Резиденция DRAGOTI RESIDENCE

DRAGOTI RESIDENCE — НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В САМОМ СЕРДЦЕ ГОЛЕМА

Dragoti Residence — современный жилой комплекс премиального уровня, расположенный в центральной части Голема, всего в 400 метрах от моря. Проект сочетаёт архитектурную эстетику, высокие стандарты строительства и функциональность, подходящую как для проживания, так и для инвестиций.

Комплекс создаётся известным албанским девелопером Dragoti, чьи проекты отличаются качеством исполнения, продуманной планировкой и надёжностью.

🌿 Архитектура и концепция

Проект выполнен в современном средиземноморском стиле с панорамным остеклением, арочными линиями фасада и вертикальным озеленением.

Архитектура сочетает визуальную лёгкость, функциональность и премиальное ощущение пространства.

Основные характеристики:

7 надземных этажей + 2 подземных уровня парковки

панорамные окна и просторные балконы

выразительный фасад с озеленением

коммерческие зоны на первых двух этажах

благоустроенная территория с фонтанами и зоной отдыха

Проект использует энергосберегающие материалы, а также включает солнечные панели для питания общественных зон.

🏊‍♂️ Инфраструктура комплекса

На уровне второго этажа расположена приватная зона отдыха с бассейном, предназначенная исключительно для резидентов.

Инфраструктура включает:

бассейн с зоной шезлонгов

зелёные террасы

просторные зоны отдыха с фонтанами перед зданием

ресепшен / администрация

видеонаблюдение

генератор

собственная скважина / водный резервуар

Решения комплекса создают атмосферу курортного комфорта и закрытого премиального пространства.

🏨 Апарт-отельный потенциал

Dragoti Residence — жилой комплекс с возможностью апарт-отельного формата.

Планировочные решения на одном из этажей позволяют инвесторам использовать квартиры в краткосрочной аренде, превращая объект в высокодоходный инвестиционный продукт.

Это усиливает привлекательность проекта как для профессиональных инвесторов, так и для частных покупателей, ищущих второй дом у моря.

🏢 Коммерческие пространства

На первых двух этажах расположены коммерческие площади, где планируются:

ресторан

бар

дополнительные сервисы и инфраструктура

Это усиливает ценность локации и делает комплекс динамичным и востребованным круглый год.

🧱 Технические характеристики

конструкция: каркасно-блочная

высота потолков: 3 м

панорамные окна с двойными стеклопакетами

энергоэффективные материалы

лифтовой доступ

2 подземных уровня парковки (20 000 € за место)

🏡 Типы квартир

В продаже доступны планировки:

Студии

1+1

2+1

Площади: от 55,7 м² до 137,3 м²

Все квартиры имеют балконы с видами на бассейн, город или внутренний двор.

🛠 Отделка от застройщика

Квартиры передаются с полной внутренней подготовкой:

плитка на полу

выводы под электрику, гидравлику и кондиционер

розетки и выключатели

панорамные окна и оборудованные балконы

межкомнатные двери

бронированная входная дверь

полностью укомплектованный санузел: раковина унитаз биде (где предусмотрено планировкой) душ (открытый) бойлер плитка на полу и стенах вентиляция или окно



📍 Локация

Точное расположение:

https://maps.app.goo.gl/dxsMAAEukaJ9hhKEA

✔ 400 м до моря

✔ рядом супермаркеты, рестораны, кафе, аптеки

✔ школа, сад и административный центр в шаговой доступности

✔ развитая, живая инфраструктура района

📄 Юридическая информация

все документы выданы

проект зарегистрирован в кадастре

готов к подписанию нотариальных контрактов

💶 Цена и условия покупки

Цена: от 1300 € / м²

Бронирование: 1000 € до подписания нотариального договора.

Гибкая схема оплаты:

30% — при подписании договора

30% — через полгода

30% — через полгода после второго транша

10% — при получении ключей

🗓 Срок сдачи

Декабрь 2027 года

🎯 Для кого подходит Dragoti Residence