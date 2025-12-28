  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Влёра (область)
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках во Влёра (область)

Orikum
3
Влёра
6
Химара
2
Bashkia Himare
2
Многоквартирный жилой дом SQUARE VILLAGE
Многоквартирный жилой дом SQUARE VILLAGE
Многоквартирный жилой дом SQUARE VILLAGE
Многоквартирный жилой дом SQUARE VILLAGE
Многоквартирный жилой дом SQUARE VILLAGE
Многоквартирный жилой дом SQUARE VILLAGE
Palase, Албания
от
$203,645
Год сдачи 2027
Количество этажей 7
Площадь 44–128 м²
10 объектов недвижимости 10
Квартира на продажу в SQUARE VILLAGE общей площадью 152,72 м2Площадь Веранды 54,56 м2Расположенный на пляже Drymades Beach, курорт Drymades Village Holiday Resort включает в себя серию террасных дворов, обрамленных архитектурой, которая переплетает проект в сплоченную деревню.Следуя топограф…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
44.0 – 128.0
182,799 – 466,447
Квартира 2 комнаты
90.0
317,911
Дуплекс
91.0
377,255
Агентство
Investment Realty Group
Многоквартирный жилой дом One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Многоквартирный жилой дом One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Многоквартирный жилой дом One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Многоквартирный жилой дом One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Многоквартирный жилой дом One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Многоквартирный жилой дом One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Orikum, Албания
от
$186,630
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
LOCATION Situated in the heart of Orikum, within cadastral zone no. 3140, Orikum Bay Residences emerges as a new benchmark for coastal living — a perfect blend of Mediterranean charm, architectural tradition, and modern comfort. This area, shaped by transformation after the 1990s, now st…
Агентство
Investment Realty Group
Многоквартирный жилой дом 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Многоквартирный жилой дом 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Многоквартирный жилой дом 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Многоквартирный жилой дом 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Многоквартирный жилой дом 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Показать все Многоквартирный жилой дом 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Многоквартирный жилой дом 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Влёра, Албания
от
$2,259
Год сдачи 2025
🔑🏡 1+1 Договор купли-продажи в Лунгомаре, ВЛОРА.💶 Цена: 2000 евро/м2📐 Площадь: 77,8 м2/Валовой📍 Расположение: Reshat Osmani Street, Vlora🏗 Имущество находится в финальной стадии завершения.📃 Стоимость свидетельства о праве собственности: 5000 евро.⛵ Расположение делает эту квартиру идеальной…
Агентство
DES Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом 🌊🏡 APARTMENT FOR SALE 2+1 NEAR THE PORT, VLORA.
Многоквартирный жилой дом 🌊🏡 APARTMENT FOR SALE 2+1 NEAR THE PORT, VLORA.
Влёра, Албания
от
$243,724
🌊🏡 Апартаменты для продажи 2+1 рядом с портом, ВЛОРА.🌅 С видом на море.🏷 Цена: 2600 евро/м2📐 Площадь: 83,66 м2/Валовой📍 Расположение: улица Ираклий Пилли, Влора.🏗 В настоящее время строится.❗ Главное преимущество: Расположение делает эту квартиру идеальной для проживания или инвестирования в…
Агентство
DES Real Estate
Многоквартирный жилой дом 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Многоквартирный жилой дом 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Многоквартирный жилой дом 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Многоквартирный жилой дом 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Многоквартирный жилой дом 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Многоквартирный жилой дом 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Влёра, Албания
от
$2,259
Год сдачи 2025
🔑🏡 1+1 Договор купли-продажи в Лунгомаре, ВЛОРА.💶 Цена: 2000 евро/м2📐 Площадь: 77,8 м2/Валовой📍 Расположение: Reshat Osmani Street, Vlora🏗 Имущество находится в финальной стадии завершения.📃 Стоимость свидетельства о праве собственности: 5000 евро.⛵ Расположение делает эту квартиру идеальной…
Агентство
DES Real Estate
Многоквартирный жилой дом 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Многоквартирный жилой дом 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Многоквартирный жилой дом 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Многоквартирный жилой дом 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Многоквартирный жилой дом 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Многоквартирный жилой дом 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Влёра, Албания
