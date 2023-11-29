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Квартиры в Город Загреб, Хорватия

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7 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
www.biliskov.com  ID: 13751 Максимир, возле экономического факультета Квартира площадью 97…
€549,415
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Квартира 3 комнаты с Ownership document, с bus, с Tram в Kasinska Sopnica, Хорватия
Квартира 3 комнаты с Ownership document, с bus, с Tram
Kasinska Sopnica, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 109 м²
Этаж 2/2
I26637 Нике Гршкович
€369,000
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Квартира 3 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
www.biliskov.com ID 13590 Дони Град, Кнеза Борнэ (Парк Кнежева ВМД) Трехкомнатная квартира…
€850,000
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Квартира 5 комнат с лифтом, с Ownership document, с bus в Город Загреб, Хорватия
Квартира 5 комнат с лифтом, с Ownership document, с bus
Город Загреб, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Этаж 2/4
ПРОДАЖА, КВАРТИРА, ЦЕНТР, Trg žrtava fašizma (около Дзамие), 5-комнатная, в привлекательном …
€480,000
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Квартира 3 комнаты с лифтом, с Ownership document, с bus в Город Загреб, Хорватия
Квартира 3 комнаты с лифтом, с Ownership document, с bus
Город Загреб, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 4/6
I25897 Trg Petra Krešimira IV
€319,990
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Квартира 3 комнаты с лифтом, с Ownership document, с bus в Город Загреб, Хорватия
Квартира 3 комнаты с лифтом, с Ownership document, с bus
Город Загреб, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 4/6
I25873 Trg kralja Petra Krešimira IV
€274,990
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Квартира 4 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Кнежева парк, Центр Роскошная четырехкомнатная квартира площадью 180 м2 НКП на 1 этаже, Кне…
€2,00 млн
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Параметры недвижимости в Город Загреб, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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