  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Bashkia Kavaje
  4. Резиденция DRAGOTI RESIDENCE

Резиденция DRAGOTI RESIDENCE

Golem, Албания
от
$84,358
от
$1,515/м²
;
13
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 33033
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.12.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Албания
  • Область / штат
    Центральная Албания
  • Район
    Тирана (область)
  • Город
    Bashkia Kavaje
  • Деревня
    Golem

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Каркасно-блочный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    7

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ

О комплексе

DRAGOTI RESIDENCE — НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В САМОМ СЕРДЦЕ ГОЛЕМА

Dragoti Residence — современный жилой комплекс премиального уровня, расположенный в центральной части Голема, всего в 400 метрах от моря. Проект сочетаёт архитектурную эстетику, высокие стандарты строительства и функциональность, подходящую как для проживания, так и для инвестиций.

Комплекс создаётся известным албанским девелопером Dragoti, чьи проекты отличаются качеством исполнения, продуманной планировкой и надёжностью.

🌿 Архитектура и концепция

Проект выполнен в современном средиземноморском стиле с панорамным остеклением, арочными линиями фасада и вертикальным озеленением.
Архитектура сочетает визуальную лёгкость, функциональность и премиальное ощущение пространства.

Основные характеристики:

  • 7 надземных этажей + 2 подземных уровня парковки

  • панорамные окна и просторные балконы

  • выразительный фасад с озеленением

  • коммерческие зоны на первых двух этажах

  • благоустроенная территория с фонтанами и зоной отдыха

Проект использует энергосберегающие материалы, а также включает солнечные панели для питания общественных зон.

🏊‍♂️ Инфраструктура комплекса

На уровне второго этажа расположена приватная зона отдыха с бассейном, предназначенная исключительно для резидентов.

Инфраструктура включает:

  • бассейн с зоной шезлонгов

  • зелёные террасы

  • просторные зоны отдыха с фонтанами перед зданием

  • ресепшен / администрация

  • видеонаблюдение

  • генератор

  • собственная скважина / водный резервуар

Решения комплекса создают атмосферу курортного комфорта и закрытого премиального пространства.

🏨 Апарт-отельный потенциал

Dragoti Residence — жилой комплекс с возможностью апарт-отельного формата.

Планировочные решения на одном из этажей позволяют инвесторам использовать квартиры в краткосрочной аренде, превращая объект в высокодоходный инвестиционный продукт.

Это усиливает привлекательность проекта как для профессиональных инвесторов, так и для частных покупателей, ищущих второй дом у моря.

🏢 Коммерческие пространства

На первых двух этажах расположены коммерческие площади, где планируются:

  • ресторан

  • бар

  • дополнительные сервисы и инфраструктура

Это усиливает ценность локации и делает комплекс динамичным и востребованным круглый год.

🧱 Технические характеристики

  • конструкция: каркасно-блочная

  • высота потолков: 3 м

  • панорамные окна с двойными стеклопакетами

  • энергоэффективные материалы

  • лифтовой доступ

  • 2 подземных уровня парковки (20 000 € за место)

🏡 Типы квартир

В продаже доступны планировки:

  • Студии

  • 1+1

  • 2+1

Площади: от 55,7 м² до 137,3 м²
Все квартиры имеют балконы с видами на бассейн, город или внутренний двор.

🛠 Отделка от застройщика

Квартиры передаются с полной внутренней подготовкой:

  • плитка на полу

  • выводы под электрику, гидравлику и кондиционер

  • розетки и выключатели

  • панорамные окна и оборудованные балконы

  • межкомнатные двери

  • бронированная входная дверь

  • полностью укомплектованный санузел:

    • раковина

    • унитаз

    • биде (где предусмотрено планировкой)

    • душ (открытый)

    • бойлер

    • плитка на полу и стенах

    • вентиляция или окно

📍 Локация

Точное расположение:
https://maps.app.goo.gl/dxsMAAEukaJ9hhKEA

✔ 400 м до моря
✔ рядом супермаркеты, рестораны, кафе, аптеки
✔ школа, сад и административный центр в шаговой доступности
✔ развитая, живая инфраструктура района

📄 Юридическая информация

  • все документы выданы

  • проект зарегистрирован в кадастре

  • готов к подписанию нотариальных контрактов

💶 Цена и условия покупки

Цена: от 1300 € / м²

Бронирование: 1000 € до подписания нотариального договора.

