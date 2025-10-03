Жилой комплекс PALM PARADISE RESIDENCE

🌴 Palm Paradise Residence — Керрет, Кавадже
Райский сад Резиденция - это современный прибрежный жилой комплекс, расположенный в тихом приморском районе Керрет, одном из самых востребованных направлений на Адриатическом побережье Албании. Предназначенный для сочетания современной архитектуры, комфорта и естественной среды, проект предлагает идеальную среду для отдыха, постоянного проживания или инвестиций в недвижимость.
Расположенная всего в 300 метрах от пляжа, резиденция обеспечивает легкий доступ к морю, сохраняя при этом уединение и спокойствие в хорошо спланированном сообществе, окруженном зеленью и сосновыми лесами.
Проект занимает площадь около 67 000 м2 и имеет многофункциональную концепцию, включающую жилые единицы, коммерческие помещения и рекреационные объекты, создавая полностью интегрированное место для жизни.
✨ Ключевые особенности
Современный комплекс с 20 зданиями, включая жилые кварталы и апарт-отель
Более 1000 квартир с гибкими планировками (1+1, 2+1, дуплекс)
Размеры квартир от приближения. 46,5 м2 до 91 м2
Два уровня подземной парковки с большой вместимостью
Бассейн, фитнес-центр и ландшафтные зеленые насаждения
Детские игровые площадки и зоны отдыха
Услуги на месте, включая рестораны, бары, супермаркеты и магазины
24/7 безопасность и профессиональное управление недвижимостью
Зарядные станции для электромобилей и современная инфраструктура
📍 Локальные преимущества
Тихая прибрежная среда вблизи сосновых лесов
Близко к Дурресу (~17 км) и Кавадже (~8 км)
Около 40 минут от международного аэропорта Тираны
Отличный выбор для проживания, использования в отпуске или инвестиций в аренду
🌊 Концепция образа жизни
Райский сад Резиденция предлагает сбалансированный образ жизни, где отдых на побережье отвечает современному городскому комфорту. Благодаря обширным зеленым зонам, объектам отдыха и интегрированным услугам, проект создает сообщество в курортном стиле, идеально подходящее для семей, инвесторов и международных покупателей, ищущих качественную приморскую жизнь.