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Квартиры в Новях-Винодолски, Хорватия

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5 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Нови-Винодолски, Хорватия
Квартира 2 спальни
Нови-Винодолски, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Количество этажей 2
ID CODE: 127-351
$245,743
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Квартира 3 спальни в Нови-Винодолски, Хорватия
Квартира 3 спальни
Нови-Винодолски, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Количество этажей 3
ID CODE: 127-316
$251,612
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Агентство
Manor Nekretnine d.o.o.
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Квартира 2 спальни в Нови-Винодолски, Хорватия
Квартира 2 спальни
Нови-Винодолски, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Количество этажей 2
ID CODE: 127-328
$253,114
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Агентство
Manor Nekretnine d.o.o.
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Квартира 1 спальня в Нови-Винодолски, Хорватия
Квартира 1 спальня
Нови-Винодолски, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Количество этажей 4
ID CODE: 127-359
$245,919
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Агентство
Manor Nekretnine d.o.o.
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Квартира 1 спальня в Povile, Хорватия
Квартира 1 спальня
Povile, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
ID CODE: 113-1817
$250,473
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Агентство
Manor Nekretnine d.o.o.
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