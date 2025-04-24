Квартира в новостройке 🌊🏡 APARTMENT FOR SALE 2+1 NEAR THE PORT, VLORA.

🌊🏡 Апартаменты для продажи 2+1 рядом с портом, ВЛОРА.
🌅 С видом на море.
🏷 Цена: 2600 евро/м2
📐 Площадь: 83,66 м2/Валовой
📍 Расположение: улица Ираклий Пилли, Влора.
🏗 В настоящее время строится.
❗ Главное преимущество: Расположение делает эту квартиру идеальной для проживания или инвестирования в туризм.
🌊 Эта квартира является идеальным выбором для тех, кто хочет испытать жизнь у моря, с видом, который дает каждый день вдохновляющую и расслабляющую атмосферу.
Внутренняя организация
🛋 Гостиная + 🍽 Кухня
🛏 2 спальни
🚿 1 Ванная комната
🌆 1 Балкон
Другие подробности:
🚪 6-этажный жилой
🛗 С лифтом
Ориентация: Запад
Новое здание
🌞 Квартира расположена в одном из самых популярных районов Влоры и освещается естественным светом в течение всего дня.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
ℹ️Для получения дополнительной информации или посещения недвижимости, свяжитесь с нами
📲
📧
🌐 www.desrealestate.al
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————