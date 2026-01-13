Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Албания
  3. Долгосрочная аренда
  4. Ресторан, кафе

Долгосрочная аренда ресторанов в Албании

Тирана
3
Центральная Албания
7
Тирана
7
10 объектов найдено
Ресторан, кафе 46 м² в Тирана, Албания
Ресторан, кафе 46 м²
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 10
Бар/квартира в аренду в известном районе Парижской Коммуны в Тиране.• Площадь нетто: 46 м2• …
$991
в месяц
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Ресторан, кафе 195 м² в Тирана, Албания
Ресторан, кафе 195 м²
Тирана, Албания
Площадь 195 м²
Bar Lounge for Sale – Fresk, Tirana Excellent investment opportunity in a developing area! …
$2,333
в месяц
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Ресторан, кафе 69 м² в Тирана, Албания
Ресторан, кафе 69 м²
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Количество этажей 8
Помещения расположены на первом этаже нового здания у входа в Rr Rrapo Hekali, площадью 69 м…
$875
в месяц
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Ресторан, кафе 55 м² в Дуррес, Албания
Ресторан, кафе 55 м²
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1
Завод расположен в одном из самых популярных районов города Дуррес, немного от площади Свобо…
$588
в месяц
Агентство
AFS Real Estate Management
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Ресторан, кафе 69 м² в Тирана, Албания
Ресторан, кафе 69 м²
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Количество этажей 8
The premises are located on the ground floor of a new building at the entrance of Rr Rrapo H…
$874
в месяц
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Ресторан, кафе 195 м² в Тирана, Албания
Ресторан, кафе 195 м²
Тирана, Албания
Площадь 195 м²
Bar Lounge for Sale – Fresk, Tirana Excellent investment opportunity in a developing area! …
$2,329
в месяц
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
☕🍴 BUSINESS FOR RENT / SALE (BAR/PIZZERY) IN “ALEKSANDRIA”, VLORA. в Влёра, Албания
☕🍴 BUSINESS FOR RENT / SALE (BAR/PIZZERY) IN “ALEKSANDRIA”, VLORA.
Влёра, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
☕🍴 BUSINESS FOR RENT / SALE (BAR/PIZZERY) IN “ALEKSANDRIA”, VLORA. 💶 RENT: €1,000 / month…
$1,174
в месяц
Агентство
DES Real Estate
Языки общения
English, Italiano
Ресторан, кафе 54 м² в Тирана, Албания
Ресторан, кафе 54 м²
Тирана, Албания
Площадь 54 м²
Этаж 3/4
Commercial premises for rent with in a Business center. it can be used as a shop, bar restau…
$1,560
в месяц
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Ресторан, кафе 157 м² в Дуррес, Албания
Ресторан, кафе 157 м²
Дуррес, Албания
Площадь 157 м²
Этаж 1
Бар-ресторан вместе с деятельностью расположен в центре Тираны, недалеко от гимназии Кемаль …
$2,341
в месяц
Агентство
AFS Real Estate Management
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Ресторан, кафе 46 м² в Тирана, Албания
Ресторан, кафе 46 м²
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 10
Bar / unit for rent in the well-known area of the Paris Commune in Tirana. • Net area: 46 m²…
$987
в месяц
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
