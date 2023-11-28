ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Хорватия
Жилая
Умаг
Квартиры
Квартиры в Умаг, Хорватия
однокомнатные
5
двухкомнатные
9
Квартира
Очистить
17 объектов найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Monterol, Хорватия
1
1
60 м²
UMAG - OPPORTUNITY! Apartment on the ground floor with a garage 300 m from the sea! For sa…
€205,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808
info@dux-nekretnine.hr
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Умаг, Хорватия
3
1
94 м²
2
ISTRIA, UMAG - Attractive two-storey 3 bedroom apartment, 94 m2 Umag is a city on the west c…
€257,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808
info@dux-nekretnine.hr
Квартира 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Умаг, Хорватия
4
2
171 м²
1
ISTRIA, UMAG - A luxurious, spacious apartment near the center of Umag Umag is a city on t…
€349,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808
info@dux-nekretnine.hr
Квартира 1 спальня с кондиционером, с видом на море
Умаг, Хорватия
1
1
58 м²
UMAG - 2S+DB first row to the sea, a rarity on the market! For sale is a one-room apartmen…
€270,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808
info@dux-nekretnine.hr
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видеонаблюдением, с парковка
Умаг, Хорватия
2
1
75 м²
UMAG - NEW - 2BR+DB, equip and move in! For sale is a beautiful apartment in Umag, located o…
€264,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808
info@dux-nekretnine.hr
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением
Умаг, Хорватия
2
1
74 м²
ID CODE: 22527
€240,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808
info@dux-nekretnine.hr
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Умаг, Хорватия
2
1
70 м²
1/3
In the apartment complex Garden Palace Resort Umag, we sell apartments ranging from studios …
€248,402
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Умаг, Хорватия
3
2
12 704 м²
3
In the apartment complex Garden Palace Resort Umag, we sell apartments ranging from studios …
€358,135
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с видом на море
Умаг, Хорватия
3
1
163 м²
3
In the apartment complex Garden Palace Resort Umag, we sell apartments ranging from studios …
€357,273
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с видом на море
Умаг, Хорватия
3
2
201 м²
3/3
In the apartment complex Garden Palace Resort Umag, we sell apartments ranging from studios …
€628,247
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с интернетом
Monterol, Хорватия
1
1
47 м²
Мы продаем квартиру на 1-м этаже здания, в котором всего 5 квартир. Расположение самого здан…
€227,538
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Monterol, Хорватия
4
4
264 м²
Красиво оформленный дом с квартирами 3 на продажу, в 250 м от пляжей и в 250 м от теннисного…
€670,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Monterol, Хорватия
2
2
69 м²
Особая возможность! Продается только две квартиры с прекрасным видом на море и залив Умаг, …
€183,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Monterol, Хорватия
2
2
67 м²
Особая возможность! Продается только две квартиры с прекрасным видом на море и залив Умаг, …
€184,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с бассейном
Monterol, Хорватия
1
1
52 м²
Роскошная недвижимость Фаркаш продает новые апартаменты в окрестностях Умага. Квартира явля…
€195,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с бассейном
Monterol, Хорватия
2
2
119 м²
The apartment is located on the ground floor and consists of two bedrooms, two bathrooms, ha…
Цена по запросу
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с Spalni
Monterol, Хорватия
2
1
68 м²
Мы продаем квартиру на первом этаже здания. Здание находится всего в 6 км от Умага, в 800 ме…
€175,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL