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Продажа офисных помещений в Албании

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3 объекта найдено
Офис в Тирана, Албания
Офис
Тирана, Албания
Площадь 36 м²
Этаж 9/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€150,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Офис в Влёра, Албания
Офис
Влёра, Албания
Площадь 40 м²
Этаж 2/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€42,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Офис в Xhafzotaj, Албания
Офис
Xhafzotaj, Албания
Площадь 1 152 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€750,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Realting.com
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