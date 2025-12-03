  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Тирана
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Тиране

Тирана
1
Многоквартирный жилой дом HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Тирана, Албания
$382,065
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 41
Hora Vertikale — from the ancient Albanian word “Hora”, meaning vertical settlement — redefines urban living through a visionary architectural concept that fuses heritage, art, and modernity. Designed as a vertical rural village in the heart of Tirana, the project reflects the city’s natural…
Агентство
Investment Realty Group
