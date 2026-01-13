Показать объекты на карте Показать объекты списком
Долгосрочная аренда производственных помещений в Албании

Производство 800 м² в Дуррес, Албания
Производство 800 м²
Дуррес, Албания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 800 м²
Склад расположен в Пьезе, со стороны главной дороги в Дурресе. Он имеет общую площадь земли …
$2,950
в месяц
Производство 5 000 м² в Дуррес, Албания
Производство 5 000 м²
Дуррес, Албания
Площадь 5 000 м²
Склад расположен в 70 м от главной дороги Fllake Sector и на расстоянии 4,5 км от трассы Дур…
$11,799
в месяц
Производство 900 м² в Дуррес, Албания
Производство 900 м²
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 900 м²
Этаж 1/2
Хранилище или магазин площадью 900 м2 сдается в аренду в районе Шкоцет рядом с автомобильной…
$1,770
в месяц
Производство 120 м² в Дуррес, Албания
Производство 120 м²
Дуррес, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Склад расположен на первом этаже, рядом с главной дорогой в Шкозе, всего в 500 м от трассы Т…
$412
в месяц
Производство 1 000 м² в Дуррес, Албания
Производство 1 000 м²
Дуррес, Албания
Площадь 1 000 м²
Склад расположен в бывших питомниках на главной дороге в Дурресе. Он имеет 1000 м2 строитель…
$2,355
в месяц
Производство 650 м² в Дуррес, Албания
Производство 650 м²
Дуррес, Албания
Площадь 650 м²
Этаж 1/1
Сарай расположен в Порторомано на главной дороге в непосредственной близости от торгового по…
$2,950
в месяц
Производство 2 500 м² в Дуррес, Албания
Производство 2 500 м²
Дуррес, Албания
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 2 500 м²
Этаж 2/4
Склад расположен на 2-м этаже бизнес-здания в районе Шкозе, Дуррес. Он организован в открыто…
$7,374
в месяц
Производство 225 м² в Дуррес, Албания
Производство 225 м²
Дуррес, Албания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Парикмахерская расположена позади стадиона в Дурресе. Недвижимость имеет внутреннюю площадь …
$708
в месяц
Производство 825 м² в Дуррес, Албания
Производство 825 м²
Дуррес, Албания
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 825 м²
Этаж 2/2
Склад / промышленный объект в аренду с общей площадью 825 м2, расположенный в районе Шкозе, …
$1,765
в месяц
Производство 1 500 м² в Дуррес, Албания
Производство 1 500 м²
Дуррес, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 500 м²
Этаж 1/1
Склад расположен в Спиталле, примерно в 200 метрах от университета «Александр Моисиу». Это с…
$5,310
в месяц
