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Квартиры в Городе Ровине, Хорватия

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23 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Город Ровинь, Хорватия
Квартира 2 спальни
Город Ровинь, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
ID CODE: 134-144
$1,00 млн
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Агентство
Manor Nekretnine d.o.o.
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Квартира 4 спальни в Город Ровинь, Хорватия
Квартира 4 спальни
Город Ровинь, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 3
ID CODE: 134-81
$661 748
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Manor Nekretnine d.o.o.
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Українська, Hrvatski
Квартира 3 комнаты в Город Ровинь, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Город Ровинь, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Количество этажей 2
Modern new residential complex in Gripole, Building B1, apartment A, Rovinj The Gripole proj…
$458 362
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It Is RealtyIt Is Realty
Квартира 2 комнаты в Город Ровинь, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Город Ровинь, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этаж 1/2
Istria, Rovinj: Apartment S7 for sale in a luxury residential building located just 500 mete…
$1,37 млн
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Квартира 3 комнаты в Город Ровинь, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Город Ровинь, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 109 м²
Количество этажей 2
Istria, Rovinj: A three-bedroom apartment is for sale on the ground floor of a residential b…
$752 864
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Квартира 3 комнаты в Город Ровинь, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Город Ровинь, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 112 м²
Количество этажей 1
Do you want to enjoy luxury, comfort and proximity to the sea? We present to you a unique op…
$686 601
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Квартира 2 комнаты в Rovinjsko Selo, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Rovinjsko Selo, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Количество этажей 2
Istria, Rovinjsko Selo: Apartment of 64 m² for Sale in Rovinjsko Selo, located on one floor,…
$222 367
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Квартира 4 комнаты в Город Ровинь, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Город Ровинь, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Количество этажей 2
Modern new residential complex in Gripole, Building B4, apartment B, Rovinj The Gripole proj…
$508 184
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Квартира 2 комнаты в Город Ровинь, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Город Ровинь, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Количество этажей 2
Istria, Rovinj: Apartment S2 for sale in a luxury residential building located just 500 mete…
$1,52 млн
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Квартира 3 комнаты в Город Ровинь, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Город Ровинь, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Современный новый жилой комплекс в Гриполе, корпус B3, квартира A, Ровинь Проект Gripole - э…
$469 433
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Квартира в Город Ровинь, Хорватия
Квартира
Город Ровинь, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 5/5
Istria, Rovinj, two-room apartment with a sea view, total area 71 m², of which 60 m² is livi…
$354 289
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Квартира 2 комнаты в Город Ровинь, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Город Ровинь, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 132 м²
Этаж 2/2
Istria, Rovinj: Apartment S12 for sale in a luxury residential building located just 500 met…
$1,45 млн
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Квартира 4 комнаты в Город Ровинь, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Город Ровинь, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 210 м²
Этаж 1/1
A unique opportunity for sale in Rovinj – a two-story apartment on the first floor with a wo…
$1,16 млн
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Квартира 2 комнаты в Город Ровинь, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Город Ровинь, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 2/2
Modern new residential complex in Gripole, Building B1, apartment E, Rovinj The Gripole proj…
$345 432
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Квартира 4 комнаты в Город Ровинь, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Город Ровинь, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Количество этажей 2
Современный новый жилой комплекс в Гриполе, корпус B3, квартира B, Ровинь Проект Gripole - э…
$517 041
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Квартира 4 комнаты в Город Ровинь, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Город Ровинь, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 193 м²
Этаж 1/2
Istria, Rovinj: A four-bedroom duplex apartment is for sale, Apartment D, located on the fir…
$1,18 млн
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Квартира 4 комнаты в Город Ровинь, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Город Ровинь, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 203 м²
Этаж 1/1
Do you want to enjoy luxury, comfort and proximity to the sea? We present to you a unique op…
$921 059
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Квартира 3 комнаты в Город Ровинь, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Город Ровинь, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
Modern new residential complex in Gripole, Building B4, apartment A, Rovinj The Gripole proj…
$500 987
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Квартира 3 комнаты в Город Ровинь, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Город Ровинь, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 136 м²
Этаж 1/2
Istria, Rovinj: A three-bedroom duplex apartment is for sale, Apartment F, located on the fi…
$974 295
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Квартира 4 комнаты в Город Ровинь, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Город Ровинь, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 210 м²
Этаж 1/1
Do you want to enjoy luxury, comfort and proximity to the sea? We present to you a unique op…
$961 009
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Квартира 2 комнаты в Город Ровинь, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Город Ровинь, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Количество этажей 2
Istria, Rovinj: A two-bedroom apartment is for sale on the ground floor of a residential bui…
$631 078
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Квартира 4 комнаты в Город Ровинь, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Город Ровинь, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Количество этажей 2
Modern new residential complex in Gripole, Building B1, apartment B, Rovinj The Gripole proj…
$530 327
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Квартира 3 комнаты в Город Ровинь, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Город Ровинь, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 153 м²
Этаж 1/2
Istria, Rovinj: A two-story three-bedroom apartment is for sale, Apartment E, located on the…
$1,13 млн
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