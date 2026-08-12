Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Жилая
  4. Пентхаус

Пентхаусы в Албании

;
Саранда
9
Влёра
14
Центральная Албания
12
Дуррес
15
Показать больше
Пентхаус Удалить
Очистить
57 объектов найдено
Пентхаус 1 комната в Дуррес, Албания
Пентхаус 1 комната
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 9/9
🏡 Для продажи - СПАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕНТУЗ - Бывший политический дистрикт, ДюрреРасположенный в од…
$213,880
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
REMIX REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Italiano
Telegram Написать в Telegram
Пентхаус 3 комнаты в Cuke, Албания
Пентхаус 3 комнаты
Cuke, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж 5/5
Penthouse in the city of Saranda in a new residence. Located on Butrinti Street in one of th…
$590,198
Оставить заявку
Пентхаус 4 комнаты в Дуррес, Албания
Пентхаус 4 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
В продаже большая квартира 3+1 в районе Пляж города Дуррес. Это пентхаус с планировкой идеал…
$224,275
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения
English, Русский, Español, Čeština, Italiano, Українська, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
TekceTekce
Пентхаус 5 комнат в Fan, Албания
Пентхаус 5 комнат
Fan, Албания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 253 м²
Этаж 7/7
Квартира расположена на седьмом жилом этаже, с чистой площадью 142,7 м2 и общей площадью 252…
$390,716
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Oksford
Языки общения
English, Русский, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, עִברִית
Пентхаус в Лежа, Албания
Пентхаус
Лежа, Албания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 225 м²
Этаж 10/10
Пентхаус-апартмент 3+1 для продажи в ШенджинеКвартира расположена на десятом жилом этаже, с …
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Oksford
Языки общения
English, Русский, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, עִברִית
Пентхаус 1 комната в Дуррес, Албания
Пентхаус 1 комната
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 9/9
🏡 Ошеломляющий пентхаус для продажи - бывший полицейский дистриктРасположенный в одном из са…
$213,106
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
REMIX REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Italiano
Telegram Написать в Telegram
Пентхаус 2 комнаты в Саранда, Албания
Пентхаус 2 комнаты
Саранда, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 6/6
Жилой комплекс Urban Verde 13 квартир с 2 и 1 спальней! Расположен на улице Джанак Куми, в…
$184,242
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Дуррес, Албания
Пентхаус 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 6
Вилла расположена в одном из элитных резиденций в заливе Лалзи, предлагая удобство, безопасн…
$236,093
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Future Home Invest
Языки общения
English, Español, Italiano, Türkçe
Пентхаус 4 комнаты в Влёра, Албания
Пентхаус 4 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 264 м²
Этаж 6/6
Роскошная квартира с видом на море продается в районе Старого пляжа, Влёра, Албанская Ривьер…
$778,463
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Albania Property Group
Языки общения
English, Italiano
Пентхаус 4 комнаты в Golem, Албания
Пентхаус 4 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 213 м²
Этаж 5
Продаётся великолепный пентхаус 3+1 в 50 метрах от моря в прекрасной рекреационной зоне с ке…
$291,040
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения
English, Русский, Español, Čeština, Italiano, Українська, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Пентхаус 6 комнат в Саранда, Албания
Пентхаус 6 комнат
Саранда, Албания
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Этаж 5/5
Некоторые люди проводят всю свою жизнь в поисках места, которое все еще находится в одной ми…
$456,378
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Saranda Elite's Realty Group
Языки общения
English
Пентхаус 5 комнат в Саранда, Албания
Пентхаус 5 комнат
Саранда, Албания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 392 м²
Этаж 6/6
Пентхаус Sky Beachfront в Саранде, 20 этажей над уровнем моряВ первую очередьВстаньте на кры…
$867,759
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Saranda Elite's Realty Group
Языки общения
English
Пентхаус 2 комнаты в Влёра, Албания
Пентхаус 2 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 6/6
Пентхаус с видом на море продается в Влёре, Албания. Этот великолепный пентхаус с видом на м…
$299,327
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Albania Property Group
Языки общения
English, Italiano
Пентхаус 3 комнаты в Влёра, Албания
Пентхаус 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Этаж 12/12
Инвестиционная недвижимость - Роскошный пентхаус с видом на море на продажу в городе Влёра, …
$668,496
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Albania Property Group
Языки общения
English, Italiano
Пентхаус в Саранда, Албания
Пентхаус
Саранда, Албания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж 6/6
Представьте, что вы сойдете с тёплого песка и войдете в ваше личное святилище менее чем за м…