Гибкая схема оплаты:

  • 30% — при подписании договора

  • 30% — через полгода

  • 30% — через полгода после второго транша

  • 10% — при получении ключей

🗓 Срок сдачи

Декабрь 2027 года

🎯 Для кого подходит Dragoti Residence

  • для инвесторов (апарт-отельный формат)

  • для семей, выбирающих современное жильё у моря

  • для иностранцев, ищущих второй дом или объект для пассивного дохода

  • для покупателей, ценящих дизайн, комфорт и надежность

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 67.6 – 69.7
Цена за м², USD 1,515
Цена квартиры, USD 102,380 – 105,561
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 89.2 – 96.9
Цена за м², USD 1,515
Цена квартиры, USD 135,093 – 146,755

Местонахождение на карте

Golem, Албания
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж

Новости застройщика

24.09.2025
Покупать нельзя ждать: почему заходить на албанский рынок недвижимости стоит прямо сейчас — Эксперт
Все новости
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Влёра, Албания
от
$183,209
Многоквартирный жилой дом 🌊🏡 APARTMENT FOR SALE 2+1 NEAR THE PORT, VLORA.
Влёра, Албания
от
$243,724
Резиденция Palm Paradise Residence
Golem, Албания
от
$1,396
Резиденция Liburna
Golem, Албания
от
$1,231
Резиденция Palm Paradise
Golem, Албания
от
$1,231
Вы просматриваете
Резиденция DRAGOTI RESIDENCE
Golem, Албания
от
$84,358
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Многоквартирный жилой дом One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Многоквартирный жилой дом One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Многоквартирный жилой дом One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Многоквартирный жилой дом One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Показать все Многоквартирный жилой дом One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Многоквартирный жилой дом One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Orikum, Албания
от
$186,630
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
LOCATION Situated in the heart of Orikum, within cadastral zone no. 3140, Orikum Bay Residences emerges as a new benchmark for coastal living — a perfect blend of Mediterranean charm, architectural tradition, and modern comfort. This area, shaped by transformation after the 1990s, now st…
Агентство
Investment Realty Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Многоквартирный жилой дом 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Многоквартирный жилой дом 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Многоквартирный жилой дом 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Многоквартирный жилой дом 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Многоквартирный жилой дом 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Многоквартирный жилой дом 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Влёра, Албания
от
$1,680
Количество этажей 10
🌊🏡 Продается в старом пентхаусе, ВЛОРА💶 Цена: 1500 евро/м2 (Обмен автомобиля также принимается)📐 Площадь: 260 м2📍 Расположение: улица Сазани, Влора📜 В процессе ипотеки.❗❗❗ Площадь в настоящее время организована в 4 квартиры с типологией 1+1, но предлагает полную гибкость и может быть легко п…
Агентство
DES Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DES Real Estate
Языки общения
English, Italiano
Многоквартирный жилой дом 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Многоквартирный жилой дом 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Многоквартирный жилой дом 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Многоквартирный жилой дом 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Многоквартирный жилой дом 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Показать все Многоквартирный жилой дом 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Многоквартирный жилой дом 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Влёра, Албания
от
$2,259
Год сдачи 2025
🔑🏡 1+1 Договор купли-продажи в Лунгомаре, ВЛОРА.💶 Цена: 2000 евро/м2📐 Площадь: 77,8 м2/Валовой📍 Расположение: Reshat Osmani Street, Vlora🏗 Имущество находится в финальной стадии завершения.📃 Стоимость свидетельства о праве собственности: 5000 евро.⛵ Расположение делает эту квартиру идеальной…
Агентство
DES Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DES Real Estate
Языки общения
English, Italiano
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Албании
€1350 за квадрат с рассрочкой на три года. В Албании продают квартиры у моря, которые через пару лет подорожают в разы
03.10.2025
€1350 за квадрат с рассрочкой на три года. В Албании продают квартиры у моря, которые через пару лет подорожают в разы
Покупать нельзя ждать: почему заходить на албанский рынок недвижимости стоит прямо сейчас — Эксперт
24.09.2025
Покупать нельзя ждать: почему заходить на албанский рынок недвижимости стоит прямо сейчас — Эксперт
Албания запустила программы ВНЖ для пенсионеров и цифровых кочевников: актуальные условия
24.04.2025
Албания запустила программы ВНЖ для пенсионеров и цифровых кочевников: актуальные условия
«Купить студию можно за 50 тысяч евро». Плюсы и минусы жизни в Албании, цены, недвижимость и природа 
23.02.2024
«Купить студию можно за 50 тысяч евро». Плюсы и минусы жизни в Албании, цены, недвижимость и природа 
В Албании — бум на рынке краткосрочной аренды. Но не для всех это стало хорошей новостью
28.11.2023
В Албании — бум на рынке краткосрочной аренды. Но не для всех это стало хорошей новостью
«Рост цен можно наблюдать даже не ежегодно, а ежемесячно». Кто и с какими целями сейчас покупает недвижимость в Албании? 
02.08.2023
«Рост цен можно наблюдать даже не ежегодно, а ежемесячно». Кто и с какими целями сейчас покупает недвижимость в Албании? 
Центробанк Албании рассказал, как изменились цены на жилье в стране за пять лет
27.06.2023
Центробанк Албании рассказал, как изменились цены на жилье в стране за пять лет
Следующее открытие инвесторов? Квартиры в Албании по цене от €62,000
23.05.2023
Следующее открытие инвесторов? Квартиры в Албании по цене от €62,000
Показать все публикации