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Квартиры в Город Умаг, Хорватия

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28 объектов найдено
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Crveni Vrh, Хорватия
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Crveni Vrh, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 3
Beautiful 2-bedroom apartments for sale from 80 to 100 sqm. Apartments are located within…
€800,000
в месяц
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Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Monterol, Хорватия
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Monterol, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
UMAG - OPPORTUNITY! Apartment on the ground floor with a garage 300 m from the sea! For sa…
€205,000
в месяц
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Умаг, Хорватия
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Умаг, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Количество этажей 2
ISTRIA, UMAG - Attractive two-storey 3 bedroom apartment, 94 m2 Umag is a city on the west c…
€257,000
в месяц
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Квартира 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Умаг, Хорватия
Квартира 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Умаг, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 1
ISTRIA, UMAG - A luxurious, spacious apartment near the center of Umag Umag is a city on t…
€349,000
в месяц
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Квартира 1 спальня с кондиционером, с видом на море в Умаг, Хорватия
Квартира 1 спальня с кондиционером, с видом на море
Умаг, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
UMAG - 2S+DB first row to the sea, a rarity on the market! For sale is a one-room apartmen…
€270,000
в месяц
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видеонаблюдением, с парковка в Умаг, Хорватия
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видеонаблюдением, с парковка
Умаг, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
UMAG - NEW - 2BR+DB, equip and move in! For sale is a beautiful apartment in Umag, located o…
€264,000
в месяц
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением в Умаг, Хорватия
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением
Умаг, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
ID CODE: 22527
€240,000
в месяц
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Умаг, Хорватия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Умаг, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/3
In the apartment complex Garden Palace Resort Umag, we sell apartments ranging from studios …
€248,402
в месяц
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Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Умаг, Хорватия
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Умаг, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 12 704 м²
Количество этажей 3
In the apartment complex Garden Palace Resort Umag, we sell apartments ranging from studios …
€358,135
в месяц
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Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с видом на море в Умаг, Хорватия
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с видом на море
Умаг, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 163 м²
Количество этажей 3
In the apartment complex Garden Palace Resort Umag, we sell apartments ranging from studios …
€357,273
в месяц
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Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с видом на море в Умаг, Хорватия
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с видом на море
Умаг, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 201 м²
Этаж 3/3
In the apartment complex Garden Palace Resort Umag, we sell apartments ranging from studios …
€628,247
в месяц
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Квартира 1 спальня в Savudrija, Хорватия
Квартира 1 спальня
Savudrija, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Элитная недвижимость Farkaš продает квартиры в завершение, расположенные в 500 м от моря и п…
€205,182
в месяц
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Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с интернетом в Monterol, Хорватия
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с интернетом
Monterol, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Мы продаем квартиру на 1-м этаже здания, в котором всего 5 квартир. Расположение самого здан…
€227,538
в месяц
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Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Crveni Vrh, Хорватия
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Crveni Vrh, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Продается уникальная квартира, полностью оборудованная в здании с апартаментами 8 и общим ба…
€350,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Monterol, Хорватия
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Monterol, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Особая возможность! Продается только две квартиры с прекрасным видом на море и залив Умаг, …
€184,000
в месяц
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Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с бассейном в Monterol, Хорватия
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с бассейном
Monterol, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Роскошная недвижимость Фаркаш продает новые апартаменты в окрестностях Умага. Квартира явля…
€195,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Crveni Vrh, Хорватия
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Crveni Vrh, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
СЕМЬЯ КОЖА Продажа апартаментов Skipper FAMILY на 2 этаже и чердаке здания Yellow Skiper Res…
Цена по запросу
в месяц
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Квартира 6 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Basanija, Хорватия
Квартира 6 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Basanija, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 342 м²
Этот красивый дом расположен всего в 400 метрах от моря и пляжа, недалеко от магазинов, банк…
€760,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Crveni Vrh, Хорватия
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Crveni Vrh, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Продается красивая 2-х этажная квартира с открытым видом на море, Словению и Италию. Квартир…
€231,856
в месяц
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Квартира 2 спальни с видом на море, с With furniture, с пожарной сигнализацией в Crveni Vrh, Хорватия
Квартира 2 спальни с видом на море, с With furniture, с пожарной сигнализацией
Crveni Vrh, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Luxusimmobilien Farkaš Umag verkauft eine schöne Wohnung in Crveni Vrh! Эксклюзивер Веркауф!…
€216,954
в месяц
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Квартира 2 спальни с видом на море, с With furniture, с пожарной сигнализацией в Crveni Vrh, Хорватия
Квартира 2 спальни с видом на море, с With furniture, с пожарной сигнализацией
Crveni Vrh, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Роскошная недвижимость Farkaš Umag продает красивую квартиру в Црвени Врх! Эксклюзивная прод…
€216,954
в месяц
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Квартира 2 спальни с видом на море, с With furniture, с пожарной сигнализацией в Crveni Vrh, Хорватия
Квартира 2 спальни с видом на море, с With furniture, с пожарной сигнализацией
Crveni Vrh, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Эксклюзивная распродажа !!!!! Элитная недвижимость Фаркаш на продажу в Резиденс Скипер, Црве…
€474,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с бассейном в Crveni Vrh, Хорватия
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с бассейном
Crveni Vrh, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Эксклюзивная распродажа !!!! Мы продаем квартиру в Skipper Residence. Квартира относится …
€474,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с видом на море, с With furniture, с пожарной сигнализацией в Crveni Vrh, Хорватия
Квартира 2 спальни с видом на море, с With furniture, с пожарной сигнализацией
Crveni Vrh, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Дуплекс на продажу в гольф-резиденции Kempinski на 2 этаже с прекрасным видом на море. Кварт…
€246,109
в месяц
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Квартира 2 спальни с видом на море, с With furniture, с пожарной сигнализацией в Crveni Vrh, Хорватия
Квартира 2 спальни с видом на море, с With furniture, с пожарной сигнализацией
Crveni Vrh, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Maisonette zum Verkauf в Kempinski Golf Residenz im 2. Stock mit herrlichem Meerblick. Die …
€246,109
в месяц
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Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с бассейном в Crveni Vrh, Хорватия
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с бассейном
Crveni Vrh, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Роскошная недвижимость Истрия Фаркас продает исключительно дуплекс на гольф-курорте Кемпинск…
€206,106
в месяц
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Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с бассейном в Crveni Vrh, Хорватия
Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с бассейном
Crveni Vrh, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Эксклюзивная продажа !!!! Квартира в резиденции Skiper, классифицируется с 4 звездами. Кв…
€117,397
в месяц
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Квартира 2 спальни с Spalni в Monterol, Хорватия
Квартира 2 спальни с Spalni
Monterol, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Мы продаем квартиру на первом этаже здания. Здание находится всего в 6 км от Умага, в 800 ме…
€175,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Город Умаг, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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