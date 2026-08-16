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Квартиры в Городе Пуле, Хорватия

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25 объектов найдено
Пентхаус в Город Пула, Хорватия
Пентхаус
Город Пула, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
PULA  Apartment99m2auf2EtagenmitgrosserTerrasse&Balkoninruhiger
$370,238
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Квартира 1 спальня в Город Пула, Хорватия
Квартира 1 спальня
Город Пула, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 5
ID CODE: 123-54
$187,855
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Агентство
Manor Nekretnine d.o.o.
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Квартира 2 спальни в Город Пула, Хорватия
Квартира 2 спальни
Город Пула, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 3
ID CODE: 123-53
$449,713
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Manor Nekretnine d.o.o.
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Українська, Hrvatski
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Квартира 2 спальни в Город Пула, Хорватия
Квартира 2 спальни
Город Пула, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
PULA - STINJAN Некоторые новые квартиры площадью от 50 м2 до 55 м2 – готовы к использованию …
$172,970
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Квартира 2 спальни в Город Пула, Хорватия
Квартира 2 спальни
Город Пула, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
PULAАпартаменты площадью 60 м2 рядом с Ареной - отремонтированы и украшены и с садомИСТРИЯ -…
$217,714
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Квартира 2 спальни в Город Пула, Хорватия
Квартира 2 спальни
Город Пула, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
PULA 86 м2 новая квартира с балконом 30 м2 - ROLLSTUHLGERECHTER WohnungseinANGИСТРИЯ - КРОАТ…
$322,155
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 2 комнаты в Город Пула, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Город Пула, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 2/3
Pula, Monvidal, beautiful apartment of 62 m2 for sale on the 2nd floor of a building in a so…
$276,788
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Квартира 3 комнаты в Город Пула, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Город Пула, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 87 м²
Количество этажей 2
Истрия, Пула, в востребованном месте, всего в 1,5 км от центра города, находится новое здани…
$315,539
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Квартира 2 комнаты в Город Пула, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Город Пула, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 2
Pula, Nova Veruda, just a few minutes from the city center, in an extremely frequent and sou…
$204,823
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Квартира 3 комнаты в Город Пула, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Город Пула, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 112 м²
Этаж 2/2
Istria, Pula, in a sought-after location, only 1.5 km from the city center, there is a newly…
$400,790
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Квартира в Город Пула, Хорватия
Квартира
Город Пула, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 1/3
Istria, Pula, a luxury new building is for sale located between the famous Verudela peninsul…
$456,009
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Квартира 4 спальни в Город Пула, Хорватия
Квартира 4 спальни
Город Пула, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
PULAКвартира 100м2 K&K в центре и 100м к морюИСТРИЯ - КРОАТИЯКвартира расположена на первом …
$290,150
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Квартира 2 комнаты в Город Пула, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Город Пула, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 1/2
Istria, Pula: An apartment is for sale in a high-quality new building in an attractive locat…
$230,288
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Квартира в Город Пула, Хорватия
Квартира
Город Пула, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 3
Istria, Pula: An apartment is for sale in Pula, located in a residential building with an en…
$205,931
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Квартира 2 комнаты в Город Пула, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Город Пула, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Количество этажей 3
Istria, Pula: For sale is an apartment in Pula, located in a residential building with an en…
$309,449
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Квартира 3 спальни в Город Пула, Хорватия
Квартира 3 спальни
Город Пула, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
pula
$363,061
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Квартира 2 комнаты в Город Пула, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Город Пула, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 69 м²
Количество этажей 1
Istria, Pula, two one-room apartments for sale in the center of Pula, ideal for living or in…
$264,610
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Квартира 2 комнаты в Город Пула, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Город Пула, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 1/1
Istria, Pula – Apartment for Sale on the First Floor with a Ground Floor Apartment, Close to…
$213,681
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Квартира в Город Пула, Хорватия
Квартира
Город Пула, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 3
Istria, Pula, a luxury new building is for sale located between the famous Verudela peninsul…
$451,608
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Пентхаус в Город Пула, Хорватия
Пентхаус
Город Пула, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
pula
$287,479
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Квартира 2 комнаты в Город Пула, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Город Пула, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Количество этажей 2
Истрия, Пула, в востребованном месте, всего в 1,5 км от центра города, есть недавно построен…
$210,359
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Квартира 2 комнаты в Город Пула, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Город Пула, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 1/1
Istria, Pula, apartment for sale in a new building in an excellent, sought-after location cl…
$451,719
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Квартира 3 комнаты в Город Пула, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Город Пула, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 105 м²
Количество этажей 3
Istria, Pula, a luxury new building is for sale located between the famous Verudela peninsul…
$904,489
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Квартира 3 комнаты в Город Пула, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Город Пула, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Этаж 2/2
Pula, Nova Veruda, just a few minutes from the city center, in an extremely frequent and sou…
$339,433
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Квартира 2 комнаты в Город Пула, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Город Пула, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 93 м²
Количество этажей 2
Истрия, Пула, в востребованном месте, всего в 1,5 км от центра города, находится недавно пос…
$337,682
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Параметры недвижимости в Городе Пуле, Хорватия

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