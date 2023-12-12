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Квартиры в Grad Vodice, Хорватия

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты с Ownership document в Водице, Хорватия
Квартира 2 комнаты с Ownership document
Водице, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 2/2
Квартира с видом на море и 2 балкона, Трибунь Двухкомнатная квартира площадью 47,50 м2 распо…
€102,000
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Параметры недвижимости в Grad Vodice, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
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