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Квартиры в Городе Загребе, Хорватия

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трехкомнатные
7
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473 объекта найдено
Квартира 4 спальни в Город Загреб, Хорватия
Квартира 4 спальни
Город Загреб, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
$610,933
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Квартира 3 спальни в Город Загреб, Хорватия
Квартира 3 спальни
Город Загреб, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Город Загреб, Хорватия
Квартира 3 спальни
Город Загреб, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
$327,451
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 3 спальни в Город Загреб, Хорватия
Квартира 3 спальни
Город Загреб, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
$608,096
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Квартира 4 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 123 м²
Этаж 1/2
I25462 Požarinje
$528,998
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Квартира 3 спальни в Город Загреб, Хорватия
Квартира 3 спальни
Город Загреб, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
$339,349
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Квартира 5 комнат в Город Загреб, Хорватия
Квартира 5 комнат
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 5
Площадь 200 м²
I25997 Bukovac
$653,221
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Квартира 4 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Этаж 2/2
I27353 Zajčeva
$365,361
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Квартира 3 спальни в Город Загреб, Хорватия
Квартира 3 спальни
Город Загреб, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
$335,988
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Квартира 2 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 4/4
-SALE, APARTMENT, Trešnjevka north, Trakoščanska street, 4-room, gross area 95m2, (apartment…
$354,289
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Квартира 4 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 225 м²
Количество этажей 2
SALE, FLAT, Center, Vinogradska cesta, 4-bedroom, excellent, total area 218m2, net area 154m…
$663,185
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Квартира 3 комнаты в Lucko, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Lucko, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Количество этажей 3
I28975 Podbrežje X
$236,920
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Квартира 4 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
www.biliskov.com ID: 14848Загреб, Верхний БуковацПросторная и светлая четырехкомнатная кварт…
$397,947
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Квартира 3 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Количество этажей 4
I25596 Katalinić Jeretova
$349,862
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Квартира 3 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 83 м²
Этаж 1/2
I26982 Ive Serdara
$287,861
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Квартира в Город Загреб, Хорватия
Квартира
Город Загреб, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 1/2
I29364 Люк Стиплошека
$160,537
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Квартира 3 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
I26904 Šemovečka
$276,777
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Квартира 2 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 4/4
I27533 Tuškanova
$243,574
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Квартира 5 комнат в Город Загреб, Хорватия
Квартира 5 комнат
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 5
Площадь 205 м²
Этаж 2/3
I24315 Vranićeva
$476,076
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Квартира в Город Загреб, Хорватия
Квартира
Город Загреб, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 1/3
I24912 Klanječka
$156,341
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Квартира в Город Загреб, Хорватия
Квартира
Город Загреб, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Количество этажей 2
I28829 Nadvina
$275,682
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Квартира 5 комнат в Lucko, Хорватия
Квартира 5 комнат
Lucko, Хорватия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
www.biliskov.com ID: 15149Загреб, Сигет Просторный пятикомнатный пентхаус общей площадью 13…
$460,235
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Квартира 2 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 7
I28964 Božidara Magovca
$332,146
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Квартира 4 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 95 м²
Количество этажей 2
I25074 Jukićeva
$298,931
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Квартира 2 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 4/5
I28312 Križanićeva
$188,217
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Квартира 2 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 2/2
I28707 Španovićeva
$298,931
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Квартира 2 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
www.biliskov.com  ID: 15302 Трнье, ул. Вуковарска Отличная, светлая двухкомнатная квартира…
$322,972
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Квартира 3 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Центр, Цветная площадь Роскошно декорированный, красивый трехкомнатный пентхаус общей площа…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Этаж 4/4
I26955 Ulica Hrvatskog sokola
$387,493
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Квартира 3 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 129 м²
Количество этажей 2
I26580 Gundulićeva
$620,007
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Параметры недвижимости в Городе Загребе, Хорватия

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