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Кафе и рестораны в Албании

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22 объекта найдено
Ресторан, кафе 133 м² в Дуррес, Албания
Ресторан, кафе 133 м²
Дуррес, Албания
Площадь 133 м²
$346
НДС
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Ресторан, кафе 219 м² в Дуррес, Албания
Ресторан, кафе 219 м²
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 219 м²
Это пространство расположено на первом этаже 6-этажного здания и имеет площадь 219 м2 соглас…
$410,471
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AFS Real Estate Management
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Ресторан, кафе 480 м² в Gjashte, Албания
Ресторан, кафе 480 м²
Gjashte, Албания
Площадь 480 м²
$1,66 млн
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Lux Albania Home
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TekceTekce
Ресторан, кафе 71 м² в Влёра, Албания
Ресторан, кафе 71 м²
Влёра, Албания
Площадь 71 м²
Bar for SALE PORT Skele! The bar location near the main Port  in Vlera is fully stocked with…
$412,791
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Ресторан, кафе 188 м² в Влёра, Албания
Ресторан, кафе 188 м²
Влёра, Албания
Площадь 188 м²
Vlora Marina, a remarkable destination in Albania, presents an exclusive opportunity to inve…
$1,61 млн
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Ресторан, кафе 133 м² в Дуррес, Албания
Ресторан, кафе 133 м²
Дуррес, Албания
Площадь 133 м²
Этаж 1
Бар-ресторан вместе с деятельностью, построенный и функционирующий в течение 13 лет, располо…
$346,144
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AFS Real Estate Management
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Ресторан, кафе 151 м² в Влёра, Албания
Ресторан, кафе 151 м²
Влёра, Албания
Площадь 151 м²
Cafe bar is located in the heart of Vlora, on the city boulevard. The bar is popular among y…
$261,827
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Ресторан, кафе 182 м² в Влёра, Албания
Ресторан, кафе 182 м²
Влёра, Албания
Площадь 182 м²
For Sale! Restaurant on Lungomare! The restaurant is located on the first coastline in the m…
$1,72 млн
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Ресторан, кафе 93 м² в Тирана, Албания
Ресторан, кафе 93 м²
Тирана, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Количество этажей 10
The Lounge - Bar environment is for sale, on the 0th floor by the main Shyqyri Brari road. T…
$430,942
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Investment Realty Group
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Ресторан, кафе 144 м² в Golem, Албания
Ресторан, кафе 144 м²
Golem, Албания
Площадь 144 м²
У нас есть бар-ресторан для продажи в районе Мали Робит, Големи.Информация об окружающей сре…
$411,199
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Future Home Invest
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Ресторан, кафе 200 м² в Тирана, Албания
Ресторан, кафе 200 м²
Тирана, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 10
Продается функциональный бар-бильярдный бизнес, с устоявшейся репутацией и устоявшейся клиен…
$46,588
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Investment Realty Group
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Ресторан, кафе 56 м² в Дуррес, Албания
Ресторан, кафе 56 м²
Дуррес, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 2
Деловые помещения, предназначенные для бар-кафе, но подходящие для осуществления различных в…
$107,880
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AFS Real Estate Management
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Ресторан, кафе 100 м² в Тирана, Албания
Ресторан, кафе 100 м²
Тирана, Албания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 5
We have Bar-Cafe business premises for sale located near the new market • Surface area: 100…
$698,825
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Investment Realty Group
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Ресторан, кафе 240 м² в Тирана, Албания
Ресторан, кафе 240 м²
Тирана, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 240 м²
Количество этажей 9
Коммерческая среда + парковка в Али Деми
$223,624
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Investment Realty Group
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Ресторан, кафе 139 м² в Тирана, Албания
Ресторан, кафе 139 м²
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 139 м²
Количество этажей 12
The restaurant is located in a strategic area of Tirana and enjoys a well-established name i…
$314,471
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Investment Realty Group
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Ресторан, кафе 82 м² в Тирана, Албания
Ресторан, кафе 82 м²
Тирана, Албания
Площадь 82 м²
?55 000💶Стратегическое и очень доступное расположение, недалеко от главной дороги и различны…
$62,911
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Investment Realty Group
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Ресторан, кафе 130 м² в Влёра, Албания
Ресторан, кафе 130 м²
Влёра, Албания
Площадь 130 м²
Commercial unit 130 m² located on the ground floor of a newly completed building on Transbal…
$457,608
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Ресторан, кафе 195 м² в Тирана, Албания
Ресторан, кафе 195 м²
Тирана, Албания
Площадь 195 м²
Bar Lounge for Sale – Fresk, Tirana Excellent investment opportunity in a developing area! …
$582,354
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Investment Realty Group
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Ресторан, кафе 240 м² в Влёра, Албания
Ресторан, кафе 240 м²
Влёра, Албания
Площадь 240 м²
OPPORTUNITY! Service unit for sale located in one of the most requested areas of Vlora. It …
$484,320
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Роскошный ресторан на продажу во Влёре, Албания в Влёра, Албания
Роскошный ресторан на продажу во Влёре, Албания
Влёра, Албания
Площадь 588 м²
Ресторан на продажу во Влёре, Албанская Ривьера. «Спешите, не упустите шанс стать владельцем…
$1,75 млн
НДС
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Albania Property Group
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Ресторан, кафе 288 м² в Golem, Албания
Ресторан, кафе 288 м²
Golem, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 288 м²
Этаж 1
Ресторан расположен на первом этаже комплекса, расположенного в Големе, недалеко от моря и п…
$541,460
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AFS Real Estate Management
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Commercial premises for sale in the Durres Train Station Garden!! в Дуррес, Албания
Commercial premises for sale in the Durres Train Station Garden!!
Дуррес, Албания
Площадь 140 м²
Продается помещение в саду железнодорожного вокзала в Дурресе площадью 140 м2.Бар расположен…
$623,213
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Century 21 Eon
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