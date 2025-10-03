Жилой комплекс NAREA

Роскошный жилой проект с отелем в Керрете! Нарея: Откройте для себя жемчужину Адриатической Ривьеры – ваш новый дом с панорамным видом на албанское побережье! * Представьте себе жизнь, в которой роскошь встречается с захватывающей дух современной архитектурой. Добро пожаловать в Нарею, революционный проект, который определяет новую эру эксклюзивной жизни на албанском побережье. Мы находимся в самом сердце развивающегося роскошного района, где жизнь пульсирует с недавно построенной яхтенной пристанью, элегантной набережной, отелями мирового класса и первоклассными услугами - все это предназначено для самых взыскательных. Расположение, которое очарует: Нарея находится всего в нескольких шагах от пляжа в прибыльном месте, которое становится знаковым символом Адриатической Ривьеры. Представьте себе утренний кофе с видом на бесконечное море и вечерние прогулки по набережной, где звук волн сочетается с элегантной атмосферой. Архитектура и комфорт, превышающие ожидания: ** Эти три величественных 16-этажных здания являются архитектурным шедевром, который сочетает в себе жилую элегантность с комфортом роскошного отеля. Каждая деталь была тщательно продумана, чтобы обеспечить вам комфортную и стильную жизнь. Нарея – это не просто резиденция, это образ жизни. ** Эксклюзивные услуги и услуги: ** Как житель Нареи, вы получите доступ к первоклассным услугам и удобствам: ** Частные бассейны: ** Обновите себя в эксклюзивных бассейнах, где вы можете наслаждаться солнцем и отдыхать в уединении. ** Услуги отеля: ** Опыт каждый день, как вы в отпуске с первоклассными гостиничными услугами. ** Широкий спектр услуг: ** Все, что вам нужно, находится у вас под рукой - от бутиков до ресторанов. * ** Подземная парковка:** Безопасная и удобная парковка для максимального комфорта. Инвестиции в будущее, которое растет вместе с вами Нареа предлагает не только дом, но и исключительные инвестиционные возможности в одном из самых динамично развивающихся направлений в Средиземноморье. **Цены для вашего дома: ** Мы предлагаем квартиры с непревзойденным видом и комфортом. Чем выше вы находитесь, тем более эксклюзивный вид ждет вас: **1-й и 8-й этажи:** Только €2300/м2 **9 этаж:** 2350 €/м2 ***10 этаж:** 2400 €/м2 ***11 этаж:** 2450 €/м2 ***12 этаж:** 2500 €/м2 ***13 этаж:** 2550 €/м2 ***14 этаж:** 2600 €/м2 ***15 этаж:** €2650/м2 ***16-й этаж:** 2700 €/м2 - бронирование квартиры составляет 1% от стоимости выбранной недвижимости - рассрочки: 30% после подписания договора у нотариуса каждые 5 последующих месяцев 10% Позвольте себе увлекаться видением роскоши и эксклюзивности, которое приносит Нарея. Ваша новая жизнь на албанском побережье ждет вас! --- Мы будем рады предоставить вам больше информации.