$611,472
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Saranda Elite's Realty Group
Языки общения
English
Пентхаус 3 комнаты в Влёра, Албания
Пентхаус 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 183 м²
Этаж 4/4
Люксурный пентхаус для продажи с потрясающим видом на море, включая гараж!Роскошный пентхаус…
$490,151
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Marina
Языки общения
English, Deutsch, Polski, Français
Пентхаус 3 комнаты в Orikum, Албания
Пентхаус 3 комнаты
Orikum, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Этаж 7/7
Пентхаус с видом на море продается во Влёре, Албания. Если вы ищете идеальный дом своей мечт…
$692,288
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Albania Property Group
Языки общения
English, Italiano
Пентхаус 3 комнаты в Дуррес, Албания
Пентхаус 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Этаж 10
Продаётся квартира 2+1 с видом на море в районе Vollga, Дуррес 💰 Цена: 450,000 € 📍 Локац…
$535,582
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
Пентхаус 5 комнат в Лежа, Албания
Пентхаус 5 комнат
Лежа, Албания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Этаж 10/10
Пентхаус-апартмент 3+1 для продажи в Шенджине Квартира расположена на десятом жилом этаже, с…
$355,814
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Oksford
Языки общения
English, Русский, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, עִברִית
Пентхаус 4 комнаты в Golem, Албания
Пентхаус 4 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 213 м²
Этаж 5/5
Продаётся великолепный пентхаус 3+1 в 50 метрах от моря в прекрасной рекреационной зоне с ке…
$269,739
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения
English, Русский, Español, Čeština, Italiano, Українська, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Пентхаус 4 комнаты в Gjashte, Албания
Пентхаус 4 комнаты
Gjashte, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
✅ Цена: 260 000 Евро (оборотный)✅ Расположение: Gjergj Araniti Street, Saranda✅ Площадь: 175…
$299,992
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English, Polski, Čeština, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
Пентхаус 11 комнат в Golem, Албания
Пентхаус 11 комнат
Golem, Албания
Число комнат 11
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 694 м²
Этаж 5/6
PENTHOUSE DUPLEX для продажи первой линии у моря Роскошный пентхаус 5+1+5 с Верандами, Керре…
$1,08 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Oksford
Языки общения
English, Русский, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, עִברִית
Пентхаус 2 комнаты в Саранда, Албания
Пентхаус 2 комнаты
Саранда, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
Этаж 6/6
Резиденция Urban VerdeДоступно 13 квартир, 2-комнатные квартиры и 1-комнатные квартиры!Распо…
$320,687
Оставить заявку
Пентхаус 4 комнаты в Албания
Пентхаус 4 комнаты
Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 209 м²
Этаж 7/7
В одной из самых престижных и популярных резиденций Тираны, недалеко от Парка искусственного…
$1,37 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Пентхаус 3 комнаты в Orikum, Албания
Пентхаус 3 комнаты
Orikum, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Мы представляем вам новейший проект в районе Орикум, Террасы Вердант. Современный жилой и ту…
$405,668
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English, Polski, Čeština, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
Пентхаус 1 комната в Дуррес, Албания
Пентхаус 1 комната
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
Этаж 6/6
В продаже пентхаус с видом на море в самом центре района Пляж всего в 100 метрах от пляжа. Р…
$319,573
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения
English, Русский, Español, Čeština, Italiano, Українська, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Пентхаус 3 комнаты в Влёра, Албания
Пентхаус 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Этаж 4/4
Продается новый пентхаус с видом на море в Влёре, Албания. Влёра, благодаря своей неоспоримо…
$763,651
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Albania Property Group
Языки общения
English, Italiano
Пентхаус 4 комнаты в Farke e Vogel, Албания
Пентхаус 4 комнаты
Farke e Vogel, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
Этаж 4/4
ПРОДАЕТСЯ КВАРТИРА 3+1+2 С ВИДОМ НА ОЗЕРО – район Фарка, Тирана Расположенная в одном из …
$473,048
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Oksford
Языки общения
English, Русский, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, עִברִית
Пентхаус 2 комнаты в Cuke, Албания
Пентхаус 2 комнаты
Cuke, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 251 м²
Этаж 5/5
Местонахождение:Квартира расположена на Бутринт-стрит, одном из самых любимых районов турист…
$583,942
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Влёра, Албания
Пентхаус 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 5/5
Роскошный пентхаус с видом на море продается в Влёре, Албания – инвестиционная недвижимость.…
$450,361
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Albania Property Group
Языки общения
English, Italiano

Параметры недвижимости в Албании

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти