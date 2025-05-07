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Квартиры с видом на море в Албании

Тирана
53
Саранда
29
Orikum
54
Влёра
302
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98 объектов найдено
Студия 1 комната в Влёра, Албания
Студия 1 комната
Влёра, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Количество этажей 1
🆕🏡 Продажа в холодной воде, VLORA🌊 С видом на море🏷 Цена: 90 000 евро/всего📍 Расположение: у…
$102,070
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DES Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 3
🆕🔥 2+1 Апартаменты для продажи рядом с Маринской школой, ЛУНГОМАРЕ, ВЛОРЕВид со стороны моря…
$178,298
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DES Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 2 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 5
🏡 Апартаменты 1+1 с видом на море и парковочным местом в районе Шкемби и Кавайес 📍 Апартаме…
$137,338
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Century 21 Eon
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Квартира 2 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 2 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Квартира расположена в Shkembi i Kavaja, в новом доме, оборудованном лифтом. Расположен на п…
$144,405
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Century 21 Eon
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Квартира 3 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 177 м²
Этаж 7
Квартира 2+1 с огромной терассой с видом на море. Выполнен новый косметический ремонт. Кварт…
$140,619
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Квартира 3 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Этаж 2/9
🏡 Апартамент в одном из самых востребованных районов города - Vollga 📍 3-й этаж, с лифтом и…
$186,686
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Century 21 Eon
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Квартира 2 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 2 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 7
Квартира расположена в районе Скалы Кавая, в 50 метрах от побережья, в новом доме с лифтом н…
$167,820
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Century 21 Eon
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Квартира 2 комнаты в Golem, Албания
Квартира 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 5
The residence is located in Mali Robit. The apartment is located on the fifth floor. • Org…
$146,277
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Century 21 Eon
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Квартира 3 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Квартира с видом на море в районе Голем, Дуррес Квартира с видом на море 2+1 в туристическо…
$160,212
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Квартира 2 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 2 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
2+1 КВАРТИРА НА ПРОДАЖУ В РЕЗИДЕНЦИИ «ЭМЕРА», ВЛОРА Резиденция «Эмера» расположена в южно…
$312,398
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NEXT REAL ESTATE
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Квартира 3 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Продаётся квартира 2+1 в районе Шкемби Кавайя по стороне моря в районе отеля Majestic. Распо…
$209,180
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Пентхаус 4 комнаты в Дуррес, Албания
Пентхаус 4 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Этаж 9/9
В продаже пентхаус 3+2 с видом на море и ремонтом в самом центре района Пляж. Расположена на…
$335,482
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Пентхаус 2 комнаты в Golem, Албания
Пентхаус 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 8/8
Захватывающая квартира с видом на море в эксклюзивной резиденции «Либурна», Голем Ощутите…
$217,223
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Century 21 Eon
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Квартира 20 комнат в Gjilek, Албания
Квартира 20 комнат
Gjilek, Албания
Число комнат 20
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 450 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$852,931
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 2 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 5
В продаже видовая стильная квартира 1+1 со свежим ремонтом в районе Пляж Иллирия. