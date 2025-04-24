Квартира в новостройке 🌊🏡 APARTMENT FOR SALE 2+1 NEAR THE PORT, VLORA.

🌊🏡 Апартаменты для продажи 2+1 рядом с портом, ВЛОРА.

🌅 С видом на море.

🏷 Цена: 2600 евро/м2

📐 Площадь: 83,66 м2/Валовой

📍 Расположение: улица Ираклий Пилли, Влора.

🏗 В настоящее время строится.

❗ Главное преимущество: Расположение делает эту квартиру идеальной для проживания или инвестирования в туризм.

🌊 Эта квартира является идеальным выбором для тех, кто хочет испытать жизнь у моря, с видом, который дает каждый день вдохновляющую и расслабляющую атмосферу.

Внутренняя организация

🛋 Гостиная + 🍽 Кухня

🛏 2 спальни

🚿 1 Ванная комната

🌆 1 Балкон

Другие подробности:

🚪 6-этажный жилой

🛗 С лифтом

Ориентация: Запад

Новое здание

🌞 Квартира расположена в одном из самых популярных районов Влоры и освещается естественным светом в течение всего дня.

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🌐 www.desrealestate.al

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