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Квартиры в Доня-Стубица, Хорватия

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты с террасой, с Ownership document, с bus в Доня-Стубица, Хорватия
Квартира 3 комнаты с террасой, с Ownership document, с bus
Доня-Стубица, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Количество этажей 2
I26448 Топличка
€155,000
в месяц
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