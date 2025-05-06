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Жильё в Ждановичах, Беларусь

квартиры
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дома
22
28 объектов найдено
Дом в Ждановичи, Беларусь
Дом
Ждановичи, Беларусь
Площадь 288 м²
Продается бревенчатый дом с еще одним домом на территории и 2-мя гаражами. Адрес: д. Жданови…
$270,000
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Дом в Ждановичи, Беларусь
Дом
Ждановичи, Беларусь
Площадь 308 м²
Продаётся просторный кирпичный дом, построенный в 2005 году, общей площадью 308 кв.м. Дом вк…
$330,000
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Квартира 2 комнаты в Ждановичи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Ждановичи, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 56 м²
Этаж 9/5
Продаётся уютная 2-х комнатная квартира в кирпичном доме в аг.Ждановичи, ул.Парковая, дом 6;…
$85,000
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Дом в Ждановичи, Беларусь
Дом
Ждановичи, Беларусь
Площадь 499 м²
Продается коттедж в экологически чистом районе, в близи от города, аг. Ждановичи, в окружени…
$290,000
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Дом в Ждановичи, Беларусь
Дом
Ждановичи, Беларусь
Площадь 26 м²
Продаётся жилой дом с участком рядом с лесом в аг. Ждановичи, ул. Звездная, 2007 года постро…
$65,000
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Квартира 2 комнаты в Ждановичи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Ждановичи, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 5/5
- Кирпичный дом 1993 г. Есть техэтаж. Наружные стены толщиной в полметра вместе с железобето…
$69,000
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Коттедж в Ждановичи, Беларусь
Коттедж
Ждановичи, Беларусь
Площадь 520 м²
Продается современный коттедж в аг. Ждановичи с зоной СПА. Минский р-н, Ждановичский с/с, аг…
$850,000
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Квартира 5 комнат в Ждановичи, Беларусь
Квартира 5 комнат
Ждановичи, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 146 м²
Этаж 9/10
Продается 5-ти комнатная двухуровневая квартира в Ждановичах.В квартире сделан качественный …
$300,000
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Дом в Ждановичи, Беларусь
Дом
Ждановичи, Беларусь
Площадь 84 м²
14 соток в честной собственности с коммуникациями в очень статусном и живописном месте.     …
$280,000
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Дом в Ждановичи, Беларусь
Дом
Ждановичи, Беларусь
Площадь 159 м²
Уютный дом с великолепным видом на лес в живописном пригороде г. Минска! - тихая коттеджная …
$265,000
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Дом в Ждановичи, Беларусь
Дом
Ждановичи, Беларусь
Площадь 499 м²
https://www.youtube.com/shorts/qXtFa8fMBQM Предлагаем вам проживание, отдых и комфорт в част…
$1,16 млн
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Дом в Ждановичи, Беларусь
Дом
Ждановичи, Беларусь
Площадь 242 м²
Срочно ! Продаётся дом в ближайшем пригороде Минска в а.г. Ждановичи. Уникальное расположени…
$199,900
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Дом в Ждановичи, Беларусь
Дом
Ждановичи, Беларусь
Площадь 249 м²
Продается светлый и уютный дом в Ждановичах. Прекрасное расположение дома: на горке, соседи …
$230,000
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Коттедж в Ждановичи, Беларусь
Коттедж
Ждановичи, Беларусь
Площадь 452 м²
Продается коттедж в  а.г. Ждановичи. Общая площадь 355,8( СНБ 451,6)кв.м.. 100% готовность, …
$1,000,000
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Коттедж в Ждановичи, Беларусь
Коттедж
Ждановичи, Беларусь
Площадь 400 м²
Продаётся коттедж под отделку с участком 19 соток в престижном коттеджном посёлке "Ждановичи…
$180,000
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Дом в Ждановичи, Беларусь
Дом
Ждановичи, Беларусь
Площадь 160 м²
Продается жилой дом 100% готовности в агрогородке Ждановичи. Жилой дом – два уровня.Дом - ст…
$169,000
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Дом в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 85 м²
Дом находится  в непосредственной близости от аг. Ждановичи, СТ Криничанка. Дом готов для кр…
$98,000
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Дом в Ждановичи, Беларусь
Дом
Ждановичи, Беларусь
Площадь 263 м²
Полностью готовый для проживания коттедж, построен из блоков (толщина стен 500 мм) с наружны…
$350,000
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Коттедж в Ждановичи, Беларусь
Коттедж
Ждановичи, Беларусь
Площадь 347 м²
Продаётся готовый для проживания уютный коттедж с мебелью в Ждановичах. Автоматические воро…
$288,000
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Квартира 3 комнаты в Ждановичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Ждановичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 77 м²
Этаж 2/5
Номер договора с агентством 56/2 от 2025-03-27
$116,000
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Дом в Ждановичи, Беларусь
Дом
Ждановичи, Беларусь
Площадь 213 м²
Современный дом с банным комплексом в курортной зоне Минска - до пляжа 3 минуты, до санатори…
$365,000
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Квартира 3 комнаты в Ждановичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Ждановичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 88 м²
Этаж 3/10
Продаётся просторная квартира в Ждановичах, в кирпичном доме! 3 раздельные комнаты, 2 гардер…
$125,000
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Квартира 4 комнаты в Ждановичи, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Ждановичи, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 74 м²
Этаж 1/5
Продается отличная просторная квартира в Ждановичах. В квартире сделан современный ремонт.Вс…
$105,000
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Коттедж 4 комнаты в Ждановичи, Беларусь
Коттедж 4 комнаты
Ждановичи, Беларусь
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 396 м²
Количество этажей 3
Продается просторный коттедж в аг. Ждановичи, полностью готовый для проживания, построенный …
Цена по запросу
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Дом в Ждановичи, Беларусь
Дом
Ждановичи, Беларусь
Площадь 467 м²
Представляем Вашему вниманию шикарный жилой дом, который расположен всего в 3 минутах езды о…
$420,000
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Коттедж в Ждановичи, Беларусь
Коттедж
Ждановичи, Беларусь
Площадь 363 м²
СТИЛЬНЫЙ и ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДОМ ДЛЯ КРУГЛОГОДИЧНОЙ ЖИЗНИ в 1 км от Минска, в оазисе природы и …
$455,000
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Дом в Ждановичи, Беларусь
Дом
Ждановичи, Беларусь
Площадь 115 м²
Продается в агрогородке Ждановичи, Ждановичского с/с, Минской области, Минского района, двух…
$149,000
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Коттедж в Ждановичи, Беларусь
Коттедж
Ждановичи, Беларусь
Площадь 878 м²
Дом в высокой степени готовности, стены оштукатурены, на полу стяжка, тёплые полы по всему д…
$580,000
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