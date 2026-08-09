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Квартиры в Сплите, Хорватия

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29 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Grad Split, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Grad Split, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Сплит, Кман, трехкомнатная квартира, площадь 73 м2, на 1 этаже дома, ориентация С-Ю-З. Сост…
$346,041
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Квартира 5 комнат в Grad Split, Хорватия
Квартира 5 комнат
Grad Split, Хорватия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Сплит, Мануш - четырехкомнатная квартира 120 м2. Квартира расположена на высоком первом этаж…
$652,864
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Квартира 1 комната в Grad Split, Хорватия
Квартира 1 комната
Grad Split, Хорватия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Сплит, Мертоджак, комфортабельная однокомнатная квартира площадью 50 м2, на 3 этаже жилого д…
Цена по запросу
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TekceTekce
Квартира 2 комнаты в Grad Split, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Grad Split, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Сплит, Сукойшан, двухкомнатная квартира площадью 62 м2 на 5/5 этаже жилого дома без лифта. О…
$276,833
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Квартира 2 комнаты в Grad Split, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Grad Split, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Сплит, Трстеник, продаем двухкомнатную квартиру 44м2 на 5 этаже жилого дома с лифтом. Вся кв…
$259,531
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Квартира 2 комнаты в Grad Split, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Grad Split, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 3/3
Apartment in the city center, 62.00 m2, Split In the very center of Split, in a quiet street…
$365,361
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Квартира 3 комнаты в Grad Split, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Grad Split, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Сплит, Бродарика, комфортабельная трехкомнатная квартира общей рассчитанной площадью 103,57 …
$577,475
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Квартира в Grad Split, Хорватия
Квартира
Grad Split, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 17 м²
Studio apartment, Split center, net area 17.38 m2 This completely renovated studio apartment…
$164,966
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Квартира 2 комнаты в Grad Split, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Grad Split, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Сплит, центр, двухкомнатная квартира 60м2 на 2-м этаже жилого дома, северо-южная ориентация.…
$380,645
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Квартира 3 комнаты в Grad Split, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Grad Split, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Сплит, Бачвице, трехкомнатная квартира 64 м2 в цокольном этаже (на природе верхний цокольный…
$346,041
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Квартира 3 комнаты в Grad Split, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Grad Split, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Сплит, Бачвице, трехкомнатная комфортабельная квартира площадью 79 м² + балкон на южной стор…
$507,527
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Квартира 2 комнаты в Grad Split, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Grad Split, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Сплит, Кочунар, мы продаем двухкомнатную квартиру 61м2, на 3-м этаже жилого дома без лифта, …
$282,600
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Квартира 2 комнаты в Grad Split, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Grad Split, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Удобная квартира с 2 спальнями в 66 м², ориентация на юго-север, 3-й этаж жилого здания с ли…
$456,774
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Квартира 2 комнаты в Grad Split, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Grad Split, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Сплит, Бачвице, 60 м от моря, двухкомнатная квартира 66 м2 В меньшем здании двухкомнатная к…
$530,596
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Квартира 1 комната в Grad Split, Хорватия
Квартира 1 комната
Grad Split, Хорватия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Разделение, в центре, квартира с одной спальней в 35 м2 на 1 -м этаже жилого здания. Он сост…
$213,392
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Квартира 3 комнаты в Grad Split, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Grad Split, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Сплит, Западная обала, мы эксклюзивно продаем трехкомнатную квартиру площадью 104 м2 с балко…
$1,15 млн
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Квартира 2 комнаты в Grad Split, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Grad Split, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Сплит, Драговоде, двухкомнатная комфортабельная квартира площадью 70 м2, с террасой площадью…
$449,853
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Квартира 2 комнаты в Grad Split, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Grad Split, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 2/3
Apartment in Diocletian’s Palace, Split Inside the tall walls of the UNESCO-protected Diocle…
$531,434
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Квартира 2 комнаты в Grad Split, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Grad Split, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Сплит, Кила - 3 квартиры на продажу в небольшом жилом доме с 3 квартирамиНа первом этаже нах…
$242,229
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Квартира 3 комнаты в Grad Split, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Grad Split, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Этаж 3
Apartment in an attractive location in the center of Split, 116m2, 100 meters from the Riva …
$575,720
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Квартира 3 комнаты в Grad Split, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Grad Split, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Сплит, Блатина, двухкомнатная комфортабельная квартира 71,82 м2. Квартира расположена на вт…
$438,319
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Квартира 3 комнаты в Grad Split, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Grad Split, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Ideal investment, apartment in Split, Bačvice, garden view This apartment is situated in an …
$310,003
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Квартира 4 комнаты в Grad Split, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Grad Split, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 96 м²
Этаж 2
Apartment in a frequent location in the center, 96m2, Diocletian’s Palace, Split A four-room…
$719,650
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Квартира 3 комнаты в Grad Split, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Grad Split, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Сплит, Бачвице, полностью отремонтированная и меблированная трехкомнатная квартира площадью …
$750,718
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Квартира 3 комнаты в Grad Split, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Grad Split, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Расколоть, схватить квартиру с тремя спальнями в небольшом жилом здании Квартира с тремя спа…
$537,517
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Квартира в Grad Split, Хорватия
Квартира
Grad Split, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 3
One-room apartment with sea view, Žnjan, Split One-room apartment of 62m2 is located on the …
$348,753
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Квартира 2 комнаты в Grad Split, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Grad Split, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Сплит, Равне Нживе, двухкомнатная квартира 59м2 на 3-м этаже жилого дома с лифтом. Он состои…
$276,833
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Квартира 5 комнат в Grad Split, Хорватия
Квартира 5 комнат
Grad Split, Хорватия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 106 м²
Сплит, Город, полностью отремонтированная и недавно обставленная квартира на 3 этажах с отде…
$1,21 млн
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Квартира 4 комнаты в Grad Split, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Grad Split, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Сплит - Лучац. Красивая двухуровневая квартира с открытым видом расчетной площадью 102,70 м2…
$831,652
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Параметры недвижимости в Сплите, Хорватия

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