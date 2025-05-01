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Жильё в Фанипольском сельском Совете, Беларусь

дома
15
17 объектов найдено
Дом в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Дом
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Площадь 51 м²
Номер договора с агентством 1052/1 от 2024-07-24
$45,000
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Дом в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Дом
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Площадь 26 м²
Дом построен из ГСК блоки, окна ПВХ, крыша шифер. На первом этаже кухня и две комнаты, на вт…
$15,900
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Коттедж в Черниковщина, Беларусь
Коттедж
Черниковщина, Беларусь
Площадь 189 м²
Продается коттедж в агрогородке Черниковщина, 25 км до кольцевой дороги. Двухуровневый котте…
$75,000
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Коттедж в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Площадь 318 м²
Радикальное снижение цены!  Конструктивной особенностью (см. план этажей) объекта является н…
$64,000
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Квартира 6 комнат в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Квартира 6 комнат
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 6
Площадь 314 м²
Этаж 1/1
Дом для большой и дружной семьи в 17 км от МКАД в Брестском направлении.   Состоит из 2-х ав…
$155,000
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Дом в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Дом
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Площадь 150 м²
Продается дачный дом в СТ"Сузорье" ! Минская обл., Дзержинский р-н,  Брестское направление, …
$44,500
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Дом в Волковичи, Беларусь
Дом
Волковичи, Беларусь
Площадь 168 м²
Кирпичный дом с подвалом и прудом в 14 км от МКАД ❤️Дом под отделку в живописных Волковичах:…
$95,000
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Дом в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Дом
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Площадь 130 м²
Продается уютный современный  дом в деревне Шпильки  Фанипольского с/с. Брестское направлени…
$94,900
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Коттедж в Черкассы, Беларусь
Коттедж
Черкассы, Беларусь
Площадь 196 м²
В этом коттедже жизнь превращается в праздник! Камин в доме дарит теплоту и уют зимними вече…
$185,000
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Дом в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Дом
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Площадь 305 м²
Продаётся четырехуровневый дом в 10 минут от Минска! Находится коттедж в деревне Вицковщина,…
$130,000
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Дом в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Дом
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Площадь 48 м²
Продается двухэтажный дом в садовом товариществе «Полет».   Дом и участок в частной собствен…
$15,000
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Дом в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Дом
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Площадь 207 м²
СТИЛЬНЫЙ  ДОМ ДЛЯ КРУГЛОГОДИЧНОЙ ЖИЗНИ в 17 км от Минска, в оазисе природы и с развитой инфр…
$239,000
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Квартира 1 комната в Волковичи, Беларусь
Квартира 1 комната
Волковичи, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 1/1
Продается 1-комнатная квартира в одноэтажном кирпичном жилом доме в 16 км от МКАД, д. Волков…
$7,500
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Дом в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Дом
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Площадь 104 м²
Дом 104 кв.м. дерево обложено кирпичом, окна ПВХ, крыша шифер. На первом этаже кухня и две к…
$29,000
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Дом в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Дом
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Площадь 70 м²
Продается дачный участок 10 соток с домом. Ровный, прямоугольный, ухоженный участок прекрасн…
$15,400
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Коттедж в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Площадь 288 м²
Продается просторный и светлый дом с восхитительным видом на бескрайние поля и лес в 18 км о…
$75,000
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Дом в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Дом
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Площадь 28 м²
Продается дача с участком площадью 12,42 сотки в садовом товариществе "Подсолнух", расположе…
$13,500
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Параметры недвижимости в Фанипольском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
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