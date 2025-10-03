  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Bashkia Kavaje
  4. Жилой комплекс Liam Residence

Жилой комплекс Liam Residence

Golem, Албания
Цена по запросу
8
ID: 33950
Дата обновления: 25.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Албания
  • Область / штат
    Центральная Албания
  • Район
    Тирана (область)
  • Город
    Bashkia Kavaje
  • Деревня
    Golem

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Количество этажей
    Количество этажей
    7

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Предоставление ВНЖ

О комплексе

Жилой проект LIAM Residence - Голем Мы представляем вам уникальную возможность войти в новый жилой проект в тихой, но быстро развивающейся части албанского побережья — Големе, всего в нескольких сотнях метров от моря. Проект Liam Residence отличается современной архитектурой, высоким качеством строительства и удобным расположением. Основные параметры: Расположение: Голем (район Дуррес / Кавадже) Расстояние от моря: примерно 400 м от пляжа. Цена: от €1100/м2. Дата завершения строительства: проект планируется завершить в январе 2027 года. Тип здания: 7 этажей + подземная парковка. возможность оплаты в рассрочку Почему резиденция Лиам является отличным выбором: Современные строительные стандарты – строительство с лифтами, качественные материалы и дизайн. Хорошая инвестиция - низкая цена входа с потенциалом увеличения стоимости, учитывая растущую популярность области Голем. Близость к пляжу – проживание в пляжной зоне без компромиссов, идеальное для отдыха и длительного проживания. Гибкие планировки – подбор различных типов квартир в соответствии с требованиями клиента.

Местонахождение на карте

Golem, Албания
