
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