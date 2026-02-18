  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Южная Албания
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Южной Албании, Албания

Многоквартирный жилой дом Santorini Residence 2, Dhërmi, Dhërmi
Dhermi, Албания
от
$279,003
Год сдачи 2026
Современная строящаяся квартира, расположенная на первом этаже престижной резиденции, идеально подходит для проживания или сезонной аренды.🔹 Общая площадь: 97 м2🔹 Пол: 1🔹 Состояние: В строительстве🔹 Благоприятное положение в резиденции🔹 Недалеко от моря и туристических зон🔹 Цена: €235,000Сов…
Агентство
Al Imobiliare
Жилой комплекс Возле солнца
Orikum, Албания
Цена по запросу
Возле солнца
Агентство
Lux Albania Home
Многоквартирный жилой дом 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Влёра, Албания
от
$1,680
Количество этажей 10
🌊🏡 Продается в старом пентхаусе, ВЛОРА💶 Цена: 1500 евро/м2 (Обмен автомобиля также принимается)📐 Площадь: 260 м2📍 Расположение: улица Сазани, Влора📜 В процессе ипотеки.❗❗❗ Площадь в настоящее время организована в 4 квартиры с типологией 1+1, но предлагает полную гибкость и может быть легко п…
Агентство
DES Real Estate
Многоквартирный жилой дом 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Влёра, Албания
от
$2,259
Год сдачи 2025
🔑🏡 1+1 Договор купли-продажи в Лунгомаре, ВЛОРА.💶 Цена: 2000 евро/м2📐 Площадь: 77,8 м2/Валовой📍 Расположение: Reshat Osmani Street, Vlora🏗 Имущество находится в финальной стадии завершения.📃 Стоимость свидетельства о праве собственности: 5000 евро.⛵ Расположение делает эту квартиру идеальной…
Агентство
DES Real Estate
Апарт - отель Green Terrace Residence
Gjilek, Албания
от
$393,907
Год сдачи 2028
Площадь 128 м²
1 объект недвижимости 1
Studio for sale in Dhermi Veranda area 44.6 m2 Green Terrace Residence is the newest project in the Albanian Riviera, with a very favorable location near the coast of Dhermiu and Palasa. This project is a mix between greenery, the amazing view of the coast and the quality of constr…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
128.0
671,864
Агентство
Investment Realty Group
Жилой комплекс VLORA MARINA
Влёра, Албания
от
$354,139
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 13
Площадь 91–237 м²
3 объекта недвижимости 3
Vlora Marina - знаковая набережная, переопределяющая роскошную недвижимость на Албанской Ривьере. Расположенный вдоль самой престижной набережной Влоры, этот знаковый проект предлагает редкую возможность владеть недвижимостью в полностью интегрированном месте назначения пристани для яхт, где…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
91.0 – 165.0
396,770 – 947,511
Квартира 3 комнаты
237.0
1,17 млн
Агентство
Investment Realty Group
Многоквартирный жилой дом 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Влёра, Албания
от
$2,259
Год сдачи 2025
🔑🏡 1+1 Договор купли-продажи в Лунгомаре, ВЛОРА.💶 Цена: 2000 евро/м2📐 Площадь: 77,8 м2/Валовой📍 Расположение: Reshat Osmani Street, Vlora🏗 Имущество находится в финальной стадии завершения.📃 Стоимость свидетельства о праве собственности: 5000 евро.⛵ Расположение делает эту квартиру идеальной…
Агентство
DES Real Estate
Многоквартирный жилой дом 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Orikum, Албания
от
$1,456
🌞🏡 1+1 ПРОДАЖА В ОРИКУМЕ, ВЛОРА💶 Цена: 1300 евро/м2📐 Площадь: 74,4 м2/Валовой📍 Расположение: Orikum, Vlora🏗 Недвижимость находится в стадии строительства💰 Оплата в рассрочку – по договору, начиная с 40% в качестве первой рассрочки.📍 Эта квартира расположена в Орикуме, в тихом и развитом райо…
Агентство
DES Real Estate
Многоквартирный жилой дом 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Orikum, Албания
от
$1,456
🌞🏡 2+1 ПРОДАЖА В ОРИКУМЕ, ВЛОРА💶 Цена: 1300 евро/м2📐 Площадь: 107,4 м2/Валовой📍 Расположение: Orikum, Vlora🏗 Недвижимость находится в стадии строительства💰 Оплата в рассрочку – по договору, начиная с 40% в качестве первой рассрочки.📍 Эта квартира расположена в Орикуме, в тихом и развитом рай…
Агентство
DES Real Estate
Многоквартирный жилой дом 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Влёра, Албания
от
$218,471
🌊🏡 2+1 Договор купли-продажи на старом пляже, ВЛОРА.🌅 С видом на море.🏷 Цена: 1800 евро/м2📐 Площадь: 108 м2/Валовой📍 Расположение: улица Сазани, Влора.📜 В процессе ипотеки.❗ Главное преимущество: Расположение делает эту квартиру идеальной для проживания или инвестирования в туризм.🌊 Эта квар…
Агентство
DES Real Estate
Многоквартирный жилой дом 🌊🏡 APARTMENT FOR SALE 2+1 NEAR THE PORT, VLORA.
Влёра, Албания
от
$243,724
🌊🏡 Апартаменты для продажи 2+1 рядом с портом, ВЛОРА.🌅 С видом на море.🏷 Цена: 2600 евро/м2📐 Площадь: 83,66 м2/Валовой📍 Расположение: улица Ираклий Пилли, Влора.🏗 В настоящее время строится.❗ Главное преимущество: Расположение делает эту квартиру идеальной для проживания или инвестирования в…
Агентство
DES Real Estate
