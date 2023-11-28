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Квартиры в Сплит, Хорватия

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26 объектов найдено
Квартира 1 комната в Grad Split, Хорватия
Квартира 1 комната
Grad Split, Хорватия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Сплит, Трстеник, двухкомнатная квартира 41,5м2 на 10 этаже жилого дома с лифтом. Вся квартир…
€180,000
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Квартира 1 комната в Grad Split, Хорватия
Квартира 1 комната
Grad Split, Хорватия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Сплит, Жнян, однокомнатная комфортабельная квартира 62 м2 на 3/4. на первом этаже дома с лиф…
€315,000
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Квартира 3 комнаты в Grad Split, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Grad Split, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Split, Mertojak, comfortable two bedroom apartment for sale, sea Two bedroom apartment of a…
€280,000
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Квартира 3 комнаты в Grad Split, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Grad Split, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Split, Blatine, three bedroom apartment with registered area of 74 m2 (ownership certificate…
€300,000
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Квартира 3 комнаты в Grad Split, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Grad Split, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Split, Kocunar, three bedroom apartment on the 1st floor of a residential building, surface …
€255,000
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Квартира 2 комнаты в Grad Split, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Grad Split, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Split, Lokve, two bedroom apartment, 50m2, on the 2nd floor of a building without an elevato…
€200,000
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Квартира 3 комнаты с Ownership document, с bus, с Train в Grad Split, Хорватия
Квартира 3 комнаты с Ownership document, с bus, с Train
Grad Split, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Количество этажей 5
Эксклюзивная квартира в центре Сплита – идеально подходит для жизни и работы Мы представляем…
€345,000
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Квартира 3 комнаты в Grad Split, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Grad Split, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Сплит - Мертояк - комфортабельная двухкомнатная квартира с полезной площадью 75м2 с садом 85…
€370,000
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Квартира 3 комнаты в Grad Split, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Grad Split, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Сплит, Кочунар, трехкомнатная квартира 59м2 с лоджией 6м2 на 3 этаже жилого дома без лифта, …
€250,000
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Квартира 2 комнаты в Grad Split, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Grad Split, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Сплит, Кочунар, мы продаем двухкомнатную квартиру 61м2, на 3-м этаже жилого дома без лифта, …
€225,000
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Квартира 3 комнаты в Grad Split, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Grad Split, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Сплит, Бачвице, трехкомнатная квартира 64 м2 в цокольном этаже (на природе верхний цокольный…
€280,000
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Квартира 4 комнаты в Grad Split, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Grad Split, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Split, Gripe, a comfortable three-room apartment of 86 m2 on the 4th/6th floors of a residen…
€430,000
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Квартира 1 комната в Grad Split, Хорватия
Квартира 1 комната
Grad Split, Хорватия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
  Сплит, Жнян, юго-восточная часть, скоро начнется строительство меньшего жилого дома. Зда…
€168,291
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Квартира 2 комнаты в Grad Split, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Grad Split, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Сплит, Трстеник, продаем двухкомнатную квартиру 44м2 на 5 этаже жилого дома с лифтом. Вся кв…
€225,000
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Квартира 3 комнаты в Grad Split, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Grad Split, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Сплит, Западная обала, мы эксклюзивно продаем трехкомнатную квартиру площадью 104 м2 с балко…
€995,000
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Квартира 2 комнаты в Grad Split, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Grad Split, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Сплит, Город, двухкомнатная уютная квартира 73 м2 на высоком первом этаже 5-этажного дома, о…
€340,000
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Квартира 2 комнаты в Grad Split, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Grad Split, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Сплит, Трстеник, двухуровневая квартира с двумя спальнями, площадью 78 м2, на 4-м этаже жило…
Цена по запросу
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Квартира 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Grad Split, Хорватия
Квартира 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Grad Split, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
For sale a luxury apartment of 166 m2 with sea views, located on the second floor of an apar…
€1,16 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Grad Split, Хорватия
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Grad Split, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
For sale luxury apartment of 150 m2 with sea views, located on the second floor of a residen…
€1,05 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Grad Split, Хорватия
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Grad Split, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Продается роскошная квартира,  расположенная на исключительной локации в историческом центре…
€1,20 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Grad Split, Хорватия
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Grad Split, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА АГЕНСТВА!!!  Продается элитная квартира, расположенная в отличном райо…
€750,000
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Квартира 2 комнаты с Spalni в Grad Split, Хорватия
Квартира 2 комнаты с Spalni
Grad Split, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Сплит, Грипе, трехкомнатная квартира 70м2 в цокольном этаже жилого дома с пятой частью закры…
€135,000
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Квартира 4 комнаты с Spalni в Grad Split, Хорватия
Квартира 4 комнаты с Spalni
Grad Split, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Сплит - Жнян Комфортабельная четырехкомнатная квартира площадью 113 м2 с просторной гостино…
€400,000
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Квартира 3 комнаты с Spalni в Grad Split, Хорватия
Квартира 3 комнаты с Spalni
Grad Split, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 117 м²
Сплит, Дуилово - красиво оформленная уютная трехкомнатная квартира на чердаке небольшого жил…
€360,000
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Квартира 4 комнаты с Spalni в Grad Split, Хорватия
Квартира 4 комнаты с Spalni
Grad Split, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Сплит - Лучац. Красивая двухуровневая квартира с открытым видом расчетной площадью 102,70 м2…
€470,000
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Квартира 1 комната с Spalni в Grad Split, Хорватия
Квартира 1 комната с Spalni
Grad Split, Хорватия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Split, center, one bedroom apartment of 35m2 on the 1st floor of a residential building. It…
€175,000
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Параметры недвижимости в Сплит, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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