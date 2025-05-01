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Квартиры в Opcina Murter Kornati, Хорватия

трехкомнатные
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12 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Муртер, Хорватия
Квартира 3 спальни
Муртер, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
$709,022
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Агентство
San Patrik Real Estate
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English, Hrvatski
Квартира 3 спальни в Муртер, Хорватия
Квартира 3 спальни
Муртер, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
$716,807
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Агентство
San Patrik Real Estate
Языки общения
English, Hrvatski
Квартира 3 спальни в Муртер, Хорватия
Квартира 3 спальни
Муртер, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
В тихой части Джезеры на острове Муртер в завершающей стадии строительства находится качеств…
$720,700
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Агентство
San Patrik Real Estate
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English, Hrvatski
Квартира 3 комнаты в Муртер, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Муртер, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 109 м²
Количество этажей 1
Modern apartment in a high-quality urban villa near the sea, Murter The newly built ground f…
$416,345
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Квартира 2 комнаты в Муртер, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Муртер, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 2/2
Apartment Murter – center, 68.59m2 In the center of Murter, in a small residential building …
$215,895
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Квартира 4 комнаты в Муртер, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Муртер, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 153 м²
I27759 Jezera, Murter
$558,387
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Квартира 4 комнаты в Муртер, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Муртер, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 81 м²
Этаж 1/3
Новое здание на Муртере, 4 спальня, loggie, парковка Будущее новое здание с запланированным …
$294,779
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Квартира 2 спальни в Муртер, Хорватия
Квартира 2 спальни
Муртер, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
$684,385
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Агентство
San Patrik Real Estate
Языки общения
English, Hrvatski
Квартира 5 комнат в Муртер, Хорватия
Квартира 5 комнат
Муртер, Хорватия
Число комнат 5
Площадь 182 м²
I27757 Jezera, Murter
$661,257
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Квартира 4 комнаты в Муртер, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Муртер, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 81 м²
Этаж 2/3
Новое здание на Муртере, 4 - спальня, loggie, парковка Будущее новое здание с запланированны…
$296,991
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Квартира 3 комнаты в Муртер, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Муртер, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 87 м²
Этаж 1/1
I26870 Jurja Dalmatinca
$409,647
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Квартира 3 комнаты в Муртер, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Муртер, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 3
Новое здание на Муртере, 3 - спальня, двор, парковка Будущее новое здание с запланированным …
$272,103
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Параметры недвижимости в Opcina Murter Kornati, Хорватия

с террасой
Недорогая
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