  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Bashkia Kavaje
  4. Жилой комплекс PALM PARADISE RESIDENCE

Жилой комплекс PALM PARADISE RESIDENCE

Golem, Албания
от
$99,489
от
$1,658/м²
BTC
1.1833983
ETH
62.0269634
USDT
98 362.9361952
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
TOP TOP
10
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 33358
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 17.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Албания
  • Область / штат
    Центральная Албания
  • Район
    Тирана (область)
  • Город
    Bashkia Kavaje
  • Деревня
    Golem

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    5

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English

🌴 Palm Paradise Residence — Керрет, Кавадже

Райский сад Резиденция - это современный прибрежный жилой комплекс, расположенный в тихом приморском районе Керрет, одном из самых востребованных направлений на Адриатическом побережье Албании. Предназначенный для сочетания современной архитектуры, комфорта и естественной среды, проект предлагает идеальную среду для отдыха, постоянного проживания или инвестиций в недвижимость.

Расположенная всего в 300 метрах от пляжа, резиденция обеспечивает легкий доступ к морю, сохраняя при этом уединение и спокойствие в хорошо спланированном сообществе, окруженном зеленью и сосновыми лесами.

Проект занимает площадь около 67 000 м2 и имеет многофункциональную концепцию, включающую жилые единицы, коммерческие помещения и рекреационные объекты, создавая полностью интегрированное место для жизни.

✨ Ключевые особенности

  • Современный комплекс с 20 зданиями, включая жилые кварталы и апарт-отель

  • Более 1000 квартир с гибкими планировками (1+1, 2+1, дуплекс)

  • Размеры квартир от приближения. 46,5 м2 до 91 м2

  • Два уровня подземной парковки с большой вместимостью

  • Бассейн, фитнес-центр и ландшафтные зеленые насаждения

  • Детские игровые площадки и зоны отдыха

  • Услуги на месте, включая рестораны, бары, супермаркеты и магазины

  • 24/7 безопасность и профессиональное управление недвижимостью

  • Зарядные станции для электромобилей и современная инфраструктура

📍 Локальные преимущества

  • Тихая прибрежная среда вблизи сосновых лесов

  • Близко к Дурресу (~17 км) и Кавадже (~8 км)

  • Около 40 минут от международного аэропорта Тираны

  • Отличный выбор для проживания, использования в отпуске или инвестиций в аренду

🌊 Концепция образа жизни

Райский сад Резиденция предлагает сбалансированный образ жизни, где отдых на побережье отвечает современному городскому комфорту. Благодаря обширным зеленым зонам, объектам отдыха и интегрированным услугам, проект создает сообщество в курортном стиле, идеально подходящее для семей, инвесторов и международных покупателей, ищущих качественную приморскую жизнь.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 68.0 – 72.0
Цена за м², USD 1,596 – 1,611
Цена квартиры, USD 109,556 – 114,886
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 85.0
Цена за м², USD 1,595
Цена квартиры, USD 135,613

