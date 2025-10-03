Жилой комплекс PALM PARADISE RESIDENCE

🌴 Palm Paradise Residence — Керрет, Кавадже

Райский сад Резиденция - это современный прибрежный жилой комплекс, расположенный в тихом приморском районе Керрет, одном из самых востребованных направлений на Адриатическом побережье Албании. Предназначенный для сочетания современной архитектуры, комфорта и естественной среды, проект предлагает идеальную среду для отдыха, постоянного проживания или инвестиций в недвижимость.

Расположенная всего в 300 метрах от пляжа, резиденция обеспечивает легкий доступ к морю, сохраняя при этом уединение и спокойствие в хорошо спланированном сообществе, окруженном зеленью и сосновыми лесами.

Проект занимает площадь около 67 000 м2 и имеет многофункциональную концепцию, включающую жилые единицы, коммерческие помещения и рекреационные объекты, создавая полностью интегрированное место для жизни.

✨ Ключевые особенности

Современный комплекс с 20 зданиями, включая жилые кварталы и апарт-отель

Более 1000 квартир с гибкими планировками (1+1, 2+1, дуплекс)

Размеры квартир от приближения. 46,5 м2 до 91 м2

Два уровня подземной парковки с большой вместимостью

Бассейн, фитнес-центр и ландшафтные зеленые насаждения

Детские игровые площадки и зоны отдыха

Услуги на месте, включая рестораны, бары, супермаркеты и магазины

24/7 безопасность и профессиональное управление недвижимостью

Зарядные станции для электромобилей и современная инфраструктура

📍 Локальные преимущества

Тихая прибрежная среда вблизи сосновых лесов

Близко к Дурресу (~17 км) и Кавадже (~8 км)

Около 40 минут от международного аэропорта Тираны

Отличный выбор для проживания, использования в отпуске или инвестиций в аренду

🌊 Концепция образа жизни

Райский сад Резиденция предлагает сбалансированный образ жизни, где отдых на побережье отвечает современному городскому комфорту. Благодаря обширным зеленым зонам, объектам отдыха и интегрированным услугам, проект создает сообщество в курортном стиле, идеально подходящее для семей, инвесторов и международных покупателей, ищущих качественную приморскую жизнь.