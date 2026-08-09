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Квартиры в Новиграде, Хорватия

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11 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Новиград, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Новиград, Хорватия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Этаж 1/3
В Новиграде в эксклюзивном предложении доступна современная квартира на первом этаже в новос…
$597,171
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Квартира 3 комнаты в Новиград, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Новиград, Хорватия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 1/2
В Новиграде продаётся современная и функционально спроектированная квартира S5, расположенна…
$428,300
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AGENCIJA Elite
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Квартира 2 комнаты в Новиград, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Новиград, Хорватия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1/2
В одном из самых востребованных районов Новиграда продаётся благоустроенная квартира с видом…
$449,907
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Агентство
AGENCIJA Elite
Языки общения
English, Русский, Deutsch
TekceTekce
Квартира 2 комнаты в Новиград, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Новиград, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 82 м²
Количество этажей 2
ISTRIA, NOVIGRAD – Apartment on the ground floor with a garden in an exclusive new building …
$626,083
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Квартира в Новиград, Хорватия
Квартира
Новиград, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 1/3
For sale is a completely renovated apartment in Novigrad with a terrace and a beautiful sea …
$193,641
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Квартира 3 комнаты в Новиград, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Новиград, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 119 м²
Этаж 2/2
ISTRIA, NOVIGRAD – Apartment on the 2nd floor with a sea view in an exclusive new building w…
$667,142
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Квартира 2 комнаты в Новиград, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Новиград, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 82 м²
Количество этажей 2
ISTRIA, NOVIGRAD – Apartment on the ground floor with a garden in an exclusive new building …
$614,899
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Квартира 2 комнаты в Новиград, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Новиград, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 82 м²
Количество этажей 2
ISTRIA, NOVIGRAD – Apartment on the ground floor with a garden in an exclusive new building …
$611,841
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Квартира в Новиград, Хорватия
Квартира
Новиград, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 2/2
ISTRIA, NOVIGRAD – Apartment on the 2nd floor with a sea view in an exclusive new building w…
$327,755
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Квартира 2 комнаты в Новиград, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Новиград, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 97 м²
Этаж 2/2
ISTRIA, NOVIGRAD – Apartment on the 2nd floor with a sea view in an exclusive new building w…
$540,256
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Квартира 2 комнаты в Новиград, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Новиград, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 97 м²
Этаж 1/2
ISTRIA, NOVIGRAD – Apartment on the first floor in an exclusive new building with a sea view…
$538,959
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