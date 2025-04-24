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Квартира в новостройке 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.

Влёра, Албания
от
$218,471
от
$2,023/м²
;
8
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Адрес Адрес
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Описание Описание
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ID: 25940
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 12.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Албания
  • Область / штат
    Южная Албания
  • Район
    Влёра (область)
  • Город
    Влёра

О комплексе

Перевод
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🌊🏡 2+1 Договор купли-продажи на старом пляже, ВЛОРА.

🌅 С видом на море.
🏷 Цена: 1800 евро/м2
📐 Площадь: 108 м2/Валовой
📍 Расположение: улица Сазани, Влора.
📜 В процессе ипотеки.

❗ Главное преимущество: Расположение делает эту квартиру идеальной для проживания или инвестирования в туризм.

🌊 Эта квартира является идеальным выбором для тех, кто хочет испытать жизнь у моря, с видом, который дает каждый день вдохновляющую и расслабляющую атмосферу.

👨‍👩‍👧‍👦 Эта квартира подходит для семей и тех, кто ищет комфортные условия для длительного проживания.

🌇 Внутренняя организация:
Он организован в просторной гостиной вместе с кухонной зоной, соединительным коридором, 2 спальнями, 1 туалетом и 1 балконом.

Другие подробности:
🚪 4-й этаж
Ориентация: Северо-Восток
🛗 С лифтом
Новое здание

🌞 Квартира расположена в одном из самых любимых районов Влоры и освещается естественным светом в течение всего дня.
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ℹ️Для получения дополнительной информации или посещения недвижимости, свяжитесь с нами
📲
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🌐 www.desrealestate.al
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Местонахождение на карте

Влёра, Албания

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$218,471
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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