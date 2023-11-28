Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Жилая
  4. Умаг
  5. Квартиры

Квартиры в Умаг, Хорватия

однокомнатные
5
двухкомнатные
9
Квартира В архив
Очистить
17 объектов найдено
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Monterol, Хорватия
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Monterol, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
UMAG - OPPORTUNITY! Apartment on the ground floor with a garage 300 m from the sea! For sa…
€205,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808 info@dux-nekretnine.hr
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Умаг, Хорватия
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Умаг, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Количество этажей 2
ISTRIA, UMAG - Attractive two-storey 3 bedroom apartment, 94 m2 Umag is a city on the west c…
€257,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808 info@dux-nekretnine.hr
Квартира 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Умаг, Хорватия
Квартира 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Умаг, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 1
ISTRIA, UMAG - A luxurious, spacious apartment near the center of Umag Umag is a city on t…
€349,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808 info@dux-nekretnine.hr
Квартира 1 спальня с кондиционером, с видом на море в Умаг, Хорватия
Квартира 1 спальня с кондиционером, с видом на море
Умаг, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
UMAG - 2S+DB first row to the sea, a rarity on the market! For sale is a one-room apartmen…
€270,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808 info@dux-nekretnine.hr
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видеонаблюдением, с парковка в Умаг, Хорватия
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видеонаблюдением, с парковка
Умаг, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
UMAG - NEW - 2BR+DB, equip and move in! For sale is a beautiful apartment in Umag, located o…
€264,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808 info@dux-nekretnine.hr
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением в Умаг, Хорватия
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением
Умаг, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
ID CODE: 22527
€240,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808 info@dux-nekretnine.hr
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Умаг, Хорватия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Умаг, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/3
In the apartment complex Garden Palace Resort Umag, we sell apartments ranging from studios …
€248,402
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Умаг, Хорватия
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Умаг, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 12 704 м²
Количество этажей 3
In the apartment complex Garden Palace Resort Umag, we sell apartments ranging from studios …
€358,135
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с видом на море в Умаг, Хорватия
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с видом на море
Умаг, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 163 м²
Количество этажей 3
In the apartment complex Garden Palace Resort Umag, we sell apartments ranging from studios …
€357,273
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с видом на море в Умаг, Хорватия
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с видом на море
Умаг, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 201 м²
Этаж 3/3
In the apartment complex Garden Palace Resort Umag, we sell apartments ranging from studios …
€628,247
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с интернетом в Monterol, Хорватия
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с интернетом
Monterol, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Мы продаем квартиру на 1-м этаже здания, в котором всего 5 квартир. Расположение самого здан…
€227,538
Оставить заявку
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Monterol, Хорватия
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Monterol, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 264 м²
Красиво оформленный дом с квартирами 3 на продажу, в 250 м от пляжей и в 250 м от теннисного…
€670,000
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Monterol, Хорватия
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Monterol, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Особая возможность! Продается только две квартиры с прекрасным видом на море и залив Умаг, …
€183,000
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Monterol, Хорватия
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Monterol, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Особая возможность! Продается только две квартиры с прекрасным видом на море и залив Умаг, …
€184,000
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с бассейном в Monterol, Хорватия
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с бассейном
Monterol, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Роскошная недвижимость Фаркаш продает новые апартаменты в окрестностях Умага. Квартира явля…
€195,000
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с бассейном в Monterol, Хорватия
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с бассейном
Monterol, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
The apartment is located on the ground floor and consists of two bedrooms, two bathrooms, ha…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с Spalni в Monterol, Хорватия
Квартира 2 спальни с Spalni
Monterol, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Мы продаем квартиру на первом этаже здания. Здание находится всего в 6 км от Умага, в 800 ме…
€175,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти