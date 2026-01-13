  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Албании

Тирана
2
Orikum
3
Влёра
6
Химара
2
Показать больше
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Резиденция Vizion 2
Резиденция Vizion 2
Резиденция Vizion 2
Резиденция Vizion 2
Резиденция Vizion 2
Резиденция Vizion 2
Резиденция Vizion 2
Golem, Албания
от
$52,441
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 6
Vizion 2 Residence — современные апартаменты у моря в Golem, Durres Vizion 2 — вторая фаза масштабного жилого комплекса от надёжного застройщика VIZION PROPERTY sh.p.k, расположенная в районе Golem Mali i Robit, всего в 300 метрах от моря. Проект ориентирован на покупателей, которые ищут …
Агентство
Century 21 Eon
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
Многоквартирный жилой дом 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Многоквартирный жилой дом 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Многоквартирный жилой дом 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Многоквартирный жилой дом 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Многоквартирный жилой дом 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Многоквартирный жилой дом 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Многоквартирный жилой дом 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Влёра, Албания
от
$1,680
Количество этажей 10
🌊🏡 Продается в старом пентхаусе, ВЛОРА💶 Цена: 1500 евро/м2 (Обмен автомобиля также принимается)📐 Площадь: 260 м2📍 Расположение: улица Сазани, Влора📜 В процессе ипотеки.❗❗❗ Площадь в настоящее время организована в 4 квартиры с типологией 1+1, но предлагает полную гибкость и может быть легко п…
Агентство
DES Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DES Real Estate
Языки общения
English, Italiano
Многоквартирный жилой дом 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Многоквартирный жилой дом 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Многоквартирный жилой дом 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Многоквартирный жилой дом 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Многоквартирный жилой дом 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Показать все Многоквартирный жилой дом 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Многоквартирный жилой дом 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Влёра, Албания
от
$2,259
Год сдачи 2025
🔑🏡 1+1 Договор купли-продажи в Лунгомаре, ВЛОРА.💶 Цена: 2000 евро/м2📐 Площадь: 77,8 м2/Валовой📍 Расположение: Reshat Osmani Street, Vlora🏗 Имущество находится в финальной стадии завершения.📃 Стоимость свидетельства о праве собственности: 5000 евро.⛵ Расположение делает эту квартиру идеальной…
Агентство
DES Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DES Real Estate
Языки общения
English, Italiano
TekceTekce
Многоквартирный жилой дом 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Многоквартирный жилой дом 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Многоквартирный жилой дом 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Многоквартирный жилой дом 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Многоквартирный жилой дом 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Показать все Многоквартирный жилой дом 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Многоквартирный жилой дом 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Влёра, Албания
от
$2,259
Год сдачи 2025
🔑🏡 1+1 Договор купли-продажи в Лунгомаре, ВЛОРА.💶 Цена: 2000 евро/м2📐 Площадь: 77,8 м2/Валовой📍 Расположение: Reshat Osmani Street, Vlora🏗 Имущество находится в финальной стадии завершения.📃 Стоимость свидетельства о праве собственности: 5000 евро.⛵ Расположение делает эту квартиру идеальной…
Агентство
DES Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DES Real Estate
Языки общения
English, Italiano
Многоквартирный жилой дом Hestia
Многоквартирный жилой дом Hestia
Многоквартирный жилой дом Hestia
Многоквартирный жилой дом Hestia
Многоквартирный жилой дом Hestia
Многоквартирный жилой дом Hestia
Многоквартирный жилой дом Hestia
Golem, Албания
от
$48,945
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 5
Hestia Residence — Голем, Дуррес 📍 Расстояние до моря — около 400 метров Hestia Residence — современный жилой комплекс от надёжного застройщика, расположенный в одном из самых динамично развивающихся районов Голема. Все разрешения на строительство получены, налоги оплачены. Разрешение н…
Агентство
Century 21 Eon
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
Апарт - отель Green Terrace Residence
Апарт - отель Green Terrace Residence
Апарт - отель Green Terrace Residence
Апарт - отель Green Terrace Residence
Апарт - отель Green Terrace Residence
Gjilek, Албания
от
$393,907
Год сдачи 2028
Площадь 128 м²
1 объект недвижимости 1
Studio for sale in Dhermi Veranda area 44.6 m2 Green Terrace Residence is the newest project in the Albanian Riviera, with a very favorable location near the coast of Dhermiu and Palasa. This project is a mix between greenery, the amazing view of the coast and the quality of constr…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
128.0
661,640
Агентство
Investment Realty Group
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Резиденция Tiktaalik
Резиденция Tiktaalik
Резиденция Tiktaalik
Резиденция Tiktaalik
Резиденция Tiktaalik
Резиденция Tiktaalik
Golem, Албания
от
$86,638
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 13
Площадь 50–240 м²
62 объекта недвижимости 62
TIKTAALIK RESIDENCE (Qerret, Дуррес) Жилой комплекс бизнес-класса в 150 метрах от моря Tiktaalik Residence — современная резиденция в самом перспективном районе побережья Qerret. Проект создан итальянским архитектором и воплощён надежной строительной компанией ERGI, участвовавшей в гос…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
49.8 – 80.7
87,128 – 141,189
Квартира 2 комнаты
106.8 – 239.6
180,209 – 324,804
Студия
57.3
86,883
Агентство
Century 21 Eon
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
Резиденция Palm Paradise Residence
Резиденция Palm Paradise Residence
Резиденция Palm Paradise Residence
Резиденция Palm Paradise Residence
Резиденция Palm Paradise Residence
Показать все Резиденция Palm Paradise Residence
Резиденция Palm Paradise Residence
Golem, Албания
от
$1,396
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 4
Площадь 59–74 м²
10 объектов недвижимости 10
Многофункциональная резиденция с 18-летним жильем, 2 отелями и 1 бассейном всего в 450 метрах от Адриатического моря делает этот проект очень востребованным для инвестиций. Он имеет различные типы, включая студии, 1+1, 2+1, 3+1 квартиры, а также виллы
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
59.0 – 68.0
97,683 – 113,137
Квартира 2 комнаты
74.0
133,526
Дуплекс
59.0
98,121
Агентство
Investment Realty Group
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Многоквартирный жилой дом 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Многоквартирный жилой дом 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Многоквартирный жилой дом 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Многоквартирный жилой дом 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Многоквартирный жилой дом 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Показать все Многоквартирный жилой дом 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Многоквартирный жилой дом 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Orikum, Албания
от
$1,456
🌞🏡 2+1 ПРОДАЖА В ОРИКУМЕ, ВЛОРА💶 Цена: 1300 евро/м2📐 Площадь: 107,4 м2/Валовой📍 Расположение: Orikum, Vlora🏗 Недвижимость находится в стадии строительства💰 Оплата в рассрочку – по договору, начиная с 40% в качестве первой рассрочки.📍 Эта квартира расположена в Орикуме, в тихом и развитом рай…
Агентство
DES Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DES Real Estate
Языки общения
English, Italiano
Жилой комплекс Orange privè residence
Жилой комплекс Orange privè residence
Жилой комплекс Orange privè residence
Жилой комплекс Orange privè residence
Жилой комплекс Orange privè residence
Показать все Жилой комплекс Orange privè residence
Жилой комплекс Orange privè residence
Kryevidh, Албания
от
$361,573
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Площадь 517 м²
1 объект недвижимости 1
Эксклюзивная вилла на продажу в «Orange Privè Rezidence» в самом сердце Спилля, в 600 м от моря 📍 Всего в 600 метрах от моря в районе, известном как Оранжевая улица, мы предлагаем вам частную резиденцию с 6 виллами, расположенными посреди природы и зелени в окружении оливковых деревьев, живо…
Агентство
Iguana Imobiliare
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Многоквартирный жилой дом 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Многоквартирный жилой дом 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Многоквартирный жилой дом 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Многоквартирный жилой дом 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Показать все Многоквартирный жилой дом 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Многоквартирный жилой дом 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Влёра, Албания
от
$218,471
🌊🏡 2+1 Договор купли-продажи на старом пляже, ВЛОРА.🌅 С видом на море.🏷 Цена: 1800 евро/м2📐 Площадь: 108 м2/Валовой📍 Расположение: улица Сазани, Влора.📜 В процессе ипотеки.❗ Главное преимущество: Расположение делает эту квартиру идеальной для проживания или инвестирования в туризм.🌊 Эта квар…
Агентство
DES Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DES Real Estate
Языки общения
English, Italiano
Многоквартирный жилой дом 🌊🏡 APARTMENT FOR SALE 2+1 NEAR THE PORT, VLORA.
Многоквартирный жилой дом 🌊🏡 APARTMENT FOR SALE 2+1 NEAR THE PORT, VLORA.
Влёра, Албания
от
$243,724
🌊🏡 Апартаменты для продажи 2+1 рядом с портом, ВЛОРА.🌅 С видом на море.🏷 Цена: 2600 евро/м2📐 Площадь: 83,66 м2/Валовой📍 Расположение: улица Ираклий Пилли, Влора.🏗 В настоящее время строится.❗ Главное преимущество: Расположение делает эту квартиру идеальной для проживания или инвестирования в…
Агентство
DES Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DES Real Estate
Языки общения
English, Italiano
Многоквартирный жилой дом Тирана центр
Многоквартирный жилой дом Тирана центр
Многоквартирный жилой дом Тирана центр
Многоквартирный жилой дом Тирана центр
Многоквартирный жилой дом Тирана центр
Многоквартирный жилой дом Тирана центр
Тирана, Албания
от
$292,787
Количество этажей 38
Агентство
Lux Albania Home
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Lux Albania Home
Языки общения
English, Русский, Italiano
Telegram Написать в Telegram
Многоквартирный жилой дом 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Многоквартирный жилой дом 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Многоквартирный жилой дом 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Многоквартирный жилой дом 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Многоквартирный жилой дом 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Показать все Многоквартирный жилой дом 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Многоквартирный жилой дом 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Orikum, Албания
от
$1,456
🌞🏡 1+1 ПРОДАЖА В ОРИКУМЕ, ВЛОРА💶 Цена: 1300 евро/м2📐 Площадь: 74,4 м2/Валовой📍 Расположение: Orikum, Vlora🏗 Недвижимость находится в стадии строительства💰 Оплата в рассрочку – по договору, начиная с 40% в качестве первой рассрочки.📍 Эта квартира расположена в Орикуме, в тихом и развитом райо…
Агентство
DES Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DES Real Estate
Языки общения
English, Italiano
Многоквартирный жилой дом HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Многоквартирный жилой дом HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Многоквартирный жилой дом HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Многоквартирный жилой дом HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Многоквартирный жилой дом HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Тирана, Албания
от
$382,065
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 41
Hora Vertikale — from the ancient Albanian word “Hora”, meaning vertical settlement — redefines urban living through a visionary architectural concept that fuses heritage, art, and modernity. Designed as a vertical rural village in the heart of Tirana, the project reflects the city’s natural…
Агентство
Investment Realty Group
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Резиденция DRAGOTI RESIDENCE
Резиденция DRAGOTI RESIDENCE
Резиденция DRAGOTI RESIDENCE
Резиденция DRAGOTI RESIDENCE
Резиденция DRAGOTI RESIDENCE
Показать все Резиденция DRAGOTI RESIDENCE
Резиденция DRAGOTI RESIDENCE
Golem, Албания
от
$84,358
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 7
Площадь 54–137 м²
44 объекта недвижимости 44
DRAGOTI RESIDENCE — НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В САМОМ СЕРДЦЕ ГОЛЕМА Dragoti Residence — современный жилой комплекс премиального уровня, расположенный в центральной части Голема, всего в 400 метрах от моря. Проект сочетаёт архитектурную эстетику, высокие стандарты строительства и функциональнос…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
54.1 – 70.6
82,031 – 107,049
Квартира 2 комнаты
89.2 – 137.3
135,252 – 208,185
Квартира 3 комнаты
113.2
171,642
Агентство
Century 21 Eon
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
Многоквартирный жилой дом One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Многоквартирный жилой дом One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Многоквартирный жилой дом One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Многоквартирный жилой дом One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Многоквартирный жилой дом One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Показать все Многоквартирный жилой дом One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Многоквартирный жилой дом One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Orikum, Албания
от
$186,630
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
