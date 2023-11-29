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Дома в Албании

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коттеджи
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128 объектов найдено
Вилла с балконом, с парковка, с c ремонтом в Дуррес, Албания
Вилла с балконом, с парковка, с c ремонтом
Дуррес, Албания
Площадь 101 м²
Количество этажей 2
Вилла общей площадью 101 м.кв и участком 131 м.кв в районе Голем. Стильный дизайн и дорогая …
€240,000
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CACTUS | Real Estate
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Дом 8 спален с балконом, с мебелью, с гаражом в Дуррес, Албания
Дом 8 спален с балконом, с мебелью, с гаражом
Дуррес, Албания
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
Продается дом общей площадью около 450 м кв и участком 900 м кв. В доме 3 этажа.  На перв…
€200,000
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CACTUS | Real Estate
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Дом с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Дом с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Площадь 195 м²
Количество этажей 3
3х этажный дом общей площадью 195 м.кв + двор 700 м.кв. Рядом продаются два склада с большой…
€450,000
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CACTUS | Real Estate
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Вилла с гаражом, с подвалом, с парковка в Дуррес, Албания
Вилла с гаражом, с подвалом, с парковка
Дуррес, Албания
Площадь 430 м²
Количество этажей 4
Вилла  в 300 метрах от моря в районе Пляж города Дуррес. 3 этажа + гараж 0 этаж общей площад…
€650,000
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CACTUS | Real Estate
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Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 370 м²
Количество этажей 3
Вилла 3 этажа в районе стадиона города Дуррес. Общая площадь дома по сертификату 370 м.кв + …
€310,000
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CACTUS | Real Estate
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Дом 1 спальня с c ремонтом, с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Дом 1 спальня с c ремонтом, с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
€90,000
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Дом в Влёра, Албания
Дом
Влёра, Албания
Площадь 305 м²
Вилла расположена высоко в горах, конечный пункт назначения на дороге Приятный вид очень тих…
€212,000
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Дом в Влёра, Албания
Дом
Влёра, Албания
Площадь 402 м²
Вилла расположена в тихом районе города Влёра. Всего три этажа, гараж, земельный участок с а…
€162,000
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Дом в Влёра, Албания
Дом
Влёра, Албания
Площадь 500 м²
Станьте владельцами роскошной виллы в самом перспективном городе Албании - Влёре. Четырехэт…
€798,000
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Дом в Влёра, Албания
Дом
Влёра, Албания
Площадь 150 м²
Вилла в аренду~с удивительным видом на море и город, расположенная на холме в районе Холодно…
€500
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Дом в Влёра, Албания
Дом
Влёра, Албания
Площадь 200 м²
Этаж 3
Вилла расположена на главной дороге в довольно красивом районе всего в 200 метрах от Старого…
€150,000
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Дом в Влёра, Албания
Дом
Влёра, Албания
Площадь 92 м²
Этаж 1
Добро пожаловать в дом вашей мечты во Влёре, Албания! Этот частный одноэтажный дом является …
€98,000
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Дом в Влёра, Албания
Дом
Влёра, Албания
Площадь 513 м²
Вилла расположена на главной дороге в довольно красивом районе всего в 200 метрах от моря. …
€300,000
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Дом в Влёра, Албания
Дом
Влёра, Албания
Площадь 120 м²
Частный дом с землей для продажи~с удивительным видом на море и город, расположенный на холм…
€360,000
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Дом в Влёра, Албания
Дом
Влёра, Албания
Площадь 120 м²
Вилла с видом на море в аренду в самом расслабляющем и красивом районе города Влёра, располо…
€1,250
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Дом в Влёра, Албания
Дом
Влёра, Албания
Площадь 300 м²
Вилла на продажу !! Вилла расположена на главной дороге в довольно красивом районе всего в …
€350,000
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Дом в Влёра, Албания
Дом
Влёра, Албания
Площадь 380 м²
Супер Расслабляющая Вилла в тихом небогатом месте! 500 м2 общая площадь земли ,вилла имеет 2…
€329,000
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Дом в Влёра, Албания
Дом
Влёра, Албания
Площадь 250 м²
Новый частный дом с большим садом для долгосрочной аренды в городе Влёра,всего в 7 минутах е…
€750
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Дом с мебелью, с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Дом с мебелью, с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Площадь 450 м²
Частный дом с мебелью в Дурресе. 450 м.кв дом + 1000м.кв земля. Готовы организовать онлайн п…
€155,000
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CACTUS | Real Estate
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Вилла 2 ванных с балконом, с видом на море, с гаражом в Дуррес, Албания
Вилла 2 ванных с балконом, с видом на море, с гаражом
Дуррес, Албания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 370 м²
Количество этажей 3
ОВРЕМЕННАЯ ВИЛЛА в ГОЛЕМЕ ✅️ Имеет площадь застройки 370 м2. ✅️ Площадь участка 350 м2…
€550,000
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CACTUS | Real Estate
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Дуплекс 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Dhermi, Албания
Дуплекс 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Dhermi, Албания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Дерми, продается дуплекс, площадью застройки 185 м2.  Вилла состоит из: гостиной, кухни, 2 с…
€375,000
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CACTUS | Real Estate
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Дом с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Дом с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Площадь 143 м²
Количество этажей 2
Каркас двухэтажного дома в районе Шкозет, Дуррес. Дом 143 м.кв, участок 377 м.кв.  Готовы…
€75,000
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CACTUS | Real Estate
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Дом с Онлайн-показ в Qerret, Албания
Дом с Онлайн-показ
Qerret, Албания
Площадь 82 м²
Готовы организовать онлайн показ и оформление документов.
€70,000
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CACTUS | Real Estate
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Дом с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Дом с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Площадь 450 м²
Дом в районе Шкозет. Готовы организовать онлайн показ и оформление документов.
€160,000
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CACTUS | Real Estate
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Дом 4 спальни с балконом, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Влёра, Албания
Дом 4 спальни с балконом, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Влёра, Албания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Продаётся  трёхэтажный дом  общей площадью 200 м2.  В первом этаже:    - гостиная + кух…
€75,000
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Billion G&G group real estate
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Дом 3 спальни с гаражом, в центре города, с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Дом 3 спальни с гаражом, в центре города, с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Дом возле стадиона: 3 спальни, 2 ванных, гараж. Дом+гараж - 190м2.  Готовы организовать о…
€161,500
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CACTUS | Real Estate
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Дом в Armen, Албания
Дом
Armen, Албания
Площадь 1 600 м²
Этаж 1
Частный дом для продажи. Расположенный в 28 км от города Влёра, среди природы и зелени с рас…
€50,000
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Дом в Влёра, Албания
Дом
Влёра, Албания
Площадь 290 м²
Этаж 2
Вилла на продажу с красивым видом на море!! Вилла расположена на холме над Лунгомаре с прек…
€463,500
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Дом в Влёра, Албания
Дом
Влёра, Албания
Площадь 120 м²
Этаж 1
Первый этаж красивой и идеально построенной виллы для долгосрочной аренды. Вилла расположена…
€400
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Дом в Влёра, Албания
Дом
Влёра, Албания
Площадь 108 м²
Этаж 3
 Квартира 2+1 в аренду бульвар Исмаила Кемали во Влёре. Дом состоит из 3 этажей, а третий эт…
€300
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Параметры недвижимости в Албании

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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