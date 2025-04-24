Квартира в новостройке 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.

🌊🏡 2+1 Договор купли-продажи на старом пляже, ВЛОРА.

🌅 С видом на море.

🏷 Цена: 1800 евро/м2

📐 Площадь: 108 м2/Валовой

📍 Расположение: улица Сазани, Влора.

📜 В процессе ипотеки.

❗ Главное преимущество: Расположение делает эту квартиру идеальной для проживания или инвестирования в туризм.

🌊 Эта квартира является идеальным выбором для тех, кто хочет испытать жизнь у моря, с видом, который дает каждый день вдохновляющую и расслабляющую атмосферу.

👨‍👩‍👧‍👦 Эта квартира подходит для семей и тех, кто ищет комфортные условия для длительного проживания.

🌇 Внутренняя организация:

Он организован в просторной гостиной вместе с кухонной зоной, соединительным коридором, 2 спальнями, 1 туалетом и 1 балконом.

Другие подробности:

🚪 4-й этаж

Ориентация: Северо-Восток

🛗 С лифтом

Новое здание

🌞 Квартира расположена в одном из самых любимых районов Влоры и освещается естественным светом в течение всего дня.

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🌐 www.desrealestate.al

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