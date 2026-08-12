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Дома в Албании

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708 объектов найдено
Таунхаус 3 комнаты в Влёра, Албания
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Таунхаус 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 388 м²
Количество этажей 1
Продается частный дом во Влёре, Албанская Ривьера - недалеко от пляжа, инвестиционная недвиж…
$322,878
НДС
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Albania Property Group
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Дом 3 комнаты в Дуррес, Албания
Дом 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Количество этажей 1
Легальный недостроенный дом с отличным инвестиционным потенциалом в Дурресе Продаётся нед…
$115,611
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Вилла 4 комнаты в Дуррес, Албания
Вилла 4 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Количество этажей 2
Индивидуальные виллы в Бирюзовой пристани для продажи!В одной из самых эксклюзивных прибрежн…
$599,631
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Дом в Влёра, Албания
Дом
Влёра, Албания
$184,920
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 4 комнаты в Дуррес, Албания
Вилла 4 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 256 м²
Этаж 3/3
Элитные ивы с бирюзовой пристанью Privateshia, Hamallaj Bay of LalzВ самом сердце Бирюзовой …
$882,149
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Investment Realty Group
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Дом 5 комнат в Golem, Албания
Дом 5 комнат
Golem, Албания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
В одном из самых востребованных районов Голема на продажу предлагается элегантная недавно по…
$687,884
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AFS Real Estate Management
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Дом 7 комнат в Дуррес, Албания
Дом 7 комнат
Дуррес, Албания
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 3/3
Продается: трехэтажная вилла, расположенная на холме Шенавлаш в Дурресе, в тихом районе с па…
$230,814
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AFS Real Estate Management
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Вилла 2 комнаты в Дуррес, Албания
Вилла 2 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 383 м²
Количество этажей 3
🏡 2-история VILLA + ATTIC FOR SALE | HEKURUDHA BEACH, DURRËS 🌊📍 Расположение: Hekurudha Beac…
$323,710
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REMIX REAL ESTATE
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Дом 5 комнат в Golem, Албания
Дом 5 комнат
Golem, Албания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Пристроенная вилла расположена в Големе. Вилла организована на первом этаже с гостиной вмест…
$277,402
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AFS Real Estate Management
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Вилла 8 комнат в Тирана, Албания
Вилла 8 комнат
Тирана, Албания
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 456 м²
Количество этажей 3
🏡 Индивидуальные 3-этажные виллы с обильными дворами в Тиране на продажу!Этот 3-этажный особ…
$1,04 млн
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Investment Realty Group
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Вилла 3 комнаты в Дуррес, Албания
Вилла 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Количество этажей 2
Будь я проклят!Комплекс Turquoise Marina расположен в районе залива Лалези, который является…
$339,022
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Investment Realty Group
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Дом 10 комнат в Дуррес, Албания
Дом 10 комнат
Дуррес, Албания
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 264 м²
Количество этажей 2
Отдельная вилла расположена в районе Плаж, недалеко от комплекса Точак, Дуррес. Он имеет 264…
$335,194
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AFS Real Estate Management
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Вилла 7 комнат в Kanine, Албания
Вилла 7 комнат
Kanine, Албания
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Количество этажей 2
Вилла с собственным садом продается в Канине, Влёра, Албанская Ривьера. Расположенная на хол…
$345,941
НДС
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Albania Property Group
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Вилла 4 комнаты в Petrele, Албания
Вилла 4 комнаты
Petrele, Албания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 346 м²
Количество этажей 3
Unique Villas in Rolling Hills – Farka Lake In one of the most sought-after elite complexes…
$1,16 млн
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Вилла 3 комнаты в Farke e Vogel, Албания
Вилла 3 комнаты
Farke e Vogel, Албания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Villa for sale in Swan Lake Residence. The villa has a surface area of 323.38m2, of which 16…
