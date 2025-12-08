  1. Realting.com
Квартиры в новостройках в Химаре

Многоквартирный жилой дом SQUARE VILLAGE
Многоквартирный жилой дом SQUARE VILLAGE
Многоквартирный жилой дом SQUARE VILLAGE
Многоквартирный жилой дом SQUARE VILLAGE
Многоквартирный жилой дом SQUARE VILLAGE
Показать все Многоквартирный жилой дом SQUARE VILLAGE
Многоквартирный жилой дом SQUARE VILLAGE
Palase, Албания
от
$203,645
Год сдачи 2027
Количество этажей 7
Площадь 44–128 м²
10 объектов недвижимости 10
Квартира на продажу в SQUARE VILLAGE общей площадью 152,72 м2Площадь Веранды 54,56 м2Расположенный на пляже Drymades Beach, курорт Drymades Village Holiday Resort включает в себя серию террасных дворов, обрамленных архитектурой, которая переплетает проект в сплоченную деревню.Следуя топограф…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
44.0 – 128.0
180,886 – 461,564
Квартира 2 комнаты
90.0
314,584
Дуплекс
91.0
373,306
Агентство
Investment Realty Group
Апарт - отель Green Terrace Residence
Апарт - отель Green Terrace Residence
Апарт - отель Green Terrace Residence
Апарт - отель Green Terrace Residence
Апарт - отель Green Terrace Residence
Gjilek, Албания
от
$393,907
Год сдачи 2028
Площадь 128 м²
1 объект недвижимости 1
Studio for sale in Dhermi Veranda area 44.6 m2 Green Terrace Residence is the newest project in the Albanian Riviera, with a very favorable location near the coast of Dhermiu and Palasa. This project is a mix between greenery, the amazing view of the coast and the quality of constr…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
128.0
660,936
Агентство
Investment Realty Group
