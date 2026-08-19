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Квартиры в Водице, Хорватия

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23 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Srima, Хорватия
Квартира 3 спальни
Srima, Хорватия
Количество спален 3
Площадь 236 м²
Описание объекта: Мы предлагаем новые роскошные апартаменты в исключительном месте, всего в …
$776,376
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Nils Ott Real Estates
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Квартира 3 спальни в Srima, Хорватия
Квартира 3 спальни
Srima, Хорватия
Количество спален 3
Площадь 264 м²
Описание объекта: Во втором ряду от моря, прямо рядом с прекрасным галечным пляжем, мы предл…
$857,955
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
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Квартира 2 комнаты в Srima, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Srima, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 2/2
Two-Bedroom Apartment in Srima with Terrace, 43.98 m2 Located in Srima, a neighborhood near …
$155,002
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Квартира 3 спальни в Водице, Хорватия
Квартира 3 спальни
Водице, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 159 м²
$751,187
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Квартира в Водице, Хорватия
Квартира
Водице, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/3
FOR SALE, APARTMENT, VODICE, 30 m2 An apartment is for sale in the historic old town of Vodi…
$114,037
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Квартира 2 комнаты в Водице, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Водице, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 81 м²
Этаж 2/2
Two-bedroom apartment in Vodice with sea view, new building, 81.11 m2 A two-room apartment i…
$365,361
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 3 спальни в Водице, Хорватия
Квартира 3 спальни
Водице, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
$590,117
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Квартира 2 спальни в Водице, Хорватия
Квартира 2 спальни
Водице, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
$452,200
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Квартира 3 спальни в Водице, Хорватия
Квартира 3 спальни
Водице, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 208 м²
$1,21 млн
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Квартира 3 комнаты в Водице, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Водице, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 139 м²
Этаж 1/2
Three-room apartment in Vodice with sea view, new construction, 138.83 m2 A spacious three-r…
$531,434
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Квартира 2 комнаты в Водице, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Водице, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Количество этажей 2
Luxury apartment in a new building, Vodice, 85.52 m2 The apartment in Vodice is located on t…
$276,788
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Квартира 2 спальни в Водице, Хорватия
Квартира 2 спальни
Водице, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
$415,937
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Квартира 2 комнаты в Водице, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Водице, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 97 м²
Этаж 2/2
Two-room apartment in Vodice with sea view, new building, 97.07 m2 A three-room apartment in…
$509,291
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Квартира 2 спальни в Водице, Хорватия
Квартира 2 спальни
Водице, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
$539,261
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Квартира 2 комнаты в Водице, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Водице, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 1/1
Two-bedroom apartment with galleries and a large terrace in Vodice A spacious and bright apa…
$243,574
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Квартира 3 спальни в Водице, Хорватия
Квартира 3 спальни
Водице, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
$631,384
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Квартира 3 комнаты в Водице, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Водице, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 107 м²
Количество этажей 1
Two residential units in one, Vodice, 106.96 m² In the heart of a peaceful neighborhood in V…
$243,574
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Квартира 3 спальни в Водице, Хорватия
Квартира 3 спальни
Водице, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
$544,034
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Квартира 3 спальни в Водице, Хорватия
Квартира 3 спальни
Водице, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
$1,21 млн
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Квартира 2 спальни в Водице, Хорватия
Квартира 2 спальни
Водице, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
$434,779
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Квартира 2 комнаты в Водице, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Водице, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 97 м²
Этаж 1/2
Two-room apartment with sea view, Vodice, new building, 97.11 m2 The two-room apartment in V…
$387,504
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Квартира 3 спальни в Водице, Хорватия
Квартира 3 спальни
Водице, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 147 м²
$753,713
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Квартира 2 спальни в Водице, Хорватия
Квартира 2 спальни
Водице, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
$503,690
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