Жилой комплекс NAREA

Роскошный жилой проект с отелем в Керрете!
Нарея: Откройте для себя жемчужину Адриатической Ривьеры – ваш новый дом с панорамным видом на албанское побережье! *
Представьте себе жизнь, в которой роскошь встречается с захватывающей дух современной архитектурой. Добро пожаловать в Нарею, революционный проект, который определяет новую эру эксклюзивной жизни на албанском побережье. Мы находимся в самом сердце развивающегося роскошного района, где жизнь пульсирует с недавно построенной яхтенной пристанью, элегантной набережной, отелями мирового класса и первоклассными услугами - все это предназначено для самых взыскательных.
Расположение, которое очарует: Нарея находится всего в нескольких шагах от пляжа в прибыльном месте, которое становится знаковым символом Адриатической Ривьеры. Представьте себе утренний кофе с видом на бесконечное море и вечерние прогулки по набережной, где звук волн сочетается с элегантной атмосферой.
Архитектура и комфорт, превышающие ожидания:
** Эти три величественных 16-этажных здания являются архитектурным шедевром, который сочетает в себе жилую элегантность с комфортом роскошного отеля. Каждая деталь была тщательно продумана, чтобы обеспечить вам комфортную и стильную жизнь. Нарея – это не просто резиденция, это образ жизни.
** Эксклюзивные услуги и услуги:
** Как житель Нареи, вы получите доступ к первоклассным услугам и удобствам:
** Частные бассейны:
** Обновите себя в эксклюзивных бассейнах, где вы можете наслаждаться солнцем и отдыхать в уединении.
** Услуги отеля:
** Опыт каждый день, как вы в отпуске с первоклассными гостиничными услугами.
** Широкий спектр услуг:
** Все, что вам нужно, находится у вас под рукой - от бутиков до ресторанов. * ** Подземная парковка:** Безопасная и удобная парковка для максимального комфорта.
Инвестиции в будущее, которое растет вместе с вами Нареа предлагает не только дом, но и исключительные инвестиционные возможности в одном из самых динамично развивающихся направлений в Средиземноморье.
**Цены для вашего дома: ** Мы предлагаем квартиры с непревзойденным видом и комфортом. Чем выше вы находитесь, тем более эксклюзивный вид ждет вас:
**1-й и 8-й этажи:** Только €2300/м2
**9 этаж:** 2350 €/м2
***10 этаж:** 2400 €/м2
***11 этаж:** 2450 €/м2
***12 этаж:** 2500 €/м2
***13 этаж:** 2550 €/м2
***14 этаж:** 2600 €/м2
***15 этаж:** €2650/м2
***16-й этаж:** 2700 €/м2
- бронирование квартиры составляет 1% от стоимости выбранной недвижимости
- рассрочки:
30% после подписания договора у нотариуса
каждые 5 последующих месяцев 10%
Позвольте себе увлекаться видением роскоши и эксклюзивности, которое приносит Нарея. Ваша новая жизнь на албанском побережье ждет вас!
Мы будем рады предоставить вам больше информации.
Golem, Албания
