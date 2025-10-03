  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Bashkia Kavaje
  4. Жилой комплекс NAREA

Жилой комплекс NAREA

Golem, Албания
от
$111,881
от
$2,709/м²
;
6
ID: 33949
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 25.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Албания
  • Область / штат
    Центральная Албания
  • Район
    Тирана (область)
  • Город
    Bashkia Kavaje
  • Деревня
    Golem

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
    Монолитно-кирпичный
  • Год сдачи
    2029
    2029
  • Количество этажей
    16
    16

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Предоставление ВНЖ

О комплексе

Роскошный жилой проект с отелем в Керрете! Нарея: Откройте для себя жемчужину Адриатической Ривьеры – ваш новый дом с панорамным видом на албанское побережье! * Представьте себе жизнь, в которой роскошь встречается с захватывающей дух современной архитектурой. Добро пожаловать в Нарею, революционный проект, который определяет новую эру эксклюзивной жизни на албанском побережье. Мы находимся в самом сердце развивающегося роскошного района, где жизнь пульсирует с недавно построенной яхтенной пристанью, элегантной набережной, отелями мирового класса и первоклассными услугами - все это предназначено для самых взыскательных. Расположение, которое очарует: Нарея находится всего в нескольких шагах от пляжа в прибыльном месте, которое становится знаковым символом Адриатической Ривьеры. Представьте себе утренний кофе с видом на бесконечное море и вечерние прогулки по набережной, где звук волн сочетается с элегантной атмосферой. Архитектура и комфорт, превышающие ожидания: ** Эти три величественных 16-этажных здания являются архитектурным шедевром, который сочетает в себе жилую элегантность с комфортом роскошного отеля. Каждая деталь была тщательно продумана, чтобы обеспечить вам комфортную и стильную жизнь. Нарея – это не просто резиденция, это образ жизни. ** Эксклюзивные услуги и услуги: ** Как житель Нареи, вы получите доступ к первоклассным услугам и удобствам: ** Частные бассейны: ** Обновите себя в эксклюзивных бассейнах, где вы можете наслаждаться солнцем и отдыхать в уединении. ** Услуги отеля: ** Опыт каждый день, как вы в отпуске с первоклассными гостиничными услугами. ** Широкий спектр услуг: ** Все, что вам нужно, находится у вас под рукой - от бутиков до ресторанов. * ** Подземная парковка:** Безопасная и удобная парковка для максимального комфорта. Инвестиции в будущее, которое растет вместе с вами Нареа предлагает не только дом, но и исключительные инвестиционные возможности в одном из самых динамично развивающихся направлений в Средиземноморье. **Цены для вашего дома: ** Мы предлагаем квартиры с непревзойденным видом и комфортом. Чем выше вы находитесь, тем более эксклюзивный вид ждет вас: **1-й и 8-й этажи:** Только €2300/м2 **9 этаж:** 2350 €/м2 ***10 этаж:** 2400 €/м2 ***11 этаж:** 2450 €/м2 ***12 этаж:** 2500 €/м2 ***13 этаж:** 2550 €/м2 ***14 этаж:** 2600 €/м2 ***15 этаж:** €2650/м2 ***16-й этаж:** 2700 €/м2 - бронирование квартиры составляет 1% от стоимости выбранной недвижимости - рассрочки: 30% после подписания договора у нотариуса каждые 5 последующих месяцев 10% Позвольте себе увлекаться видением роскоши и эксклюзивности, которое приносит Нарея. Ваша новая жизнь на албанском побережье ждет вас! --- Мы будем рады предоставить вам больше информации.

Местонахождение на карте

Golem, Албания
Досуг

Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
