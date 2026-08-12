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Квартиры-студии в Албании

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4
Orikum
18
Влёра
35
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4
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140 объектов найдено
Студия 1 комната в Golem, Албания
Студия 1 комната
Golem, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 6
🏡 Резиденция Vizion в Golem — твой надёжный шаг к жизни у моря Строительство уже началось, …
$71,905
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Century 21 Eon
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Студия 1 комната в Golem, Албания
Студия 1 комната
Golem, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Количество этажей 6
🏡 Резиденция Vizion в Golem — твой надёжный шаг к жизни у моря Строительство уже началось, …
$84,444
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Century 21 Eon
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Студия 1 комната в Golem, Албания
Студия 1 комната
Golem, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Количество этажей 6
🏡 Резиденция Vizion в Golem — твой надёжный шаг к жизни у моря Строительство уже началось, …
$77,218
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Century 21 Eon
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Студия 1 комната в Golem, Албания
Студия 1 комната
Golem, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2/5
Студия для продажи в Мали и Робит, Дуррес!Продается: студия, расположенная всего в 30 метрах…
$87,185
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Студия в Дуррес, Албания
Студия
Дуррес, Албания
Площадь 56 м²
Этаж 15/25
Студия с видом на море на первой линии в районе Шкемби и Кавахес!На продажу предлагается све…
$77,848
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Century 21 Eon
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Студия 1 комната в Влёра, Албания
Студия 1 комната
Влёра, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/8
Современная студия на продажу в Лунгомаре, Влёра, Албания - инвестиционная недвижимость. Вне…
$80,913
НДС
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Albania Property Group
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Студия 1 комната в Влёра, Албания
Студия 1 комната
Влёра, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 7/9
$86,692
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Lux Albania Home
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Студия 1 комната в Golem, Албания
Студия 1 комната
Golem, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Продажа студии в Големе, Дуррес Предлагается к продаже уютная студия в Големе современный…
$63,586
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Студия 1 комната в Golem, Албания
Студия 1 комната
Golem, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 4/5
🏖️ Для продажи - Современное Студийное Учреждение - Только 50 МЕТЕРОВ из моря 🌊📍 Пляж Дуррес…
$98,269
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REMIX REAL ESTATE
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Студия 2 комнаты в Влёра, Албания
Студия 2 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 4
✅ Цена: 110 000 евро✅ Расположение: Вторая линия Lungomare, Vlore✅ Общая площадь: 44,5 м2Эта…
$129,301
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NEXT REAL ESTATE
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Студия 1 комната в Golem, Албания
Студия 1 комната
Golem, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 3/5
НОВЫЙ ПРОЕКТ В МАЛИ-И-РОБИТ – MIDDAL RESIDENCE Уникальная возможность для жизни или инвес…
$49,591
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Century 21 Oksford
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Студия 1 комната в Дуррес, Албания
Студия 1 комната
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
В продаже квартира студия в районе Plazh в комплексе Rotondo. В 200 метрах от пляжа Tropical…
$87,883
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CACTUS | Real Estate
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Студия 2 комнаты в Тирана, Албания
Студия 2 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 4/8
Studio for sale – Paris Municipality, near Mbikalimi and Big Market In one of the most soug…
$99,000
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Investment Realty Group
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Студия 1 комната в Golem, Албания
Студия 1 комната
Golem, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 4
В продаже квартира студия в районе Голем в отеле Miami 2 в 100 метрах от моря. Площадь кварт…
$62,709
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CACTUS | Real Estate
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Студия 1 комната в Влёра, Албания
Студия 1 комната
Влёра, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 4
🔑🏡 Студия по продаже в LUNGOMARE рядом с школой MARINE🏷 Цена: 85 000 евро/всего📍 Расположени…
$97,013
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DES Real Estate
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Студия 1 комната в Golem, Албания
Студия 1 комната
Golem, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 2/6
Продаётся квартира студия в районе Golem в строящемся доме. Общая площадь квартиры 37,96 м.к…
$52,045
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CACTUS | Real Estate
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Студия 2 комнаты в Влёра, Албания
Студия 2 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
✅ Цена: 150 000 евро✅ Расположение: Uje i Ftohte, Vlore✅ Площадь квартиры: 43м2✅ Площадь Вер…
$174,102
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NEXT REAL ESTATE
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Студия 1 комната в Дуррес, Албания
Студия 1 комната
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 6
В продаже квартира студия в районе Голем в доме Колизей в 200 метрах от моря. Площадь кварти…
$95,872
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CACTUS | Real Estate
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Студия 1 комната в Дуррес, Албания
Студия 1 комната
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 4/6
🏖️ ПРОДАЕТСЯ СТУДИЯ – ШКЕМБИ И КАВАЯ, ДУРРЕС Предлагается к продаже квартира-студия в очень…
$57,666
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REMIX REAL ESTATE
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Студия 1 комната в Дуррес, Албания
Студия 1 комната
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 15/25
Продаётся студия на первой береговой линии с видом на море — Shkëmbi i Kavajës, Дуррес 💶 …
$99,036
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Century 21 Eon
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Студия 1 комната в Дуррес, Албания
Студия 1 комната
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 4
В продаже квартира студия в районе Plazh. Расположена на 4 этаже шестиэтажного дома. В 200 м…
$78,752
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Студия 1 комната в Влёра, Албания
Студия 1 комната
Влёра, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 2
🏡🌊 STUDIO FOR SALE NEAR RRAPIT - COLD WATER, VLORA.💰 Цена: 75 000 евро📐 Площадь: 31,25 м2/Ва…
$88,114
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DES Real Estate
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Студия 2 комнаты в Влёра, Албания
Студия 2 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Мы представляем новейшую резиденцию в городе Влора, «Altera Residence», современный и амбици…
$109,971
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Студия 3 комнаты в Тирана, Албания
Студия 3 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 6/6
АПАРТАМЕНТ 05 - 2+1 | FLOOR 6📍 Улица Dritan Hoxha, Тирана🔹 Площадь нетто: 100,11 м2🔹 Общая п…
Цена по запросу
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Студия 2 комнаты в Влёра, Албания
Студия 2 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Новая меблированная квартира на продажу в районе Уджи и Фтохте, одном из самых востребованны…
$175,801
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Студия 1 комната в Golem, Албания
Студия 1 комната
Golem, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 3
Квартира с внутренней площадью 24,77 м² и общей площадью 29,75 м² состоит из гостиной с кухн…
$51,781
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Century 21 Oksford
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Студия 1 комната в Golem, Албания
Студия 1 комната
Golem, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 5
Продаётся квартира Студия в районе Mali I Robit в новострое. Элитный дом: вентилируемый и ут…
$97,013
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Студия 1 комната в Дуррес, Албания
Студия 1 комната
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 4
Большая студия вблизи пляжа в Дурресе Уютная квартира-студия в отличном районе, всего в н…
$85,630
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Студия 1 комната в Дуррес, Албания
Студия 1 комната
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 2/9
В продаже квартира-студия "С8" в районе Пляж, комплекс Точак. До моря 200м. Расположена на 2…
$74,187
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Студия 1 комната в Лежа, Албания
Студия 1 комната
Лежа, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 5
В продаже квартира студия с балконом в городе Shengjin в 20 метрах от пляжа. Находится в кач…
$74,187
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Параметры недвижимости в Албании

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
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