Жилой комплекс Liam Residence

Жилой проект LIAM Residence - Голем
Мы представляем вам уникальную возможность войти в новый жилой проект в тихой, но быстро развивающейся части албанского побережья — Големе, всего в нескольких сотнях метров от моря.
Проект Liam Residence отличается современной архитектурой, высоким качеством строительства и удобным расположением.
Основные параметры:
Расположение: Голем (район Дуррес / Кавадже)
Расстояние от моря: примерно 400 м от пляжа.
Цена: от €1100/м2.
Дата завершения строительства: проект планируется завершить в январе 2027 года.
Тип здания: 7 этажей + подземная парковка.
возможность оплаты в рассрочку
Почему резиденция Лиам является отличным выбором:
Современные строительные стандарты – строительство с лифтами, качественные материалы и дизайн.
Хорошая инвестиция - низкая цена входа с потенциалом увеличения стоимости, учитывая растущую популярность области Голем.
Близость к пляжу – проживание в пляжной зоне без компромиссов, идеальное для отдыха и длительного проживания.
Гибкие планировки – подбор различных типов квартир в соответствии с требованиями клиента.
Местонахождение на карте
Golem, Албания
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг
