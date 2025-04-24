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Квартира в новостройке 🌊🏡 APARTMENT FOR SALE 2+1 NEAR THE PORT, VLORA.

Влёра, Албания
от
$243,724
от
$2,913/м²
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Квартира в новостройке 🌊🏡 APARTMENT FOR SALE 2+1 NEAR THE PORT, VLORA.
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Описание Описание
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ID: 25973
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 16.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Албания
  • Область / штат
    Южная Албания
  • Район
    Влёра (область)
  • Город
    Влёра

О комплексе

Перевод
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🌊🏡 Апартаменты для продажи 2+1 рядом с портом, ВЛОРА.

🌅 С видом на море.
🏷 Цена: 2600 евро/м2
📐 Площадь: 83,66 м2/Валовой
📍 Расположение: улица Ираклий Пилли, Влора.
🏗 В настоящее время строится.

❗ Главное преимущество: Расположение делает эту квартиру идеальной для проживания или инвестирования в туризм.

🌊 Эта квартира является идеальным выбором для тех, кто хочет испытать жизнь у моря, с видом, который дает каждый день вдохновляющую и расслабляющую атмосферу.

Внутренняя организация
🛋 Гостиная + 🍽 Кухня
🛏 2 спальни
🚿 1 Ванная комната
🌆 1 Балкон

Другие подробности:
🚪 6-этажный жилой
🛗 С лифтом
Ориентация: Запад
Новое здание

🌞 Квартира расположена в одном из самых популярных районов Влоры и освещается естественным светом в течение всего дня.
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ℹ️Для получения дополнительной информации или посещения недвижимости, свяжитесь с нами
📲
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🌐 www.desrealestate.al
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Местонахождение на карте

Влёра, Албания

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Квартира в новостройке 🌊🏡 APARTMENT FOR SALE 2+1 NEAR THE PORT, VLORA.
Влёра, Албания
от
$243,724
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Год сдачи 2025
Количество этажей 8
Агентство
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Агентство
Optimum Property
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