LOCATION Situated in the heart of Orikum, within cadastral zone no. 3140, Orikum Bay Residences emerges as a new benchmark for coastal living — a perfect blend of Mediterranean charm, architectural tradition, and modern comfort. This area, shaped by transformation after the 1990s, now st…
Агентство
Investment Realty Group
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Жилой комплекс West Residence
Жилой комплекс West Residence
Жилой комплекс West Residence
Жилой комплекс West Residence
Жилой комплекс West Residence
Показать все Жилой комплекс West Residence
Жилой комплекс West Residence
Дуррес, Албания
от
$106,033
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 9
Площадь 61–135 м²
28 объектов недвижимости 28
West Residence — новый жилой комплекс в центре Дурреса West Residence — современный строящийся проект в районе Spitali, Durres, всего в нескольких минутах от моря. Строительство занимает всего 3 года, что делает проект привлекательным как для личного проживания, так и для инвестиционных ц…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
60.6 – 105.9
106,040 – 185,295
Квартира 2 комнаты
97.2 – 111.0
170,091 – 195,082
Квартира 3 комнаты
134.6
235,402
Агентство
Century 21 Eon
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
Многоквартирный жилой дом SQUARE VILLAGE
Многоквартирный жилой дом SQUARE VILLAGE
Многоквартирный жилой дом SQUARE VILLAGE
Многоквартирный жилой дом SQUARE VILLAGE
Многоквартирный жилой дом SQUARE VILLAGE
Показать все Многоквартирный жилой дом SQUARE VILLAGE
Многоквартирный жилой дом SQUARE VILLAGE
Palase, Албания
от
$203,645
Год сдачи 2027
Количество этажей 7
Площадь 44–128 м²
10 объектов недвижимости 10
Квартира на продажу в SQUARE VILLAGE общей площадью 152,72 м2Площадь Веранды 54,56 м2Расположенный на пляже Drymades Beach, курорт Drymades Village Holiday Resort включает в себя серию террасных дворов, обрамленных архитектурой, которая переплетает проект в сплоченную деревню.Следуя топограф…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
44.0 – 128.0
181,078 – 462,056
Квартира 2 комнаты
90.0
314,919
Дуплекс
91.0
373,704
Агентство
Investment Realty Group
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Многоквартирный жилой дом Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Многоквартирный жилой дом Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Многоквартирный жилой дом Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Многоквартирный жилой дом Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Многоквартирный жилой дом Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Показать все Многоквартирный жилой дом Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Многоквартирный жилой дом Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Влёра, Албания
от
$183,209
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Irea Property очень рада предложить эту красивую квартиру с виандой, расположенную всего в нескольких метрах от пляжа в лучшем районе города.Апартамент расположен на 4-м этаже новой резиденции в районе, который предлагает отличные удобства для семьи, от спортивных сооружений до детских игров…
Агентство
IREA PROPERTY LTD
Оставить заявку
Резиденция Palm Paradise
Резиденция Palm Paradise
Резиденция Palm Paradise
Резиденция Palm Paradise
Резиденция Palm Paradise
Показать все Резиденция Palm Paradise
Резиденция Palm Paradise
Golem, Албания
от
$1,231
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Площадь 47–85 м²
5 объектов недвижимости 5
Добро пожаловать в Palm Paradise, исключительный жилой комплекс, предназначенный для современной жизни. Расположенный в спокойной обстановке, наш комплекс предлагает идеальное сочетание роскоши, комфорта и удобства. Просторное проживание: наши квартиры имеют открытую планировку с большими о…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
46.5 – 71.8
69,982 – 116,637
Квартира 2 комнаты
76.5 – 84.8
115,995 – 118,689
Агентство
Optimum Property
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Optimum Property
Языки общения
English, Español
Резиденция Liburna
Резиденция Liburna
Резиденция Liburna
Резиденция Liburna
Резиденция Liburna
Резиденция Liburna
Резиденция Liburna
Golem, Албания
от
$1,231
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 8
Агентство
Optimum Property
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Optimum Property
Языки общения
English, Español
На карте
Realting.com
Перейти