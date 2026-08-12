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Дуплексы в Албании

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71 объект найдено
Дуплекс 2 комнаты в Gjilek, Албания
Дуплекс 2 комнаты
Gjilek, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Этаж 3
Duplex 2+1+2 продается в элитной резиденции Sun Palace Vlora, одном из самых востребованных …
$882,698
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Дуплекс 3 комнаты в Farke e Vogel, Албания
Дуплекс 3 комнаты
Farke e Vogel, Албания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Villa for sale with a pool in Swan Lake Residence. The villa has an area of 427.45 m2, of wh…
$278,467
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Дуплекс 2 комнаты в Тирана, Албания
Дуплекс 2 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 195 м²
Количество этажей 3
In a new residence very close to the Palace of the Brigades in Tirana and the Elbasani road,…
$686,610
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DD CO DEDD CO DE
Дуплекс 3 комнаты в Тирана, Албания
Дуплекс 3 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Этаж 13/14
In the heart of Tirana, in one of the most sought-after areas of Shallvaret, a Duplex is for…
$722,119
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Дуплекс 1 комната в Golem, Албания
Дуплекс 1 комната
Golem, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Резиденция «ADRIUM» - это новейший жилой проект, строящийся в районе Голема, недалеко от оте…
$75,769
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Дуплекс 3 комнаты в Тирана, Албания
Дуплекс 3 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 2/7
Duplex for sale at Kodra e Diellit 2 Residence Total area 170 m2 It is organized into a livi…
$361,060
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Дуплекс 4 комнаты в Mjull Bathore, Албания
Дуплекс 4 комнаты
Mjull Bathore, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 2/3
See Hena Residence is a unique project, conceived according to the philosophy of making your…
$460,060
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Дуплекс 1 комната в Golem, Албания
Дуплекс 1 комната
Golem, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 4
Adria Residence - это изысканная прибрежная резиденция, где современная жизнь прекрасно пере…
$125,337
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Дуплекс 1 комната в Golem, Албания
Дуплекс 1 комната
Golem, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Резиденция «ADRIUM» - это новейший жилой проект, строящийся в районе Голема, недалеко от оте…
$77,212
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Дуплекс 4 комнаты в Влёра, Албания
Дуплекс 4 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Мы представляем новейшую резиденцию в городе Влора, «Altera Residence», современный и амбици…
$468,141
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Дуплекс 3 комнаты в Албания
Дуплекс 3 комнаты
Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Этаж 1/4
DEPLEX LUCCESS для медициныДом, который сочетает в себе элегантность, обильные пространства …
$604,627
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Дуплекс 3 комнаты в Hamallaj, Албания
Дуплекс 3 комнаты
Hamallaj, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 1
Расположение: Hamallaj, Durres✅ Стоимость квартиры: 309 600 евро✅ Стоимость парковки: 20 000…
$357,221
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Дуплекс 1 комната в Golem, Албания
Дуплекс 1 комната
Golem, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Резиденция «ADRIUM» - это новейший жилой проект, строящийся в районе Голема, недалеко от оте…
$75,372
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Дуплекс 3 комнаты в Дуррес, Албания
Дуплекс 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 1
Особое свойство, которое сочетает в себе максимальное спокойствие с комфортом проживания у п…
$170,940
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Дуплекс 2 комнаты в Radhime, Албания
Дуплекс 2 комнаты
Radhime, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Редкая возможность инвестировать в роскошную приморскую недвижимость в Радхимэ, Влоре, где к…
$215,284
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Дуплекс 2 комнаты в Golem, Албания
Дуплекс 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Количество этажей 6
Квартира находится в Sun Sea Residence, Golem, Kavaje.Общая информация:Общий интерфейс: [128…
$122,254
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Дуплекс 1 комната в Golem, Албания
Дуплекс 1 комната
Golem, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Резиденция «ADRIUM» - это новейший жилой проект, строящийся в районе Голема, недалеко от оте…
$75,769
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Дуплекс 2 комнаты в Radhime, Албания
Дуплекс 2 комнаты
Radhime, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Редкая возможность инвестировать в роскошную недвижимость на берегу моря в Радхимэ, Влоре, г…
$260,986
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Дуплекс 1 комната в Golem, Албания
Дуплекс 1 комната
Golem, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Резиденция «ADRIUM» - это новейший жилой проект, строящийся в районе Голема, недалеко от оте…
$75,769
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Дуплекс 3 комнаты в Тирана, Албания
Дуплекс 3 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 5
Duplex in Kodra e Diellit 2 for sale! In the newest project of Residence Kodra e Diellit 2,…
$312,142
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Дуплекс 1 комната в Golem, Албания
Дуплекс 1 комната
Golem, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Adria Residence - это изысканная прибрежная резиденция, где современная жизнь прекрасно пере…
$97,273
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Дуплекс 1 комната в Golem, Албания
Дуплекс 1 комната
Golem, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Резиденция «ADRIUM» - это новейший жилой проект, строящийся в районе Голема, недалеко от оте…
$75,769
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Дуплекс 2 комнаты в Radhime, Албания
Дуплекс 2 комнаты
Radhime, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Роскошный двухуровневый пентхаус с бассейном продается в Радхиме, Влёра, Албания. Ощутите со…
$247,890
НДС
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Albania Property Group
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Дуплекс 1 комната в Golem, Албания
Дуплекс 1 комната
Golem, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 1/5
PALM PARADISE RESIDENCE The duplex is divided into a 30.5m2 downstairs and a 16m2 upstairs.…
$97,895
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Дуплекс 2 комнаты в Radhime, Албания
Дуплекс 2 комнаты
Radhime, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Редкая возможность инвестировать в роскошную приморскую недвижимость в Радхимэ, Влоре, где к…
$240,667
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Дуплекс 3 комнаты в Тирана, Албания
Дуплекс 3 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 246 м²
Этаж 10/12
A unique duplex apartment is offered for sale, positioned on the top two floors of one of th…
$582,354
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Дуплекс 1 комната в Golem, Албания
Дуплекс 1 комната
Golem, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Резиденция «ADRIUM» - это новейший жилой проект, строящийся в районе Голема, недалеко от оте…
$75,372
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Дуплекс 4 комнаты в Тирана, Албания
Дуплекс 4 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 324 м²
Этаж 10/10
We have a 3+1+3 typology duplex for sale located at Willson Square, Block. Information abou…
$1,51 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Golem, Албания
Дуплекс 4 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 173 м²
Этаж 2
Продажа Duplessx 3+2+Obor, Marea Resort, Quarter, Kavaje.• Общая площадь: 2,36 м2• Пол 0&1• …
$654,601
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Дуплекс 5 комнат в Тирана, Албания
Дуплекс 5 комнат
Тирана, Албания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Этаж 1/2
На продажу предлагается двухэтажная квартира общей площадью 118 м2, расположенная на Рруга е…
$163,986
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Параметры недвижимости в Албании

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