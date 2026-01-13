Показать объекты на карте Показать объекты списком
Долгосрочная аренда магазинов в Албании

Тирана
9
Центральная Албания
9
Тирана
9
9 объектов найдено
Магазин 200 м² в Тирана, Албания
Магазин 200 м²
Тирана, Албания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 9
Современный магазин общей площадью 266 м2 сдается в аренду, функционально разделен:130 м2 на…
$5,832
в месяц
Магазин 63 м² в Тирана, Албания
Магазин 63 м²
Тирана, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Количество этажей 5
Shop for rent on the street side of Durres. The shop has a 63 m² space, half located in the …
$700
в месяц
Магазин 30 м² в Тирана, Албания
Магазин 30 м²
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 10
Магазин расположен по вторичной дороге, на первом этаже нового здания. Он подходит для неско…
$700
в месяц
Магазин 121 м² в Тирана, Албания
Магазин 121 м²
Тирана, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 121 м²
Количество этажей 6
Japim me Qira Ambient Komercial prane Brrylit, ne Bulevardin Zhan Dark. Ambienti ka nje sipe…
$1,281
в месяц
Магазин 50 м² в Тирана, Албания
Магазин 50 м²
Тирана, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
✅ Цена: 35 000 Месяц / Месяц✅ Расположение: Киностудия, ТиранаМагазин для аренды в отличном …
$363
в месяц
