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Квартиры в Grad Novi Vinodolski, Хорватия

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3 объекта найдено
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Нови-Винодолски, Хорватия
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Нови-Винодолски, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
APARTMENT 3 BEDROOMS WITH POOL, NOVI VINODOLSKI An apartment of 120 m2 is for sale, which co…
€280,000
в месяц
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Квартира 2 спальни с мебелью, с видом на море в Нови-Винодолски, Хорватия
Квартира 2 спальни с мебелью, с видом на море
Нови-Винодолски, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
APARTMENT 2 BEDROOMS, NOVI VINODOLSKI For sale is a 75m2 apartment on the first floor of t…
€195,000
в месяц
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Klenovica, Хорватия
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Klenovica, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
NOVI VINODOLSKI, POVILE - Three-room classic apartment + attic We offer a three-room class…
€245,000
в месяц
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Grad Novi Vinodolski, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
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