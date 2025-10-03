  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Тирана
  4. Квартира в новостройке Тирана центр

Квартира в новостройке Тирана центр

Тирана, Албания
от
$292,787
от
$2,928/м²
;
5
ID: 32937
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 21.12.2025

Местонахождение

  • Страна
    Албания
  • Область / штат
    Центральная Албания
  • Район
    Тирана (область)
  • Город
    Тирана

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Количество этажей
    Количество этажей
    38

Местонахождение на карте

Тирана, Албания
Образование
Здравоохранение

Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Влёра, Албания
от
$2,259
Резиденция Palm Paradise Residence
Golem, Албания
от
$1,396
Многоквартирный жилой дом 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Orikum, Албания
от
$1,456
Многоквартирный жилой дом SQUARE VILLAGE
Palase, Албания
от
$203,645
Многоквартирный жилой дом 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Влёра, Албания
от
$1,680
Квартира в новостройке Тирана центр
Тирана, Албания
от
$292,787
Другие комплексы
Жилой комплекс Orange privè residence
Жилой комплекс Orange privè residence
Kryevidh, Албания
от
$310,529
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 517 м²
1 объект недвижимости 1
Exclusive Villa for sale in "Orange Privè Rezidence" in the heart of Spille, 600 m from the sea 📍 Only 600 meters from the sea in the area known as Orange Street we offer you a private residence with 6 villas located in the middle of nature and greenery surrounded by olive trees, picturesque…
Многоквартирный жилой дом 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Многоквартирный жилой дом 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Orikum, Албания
от
$1,456
🌞🏡 1+1 ПРОДАЖА В ОРИКУМЕ, ВЛОРА💶 Цена: 1300 евро/м2📐 Площадь: 74,4 м2/Валовой📍 Расположение: Orikum, Vlora🏗 Недвижимость находится в стадии строительства💰 Оплата в рассрочку – по договору, начиная с 40% в качестве первой рассрочки.📍 Эта квартира расположена в Орикуме, в тихом и развитом райо…
Многоквартирный жилой дом Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Многоквартирный жилой дом Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Влёра, Албания
от
$183,209
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Irea Property очень рада предложить эту красивую квартиру с виандой, расположенную всего в нескольких метрах от пляжа в лучшем районе города.Апартамент расположен на 4-м этаже новой резиденции в районе, который предлагает отличные удобства для семьи, от спортивных сооружений до детских игров…
Актуальные новости в Албании
€1350 за квадрат с рассрочкой на три года. В Албании продают квартиры у моря, которые через пару лет подорожают в разы
03.10.2025
€1350 за квадрат с рассрочкой на три года. В Албании продают квартиры у моря, которые через пару лет подорожают в разы
Покупать нельзя ждать: почему заходить на албанский рынок недвижимости стоит прямо сейчас — Эксперт
24.09.2025
Покупать нельзя ждать: почему заходить на албанский рынок недвижимости стоит прямо сейчас — Эксперт
Албания запустила программы ВНЖ для пенсионеров и цифровых кочевников: актуальные условия
24.04.2025
Албания запустила программы ВНЖ для пенсионеров и цифровых кочевников: актуальные условия
«Купить студию можно за 50 тысяч евро». Плюсы и минусы жизни в Албании, цены, недвижимость и природа 
23.02.2024
«Купить студию можно за 50 тысяч евро». Плюсы и минусы жизни в Албании, цены, недвижимость и природа 
В Албании — бум на рынке краткосрочной аренды. Но не для всех это стало хорошей новостью
28.11.2023
В Албании — бум на рынке краткосрочной аренды. Но не для всех это стало хорошей новостью
«Рост цен можно наблюдать даже не ежегодно, а ежемесячно». Кто и с какими целями сейчас покупает недвижимость в Албании? 
02.08.2023
«Рост цен можно наблюдать даже не ежегодно, а ежемесячно». Кто и с какими целями сейчас покупает недвижимость в Албании? 
Центробанк Албании рассказал, как изменились цены на жилье в стране за пять лет
27.06.2023
Центробанк Албании рассказал, как изменились цены на жилье в стране за пять лет
Следующее открытие инвесторов? Квартиры в Албании по цене от €62,000
23.05.2023
Следующее открытие инвесторов? Квартиры в Албании по цене от €62,000