Местонахождение на карте

Golem, Албания
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Тирана центр
Тирана, Албания
от
$292,787
Многоквартирный жилой дом 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Orikum, Албания
от
$1,456
Многоквартирный жилой дом Santorini Residence 2, Dhërmi, Dhërmi
Dhermi, Албания
от
$279,003
Многоквартирный жилой дом Hestia
Golem, Албания
от
$48,945
Многоквартирный жилой дом 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Влёра, Албания
от
$218,471
Вы просматриваете
Жилой комплекс PALM PARADISE RESIDENCE
Golem, Албания
от
$99,489
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом SQUARE VILLAGE
Многоквартирный жилой дом SQUARE VILLAGE
Многоквартирный жилой дом SQUARE VILLAGE
Многоквартирный жилой дом SQUARE VILLAGE
Многоквартирный жилой дом SQUARE VILLAGE
Показать все Многоквартирный жилой дом SQUARE VILLAGE
Многоквартирный жилой дом SQUARE VILLAGE
Palase, Албания
от
$203,645
Год сдачи 2027
Количество этажей 7
Площадь 44–128 м²
10 объектов недвижимости 10
Квартира на продажу в SQUARE VILLAGE общей площадью 152,72 м2Площадь Веранды 54,56 м2Расположенный на пляже Drymades Beach, курорт Drymades Village Holiday Resort включает в себя серию террасных дворов, обрамленных архитектурой, которая переплетает проект в сплоченную деревню.Следуя топограф…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
44.0 – 128.0
183,876 – 469,196
Квартира 2 комнаты
90.0
319,785
Дуплекс
91.0
379,478
Агентство
Investment Realty Group
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Резиденция Tiktaalik
Резиденция Tiktaalik
Резиденция Tiktaalik
Резиденция Tiktaalik
Резиденция Tiktaalik
Резиденция Tiktaalik
Golem, Албания
от
$86,638
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 13
Площадь 50–240 м²
62 объекта недвижимости 62
TIKTAALIK RESIDENCE (Qerret, Дуррес) Жилой комплекс бизнес-класса в 150 метрах от моря Tiktaalik Residence — современная резиденция в самом перспективном районе побережья Qerret. Проект создан итальянским архитектором и воплощён надежной строительной компанией ERGI, участвовавшей в гос…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
49.8 – 80.7
88,474 – 143,370
Квартира 2 комнаты
106.8 – 239.6
182,994 – 329,823
Студия
57.3
88,225
Агентство
Century 21 Eon
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс GATE OF SHKODRA
Жилой комплекс GATE OF SHKODRA
Жилой комплекс GATE OF SHKODRA
Жилой комплекс GATE OF SHKODRA
Жилой комплекс GATE OF SHKODRA
Показать все Жилой комплекс GATE OF SHKODRA
Жилой комплекс GATE OF SHKODRA
Община Шкодер, Албания
от
$118,046
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2029
Количество этажей 11
Ворота Шкодры - это современный жилой комплекс, стратегически расположенный у входа в Шкодру, один из самых важных культурных и экономических центров Албании. Проект разработан с учетом международного уровня жизни и предлагает привлекательное сочетание современного жилья, доступности и долго…
Агентство
Investment Realty Group
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Албании
€1350 за квадрат с рассрочкой на три года. В Албании продают квартиры у моря, которые через пару лет подорожают в разы
03.10.2025
€1350 за квадрат с рассрочкой на три года. В Албании продают квартиры у моря, которые через пару лет подорожают в разы
Покупать нельзя ждать: почему заходить на албанский рынок недвижимости стоит прямо сейчас — Эксперт
24.09.2025
Покупать нельзя ждать: почему заходить на албанский рынок недвижимости стоит прямо сейчас — Эксперт
Албания запустила программы ВНЖ для пенсионеров и цифровых кочевников: актуальные условия
24.04.2025
Албания запустила программы ВНЖ для пенсионеров и цифровых кочевников: актуальные условия
«Купить студию можно за 50 тысяч евро». Плюсы и минусы жизни в Албании, цены, недвижимость и природа 
23.02.2024
«Купить студию можно за 50 тысяч евро». Плюсы и минусы жизни в Албании, цены, недвижимость и природа 
В Албании — бум на рынке краткосрочной аренды. Но не для всех это стало хорошей новостью
28.11.2023
В Албании — бум на рынке краткосрочной аренды. Но не для всех это стало хорошей новостью
«Рост цен можно наблюдать даже не ежегодно, а ежемесячно». Кто и с какими целями сейчас покупает недвижимость в Албании? 
02.08.2023
«Рост цен можно наблюдать даже не ежегодно, а ежемесячно». Кто и с какими целями сейчас покупает недвижимость в Албании? 
Центробанк Албании рассказал, как изменились цены на жилье в стране за пять лет
27.06.2023
Центробанк Албании рассказал, как изменились цены на жилье в стране за пять лет
Следующее открытие инвесторов? Квартиры в Албании по цене от €62,000
23.05.2023
Следующее открытие инвесторов? Квартиры в Албании по цене от €62,000
Показать все публикации