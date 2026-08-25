Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Город Умаг
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Городе Умаге, Хорватия

;
Умаг
6
Квартира Удалить
Очистить
24 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Savudrija, Хорватия
Квартира 2 спальни
Savudrija, Хорватия
Количество спален 2
Площадь 88 м²
Описание объекта: Представляем вашему вниманию элегантную трехкомнатную квартиру, расположен…
$957 452
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Lovrecica, Хорватия
Квартира 2 спальни
Lovrecica, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
Количество этажей 2
ID CODE: 143-4
$711 342
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Manor Nekretnine d.o.o.
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Українська, Hrvatski
Квартира 1 спальня в Basanija, Хорватия
Квартира 1 спальня
Basanija, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
$760 500
Оставить заявку
DD CO DEDD CO DE
Квартира 1 спальня в Basanija, Хорватия
Квартира 1 спальня
Basanija, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
$541 328
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Savudrija, Хорватия
Квартира 2 спальни
Savudrija, Хорватия
Количество спален 2
Площадь 91 м²
Описание объекта: Представляем вашему вниманию элегантную трехкомнатную квартиру, расположен…
$930 422
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Savudrija, Хорватия
Квартира 2 спальни
Savudrija, Хорватия
Количество спален 2
Площадь 91 м²
Описание объекта: Представляем вашему вниманию элегантную трехкомнатную квартиру, расположен…
$932 411
Оставить заявку
International Property AlertsInternational Property Alerts
Квартира 2 спальни в Basanija, Хорватия
Квартира 2 спальни
Basanija, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
$993 556
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Basanija, Хорватия
Квартира 2 спальни
Basanija, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
$887 350
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Savudrija, Хорватия
Квартира 2 спальни
Savudrija, Хорватия
Количество спален 2
Площадь 94 м²
Описание объекта: Представляем вашему вниманию элегантную трехкомнатную квартиру, расположен…
$881 623
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Savudrija, Хорватия
Квартира 2 спальни
Savudrija, Хорватия
Количество спален 2
Площадь 97 м²
Описание объекта: Представляем вашему вниманию элегантную трехкомнатную квартиру, расположен…
$930 607
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Basanija, Хорватия
Квартира 3 спальни
Basanija, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
$829 805
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Basanija, Хорватия
Квартира 2 спальни
Basanija, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
$956 587
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Basanija, Хорватия
Квартира 2 спальни
Basanija, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
$976 334
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Basanija, Хорватия
Квартира 2 спальни
Basanija, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
$1,18 млн
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Savudrija, Хорватия
Квартира 3 спальни
Savudrija, Хорватия
Количество спален 3
Площадь 123 м²
Описание объекта: Представляем вашему вниманию элегантный четырехкомнатный пентхаус, располо…
$930 422
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Basanija, Хорватия
Квартира 1 спальня
Basanija, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
$539 568
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Savudrija, Хорватия
Квартира 2 спальни
Savudrija, Хорватия
Количество спален 2
Площадь 95 м²
Описание объекта: Представляем вашему вниманию элегантную трехкомнатную квартиру, расположен…
$782 991
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Basanija, Хорватия
Квартира 2 спальни
Basanija, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
$531 403
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Умаг, Хорватия
Квартира 1 спальня
Умаг, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Продается очаровательная квартира с видом на море с бассейном, расположенная в роскошном кур…
$397 155
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Умаг, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Умаг, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Количество этажей 1
Apartment with a Large Garden in the First Row to the Sea in Umag An exceptional opportunity…
$575 720
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Умаг, Хорватия
Квартира 2 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
$255 775
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Умаг, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Умаг, Хорватия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1
Топ предложение! Новые готовые апартаменты в 600 м от моря Элитная недвижимость Farka & Scar…
$201 281
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Умаг, Хорватия
Квартира 2 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
$257 162
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Умаг, Хорватия
Квартира 2 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
$248 233
Оставить заявку

Типы недвижимости в Городе Умаге

однокомнатные
двухкомнатные

Параметры недвижимости в Городе Умаге, Хорватия

с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти