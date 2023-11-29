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Кафе и рестораны в Албании

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Ресторан, кафе В архив
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3 объекта найдено
Ресторан, кафе в Тирана, Албания
Ресторан, кафе
Тирана, Албания
Площадь 180 м²
Количество этажей 9
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€250,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Ресторан, кафе с мебелью, с бытовой техникой, с Онлайн-показ в Фуша-Круя, Албания
Ресторан, кафе с мебелью, с бытовой техникой, с Онлайн-показ
Фуша-Круя, Албания
Площадь 94 м²
Предлагаем вам купить помещение для бизнеса в Албании, город Тирана. Помещение расположено н…
€140,000
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CACTUS | Real Estate
Языки общения: English
Ресторан, кафе в Тирана, Албания
Ресторан, кафе
Тирана, Албания
Площадь 291 м²
Этаж 1/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€915,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Realting.com
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