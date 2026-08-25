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Квартиры в Умаге, Хорватия

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двухкомнатные
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6 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Умаг, Хорватия
Квартира 1 спальня
Умаг, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Продается очаровательная квартира с видом на море с бассейном, расположенная в роскошном кур…
$397 155
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Квартира 3 комнаты в Умаг, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Умаг, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Количество этажей 1
Apartment with a Large Garden in the First Row to the Sea in Umag An exceptional opportunity…
$575 720
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Квартира 2 спальни в Умаг, Хорватия
Квартира 2 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
$255 775
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Квартира 2 комнаты в Умаг, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Умаг, Хорватия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1
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$201 281
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Квартира 2 спальни в Умаг, Хорватия
Квартира 2 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
$257 162
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Квартира 2 спальни в Умаг, Хорватия
Квартира 2 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
$248 233
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