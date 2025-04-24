Квартира в новостройке 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.

🌊🏡 2+1 Договор купли-продажи на старом пляже, ВЛОРА.
🌅 С видом на море.
🏷 Цена: 1800 евро/м2
📐 Площадь: 108 м2/Валовой
📍 Расположение: улица Сазани, Влора.
📜 В процессе ипотеки.
❗ Главное преимущество: Расположение делает эту квартиру идеальной для проживания или инвестирования в туризм.
🌊 Эта квартира является идеальным выбором для тех, кто хочет испытать жизнь у моря, с видом, который дает каждый день вдохновляющую и расслабляющую атмосферу.
👨👩👧👦 Эта квартира подходит для семей и тех, кто ищет комфортные условия для длительного проживания.
🌇 Внутренняя организация:
Он организован в просторной гостиной вместе с кухонной зоной, соединительным коридором, 2 спальнями, 1 туалетом и 1 балконом.
Другие подробности:
🚪 4-й этаж
Ориентация: Северо-Восток
🛗 С лифтом
Новое здание
🌞 Квартира расположена в одном из самых любимых районов Влоры и освещается естественным светом в течение всего дня.
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🌐 www.desrealestate.al
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