от
$218,471
🌊🏡 2+1 Договор купли-продажи на старом пляже, ВЛОРА.🌅 С видом на море.🏷 Цена: 1800 евро/м2📐 Площадь: 108 м2/Валовой📍 Расположение: улица Сазани, Влора.📜 В процессе ипотеки.❗ Главное преимущество: Расположение делает эту квартиру идеальной для проживания или инвестирования в туризм.🌊 Эта квар…
Агентство
DES Real Estate
Многоквартирный жилой дом 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Многоквартирный жилой дом 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Многоквартирный жилой дом 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Многоквартирный жилой дом 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Многоквартирный жилой дом 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Многоквартирный жилой дом 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Orikum, Албания
от
$1,456
🌞🏡 1+1 ПРОДАЖА В ОРИКУМЕ, ВЛОРА💶 Цена: 1300 евро/м2📐 Площадь: 74,4 м2/Валовой📍 Расположение: Orikum, Vlora🏗 Недвижимость находится в стадии строительства💰 Оплата в рассрочку – по договору, начиная с 40% в качестве первой рассрочки.📍 Эта квартира расположена в Орикуме, в тихом и развитом райо…
Агентство
DES Real Estate
Многоквартирный жилой дом 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Многоквартирный жилой дом 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Многоквартирный жилой дом 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Многоквартирный жилой дом 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Многоквартирный жилой дом 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Многоквартирный жилой дом 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Orikum, Албания
от
$1,456
🌞🏡 2+1 ПРОДАЖА В ОРИКУМЕ, ВЛОРА💶 Цена: 1300 евро/м2📐 Площадь: 107,4 м2/Валовой📍 Расположение: Orikum, Vlora🏗 Недвижимость находится в стадии строительства💰 Оплата в рассрочку – по договору, начиная с 40% в качестве первой рассрочки.📍 Эта квартира расположена в Орикуме, в тихом и развитом рай…
Агентство
DES Real Estate
Апарт - отель Green Terrace Residence
Апарт - отель Green Terrace Residence
Апарт - отель Green Terrace Residence
Апарт - отель Green Terrace Residence
Апарт - отель Green Terrace Residence
Gjilek, Албания
от
$393,907
Год сдачи 2028
Площадь 128 м²
1 объект недвижимости 1
Studio for sale in Dhermi Veranda area 44.6 m2 Green Terrace Residence is the newest project in the Albanian Riviera, with a very favorable location near the coast of Dhermiu and Palasa. This project is a mix between greenery, the amazing view of the coast and the quality of constr…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
128.0
667,927
Агентство
Investment Realty Group
Многоквартирный жилой дом 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Многоквартирный жилой дом 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Многоквартирный жилой дом 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Многоквартирный жилой дом 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Многоквартирный жилой дом 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Многоквартирный жилой дом 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Многоквартирный жилой дом 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Влёра, Албания
от
$1,680
Количество этажей 10
🌊🏡 Продается в старом пентхаусе, ВЛОРА💶 Цена: 1500 евро/м2 (Обмен автомобиля также принимается)📐 Площадь: 260 м2📍 Расположение: улица Сазани, Влора📜 В процессе ипотеки.❗❗❗ Площадь в настоящее время организована в 4 квартиры с типологией 1+1, но предлагает полную гибкость и может быть легко п…
Агентство
DES Real Estate
Многоквартирный жилой дом Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Многоквартирный жилой дом Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Многоквартирный жилой дом Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Многоквартирный жилой дом Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Многоквартирный жилой дом Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Многоквартирный жилой дом Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Влёра, Албания
от
$183,209
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Irea Property очень рада предложить эту красивую квартиру с виандой, расположенную всего в нескольких метрах от пляжа в лучшем районе города.Апартамент расположен на 4-м этаже новой резиденции в районе, который предлагает отличные удобства для семьи, от спортивных сооружений до детских игров…
Агентство
IREA PROPERTY LTD
