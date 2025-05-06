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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Албании

Тирана
8
Orikum
8
Влёра
234
Северная Албания
94
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363 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 2 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 7
✅ Цена: 500 евро/месяц✅ Расположение: Отель Granda, Astir, Tirana✅ Площадь поверхности: 45м2…
$566
в месяц
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Квартира с видом на море 2+1+пост парковка в аренду в Currila, Дуррес (atlantic11410) в Дуррес, Албания
Квартира с видом на море 2+1+пост парковка в аренду в Currila, Дуррес (atlantic11410)
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 119 м²
Этаж 3/5
Новая квартира 2+1+парковка, квартира в аренду в Currila, Durrës, на 3 этаже Квартира полнос…
$1,241
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 2 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3
✅ Стоимость: 350 евро/месяц✅ Место проведения: «Aristill Kokoshi St., Vlore»Территория, в ко…
$396
в месяц
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ДУПЛЕКС В АРЕНДУ В PORT VIEW! (atlantic114052) в Дуррес, Албания
ДУПЛЕКС В АРЕНДУ В PORT VIEW! (atlantic114052)
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1
Дуплекс расположен на первом этаже 8-этажного здания. Организовано: Гостиная и кухня Спал…
$564
в месяц
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Century 21 Eon
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Квартира 2 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 2 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
✅ Стоимость: 350 евро/месяц✅ Местонахождение: Рядом с промышленной школой, ВлореТерритория, …
$396
в месяц
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ПРОДАЕТСЯ КВАРТИРА 2+1+2 С ВИДОМ НА МОРЕ В CURRILA! (NEW114330) в Дуррес, Албания
ПРОДАЕТСЯ КВАРТИРА 2+1+2 С ВИДОМ НА МОРЕ В CURRILA! (NEW114330)
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Этаж 3
Квартира площадью 76 м2 включает в себя прихожую, гостиную с кухонным уголком, спальню с дву…
$1,128
в месяц
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🌇🏡 APARTMENT FOR RENT 2+1+2 IN CITY CENTER, VLORA в Влёра, Албания
🌇🏡 APARTMENT FOR RENT 2+1+2 IN CITY CENTER, VLORA
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 2
🌇🏡 Аренда жилья 2+1+2 в центре города, ВЛОРА🏷 Стоимость: 350 евро/месяц📐 Площадь: 110 м2📍 Ра…
$395
в месяц
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DES Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 2 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3
✅ Стоимость: 350 евро/месяц✅ Расположение: Линия 2 Lungomare, Rr «Francesko Krispi», VloreТе…
$396
в месяц
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🌇🏡 APARTMENT FOR RENT 2+1+2 IN THE CITY CENTER, VLORA в Влёра, Албания
🌇🏡 APARTMENT FOR RENT 2+1+2 IN THE CITY CENTER, VLORA
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 2
🌇🏡 Аренда жилья 2+1+2 в Центре города, ВЛОРА🏷 Стоимость: 350 евро/месяц📐 Площадь: 110 м2📍 Ра…
$395
в месяц
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DES Real Estate
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 142 м²
Этаж 3
2 + 1 apartment for long-term rent in Lungomare, offering a perfect location for long-term r…
$600
в месяц
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 6
Apartment rental with Panoramic Sea View Lot R13. Your dream vacation starts here, on the fi…
$471
в месяц
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For Rent: 2-Bedroom Apartment with Sea View – Hotel Adriatik, Durrës в Дуррес, Албания
For Rent: 2-Bedroom Apartment with Sea View – Hotel Adriatik, Durrës
Дуррес, Албания
For Rent: 2-Bedroom Apartment with Sea View – Hotel Adriatik, Durrës 📍 Location: Near Hot…
Цена по запросу
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Apartament 2+1+2 for rent Vollga, Durrës в Дуррес, Албания
Apartament 2+1+2 for rent Vollga, Durrës
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 5
Аренда квартиры 2+1+2 на Волге, Дуррес, с уникальным стилем! Организация: • 2 просторные спа…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Дуррес, Албания
Квартира 1 комната
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Сдается в долгосрочную аренду видовая квартира 1+1 с новым современным ремонтом в самом высо…
$1,060
в месяц
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1
The apartment is located just a few minutes from the sea, in a comfortable area with a priva…
$523
в месяц
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Квартира 2+1 в аренду рядом с Фермерским рынком! (NEW110702) в Дуррес, Албания
Квартира 2+1 в аренду рядом с Фермерским рынком! (NEW110702)
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Квартира площадью 79,5 м² включает в себя прихожую, распределяющую пространство, гостиную с …
$432
в месяц
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Квартира в Тирана, Албания
Квартира
Тирана, Албания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 15
Modern and spacious apartment available for rent in a new high-rise complex in the center of…
$1,256
в месяц
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 7
Apartments 1+1 Lungo Mare R-20 with a mountain view. Attention! Booking available from May 1…
$509
в месяц
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Apartment for Rent 2+1+2– Vollga, Durrës в Дуррес, Албания
Apartment for Rent 2+1+2– Vollga, Durrës
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 1/4
Квартира в аренду - Vollga, Durrës📍 Расположение: Vollga, за рестораном Gogo🏠 Детали собстве…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 2 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
✅ Стоимость: 300 евро/месяц✅ Расположение: Рядом со школой «Али Деми», Влоре✅ Площадь поверх…
$342
в месяц
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 7
Discover this charming 78 m² apartment, featuring 2 bedrooms and a living room, located righ…
$576
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
✅ Цена: 500 евро /месяц ✅ Расположение: Старый пляж, Vlore ✅ Площадь поверхности: 95m2 О…
$519
в месяц
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1
Discover your New Luxury Retreat !​ We offer an elegant duplex apartment located in the…
$523
в месяц
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Этаж 6
Spacious two bedroom apartment for long term rent with side sea view.It is located in the 6 …
$471
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 2 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
✅ Цена: 550 евро /месяц ✅ Местоположение: Fish Factory, Vlore ✅ Домашние животные допускаю…
$571
в месяц
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 3
Modern 1+1 apartment in the complex Diamond Hill at price of 250 euros per month, offered fo…
$283
в месяц
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 3
Apartment 2+1 for long-term rent on Ismail Qemali Boulevard in Vlore,perfect location,close …
$568
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
✅ Цена: 400 евро/месяц✅ Расположение: Рядом Юнион Банк, бульвар Влоре-Скеле✅ Поверхность: 80…
$456
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 2 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Этаж 4
Предлагается квартира 1+1 с прекрасным видом на море для аренды на длительный срок Шкемби и …
$543
в месяц
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Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 7
Spacious modern apartment for sale in Lungomare, near Big Market. This beautifully designed …
$1,135
в месяц
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