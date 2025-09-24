Резиденция DRAGOTI RESIDENCE

DRAGOTI RESIDENCE — НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В САМОМ СЕРДЦЕ ГОЛЕМА
Dragoti Residence — современный жилой комплекс премиального уровня, расположенный в центральной части Голема, всего в 400 метрах от моря. Проект сочетаёт архитектурную эстетику, высокие стандарты строительства и функциональность, подходящую как для проживания, так и для инвестиций.
Комплекс создаётся известным албанским девелопером Dragoti, чьи проекты отличаются качеством исполнения, продуманной планировкой и надёжностью.
🌿 Архитектура и концепция
Проект выполнен в современном средиземноморском стиле с панорамным остеклением, арочными линиями фасада и вертикальным озеленением.
Архитектура сочетает визуальную лёгкость, функциональность и премиальное ощущение пространства.
Основные характеристики:
7 надземных этажей + 2 подземных уровня парковки
панорамные окна и просторные балконы
выразительный фасад с озеленением
коммерческие зоны на первых двух этажах
благоустроенная территория с фонтанами и зоной отдыха
Проект использует энергосберегающие материалы, а также включает солнечные панели для питания общественных зон.
🏊♂️ Инфраструктура комплекса
На уровне второго этажа расположена приватная зона отдыха с бассейном, предназначенная исключительно для резидентов.
Инфраструктура включает:
бассейн с зоной шезлонгов
зелёные террасы
просторные зоны отдыха с фонтанами перед зданием
ресепшен / администрация
видеонаблюдение
генератор
собственная скважина / водный резервуар
Решения комплекса создают атмосферу курортного комфорта и закрытого премиального пространства.
🏨 Апарт-отельный потенциал
Dragoti Residence — жилой комплекс с возможностью апарт-отельного формата.
Планировочные решения на одном из этажей позволяют инвесторам использовать квартиры в краткосрочной аренде, превращая объект в высокодоходный инвестиционный продукт.
Это усиливает привлекательность проекта как для профессиональных инвесторов, так и для частных покупателей, ищущих второй дом у моря.
🏢 Коммерческие пространства
На первых двух этажах расположены коммерческие площади, где планируются:
ресторан
бар
дополнительные сервисы и инфраструктура
Это усиливает ценность локации и делает комплекс динамичным и востребованным круглый год.
🧱 Технические характеристики
конструкция: каркасно-блочная
высота потолков: 3 м
панорамные окна с двойными стеклопакетами
энергоэффективные материалы
лифтовой доступ
2 подземных уровня парковки (20 000 € за место)
🏡 Типы квартир
В продаже доступны планировки:
Студии
1+1
2+1
Площади: от 55,7 м² до 137,3 м²
Все квартиры имеют балконы с видами на бассейн, город или внутренний двор.
🛠 Отделка от застройщика
Квартиры передаются с полной внутренней подготовкой:
плитка на полу
выводы под электрику, гидравлику и кондиционер
розетки и выключатели
панорамные окна и оборудованные балконы
межкомнатные двери
бронированная входная дверь
полностью укомплектованный санузел:
раковина
унитаз
биде (где предусмотрено планировкой)
душ (открытый)
бойлер
плитка на полу и стенах
вентиляция или окно
📍 Локация
Точное расположение:
https://maps.app.goo.gl/dxsMAAEukaJ9hhKEA
✔ 400 м до моря
✔ рядом супермаркеты, рестораны, кафе, аптеки
✔ школа, сад и административный центр в шаговой доступности
✔ развитая, живая инфраструктура района
📄 Юридическая информация
все документы выданы
проект зарегистрирован в кадастре
готов к подписанию нотариальных контрактов
💶 Цена и условия покупки
Цена: от 1300 € / м²
Бронирование: 1000 € до подписания нотариального договора.
Гибкая схема оплаты:
30% — при подписании договора
30% — через полгода
30% — через полгода после второго транша
10% — при получении ключей
🗓 Срок сдачи
Декабрь 2027 года
🎯 Для кого подходит Dragoti Residence
для инвесторов (апарт-отельный формат)
для семей, выбирающих современное жильё у моря
для иностранцев, ищущих второй дом или объект для пассивного дохода
для покупателей, ценящих дизайн, комфорт и надежность