$558,478
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Дом в Дуррес, Албания
Дом
Дуррес, Албания
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продаётся дом 2+1 в пригороде Durrës 💶 Цена: 120 000 € 📐 Площадь по сертификату: 300 м² …
$139,815
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Century 21 Eon
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Вилла 10 комнат в Mjull Bathore, Албания
Вилла 10 комнат
Mjull Bathore, Албания
Число комнат 10
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 471 м²
Количество этажей 3
Спокойствие. Уединение. Настоящая роскошь. Группа B99 предлагает к продаже 6 современных …
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты в Radhime, Албания
Вилла 4 комнаты
Radhime, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 266 м²
Количество этажей 3
Роскошная строящаяся вилла на продажу в Радхиме, Влёра. Частный бассейн, частная веранда, в …
$694,001
НДС
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Albania Property Group
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Дом в Novosele, Албания
Дом
Novosele, Албания
Площадь 360 м²
House in Panaya. Surface: 360 m2. Each floor is 2+1 plus corridor, kitchen,wc separated. It …
$307,824
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Дом в Velipoje, Албания
Дом
Velipoje, Албания
Площадь 320 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажная вилла в Велипоя Площадь земельного участка: 200 м² Площадь застройки…
$384,015
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Lux Albania Home
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Дуплекс 2 комнаты в Gjilek, Албания
Дуплекс 2 комнаты
Gjilek, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Этаж 3
Duplex 2+1+2 продается в элитной резиденции Sun Palace Vlora, одном из самых востребованных …
$882,698
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Future Home Invest
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Вилла 3 комнаты в Farke e Madhe, Албания
Вилла 3 комнаты
Farke e Madhe, Албания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 257 м²
Этаж 2/2
The villa is located at Terfili Residence, Lake Farkes. General information: 2-story struc…
$710,472
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Investment Realty Group
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Дуплекс 3 комнаты в Farke e Vogel, Албания
Дуплекс 3 комнаты
Farke e Vogel, Албания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Villa for sale with a pool in Swan Lake Residence. The villa has an area of 427.45 m2, of wh…
$278,467
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Investment Realty Group
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Вилла 5 комнат в Farke e Vogel, Албания
Вилла 5 комнат
Farke e Vogel, Албания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 258 м²
Количество этажей 3
ВИЛЛА ПРОДАВАЕТСЯ В ФАРКА-ЛАКЕ Недвижимость находится в одной из новейших резиденций недалек…
$635,391
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Century 21 Oksford
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Вилла 4 комнаты в Farke e Vogel, Албания
Вилла 4 комнаты
Farke e Vogel, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Количество этажей 3
Villa at Farke Lake - Swan Lake Residence - for sale! Swan Lake Residence is positioned by …
$535,766
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Дом 12 комнат в Дуррес, Албания
Дом 12 комнат
Дуррес, Албания
Число комнат 12
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 409 м²
Количество этажей 3
В продаже трехэтажный дом на 12 спален и 11 санузлов в городе Дуррес. Общая площадь дома 409…
$456,533
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CACTUS | Real Estate
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Таунхаус в Влёра, Албания
Таунхаус
Влёра, Албания
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$174,220
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дуплекс 2 комнаты в Тирана, Албания
Дуплекс 2 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 195 м²
Количество этажей 3
In a new residence very close to the Palace of the Brigades in Tirana and the Elbasani road,…
$686,610
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Investment Realty Group
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Вилла 6 комнат в Farke e Madhe, Албания
Вилла 6 комнат
Farke e Madhe, Албания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Луксо-рок для продажи Rolling Hills LakeВ одном из самых эксклюзивных и безопасных резиденци…
$812,120
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Дуплекс 3 комнаты в Тирана, Албания
Дуплекс 3 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Этаж 13/14
In the heart of Tirana, in one of the most sought-after areas of Shallvaret, a Duplex is for…
$722,119
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Типы недвижимости в Албании

виллы
таунхаусы
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