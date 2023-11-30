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Квартиры в Город Пула, Хорватия

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5 объектов найдено
Квартира 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Город Пула, Хорватия
Квартира 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Город Пула, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/5
€250,000
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Квартира 3 спальни с лифтом, с кондиционером, с видеонаблюдением в Город Пула, Хорватия
Квартира 3 спальни с лифтом, с кондиционером, с видеонаблюдением
Город Пула, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Количество этажей 4
ISTRIA, PULA - Luxury smart home two-story apartment in the center of 76.86 m2! In the cen…
€269,010
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Квартира 1 спальня с кондиционером в Город Пула, Хорватия
Квартира 1 спальня с кондиционером
Город Пула, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 2
ISTRIA, PULA - Renovated apartment in the center Pula is the largest city of the Istrian Co…
€159,000
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видеонаблюдением, с парковка в Город Пула, Хорватия
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видеонаблюдением, с парковка
Город Пула, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Количество этажей 2
ISTRIA, PULA - A new building with a total of 4 residential units is located near the center…
€156,500
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Город Пула, Хорватия
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Город Пула, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/5
€360,000
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Параметры недвижимости в Город Пула, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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