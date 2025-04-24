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  4. Квартира в новостройке 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.

Квартира в новостройке 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.

Влёра, Албания
от
$2,259
от
$2,259/м²
;
8
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Описание Описание
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ID: 26103
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 23.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Албания
  • Область / штат
    Южная Албания
  • Район
    Влёра (область)
  • Город
    Влёра

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Лифт

О комплексе

Перевод
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🔑🏡 1+1 Договор купли-продажи в Лунгомаре, ВЛОРА.

💶 Цена: 2000 евро/м2
📐 Площадь: 77,8 м2/Валовой
📍 Расположение: Reshat Osmani Street, Vlora
🏗 Имущество находится в финальной стадии завершения.
📃 Стоимость свидетельства о праве собственности: 5000 евро.

⛵ Расположение делает эту квартиру идеальной для проживания или инвестирования в туризм. Этот район известен своей близостью к морю и прекрасными пляжами.

🌅 Расположение рядом с набережной предлагает немедленный доступ к пляжам, ресторанам, кафе и любым другим услугам, которые могут потребоваться во время вашего пребывания.

🚪 Внутренняя планировка:
🛋 Гостиная + 🍝 Кухня
🛏 1 спальня
🚿 1 Ванная комната
🌤 1 Балкон

Другие подробности:
🚪 10-этажный жилой
Ориентация: Восток
🔨 Инвестиционные возможности
Новое здание с высокими стандартами, построенное в 2025 году.

🌞 Квартира освещается естественным светом в течение всего дня.

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ℹ️Для получения дополнительной информации или посещения недвижимости, свяжитесь с нами
☎️
🌐 www.desrealestate.al
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Местонахождение на карте

Влёра, Албания

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Квартира в новостройке 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Влёра, Албания
от
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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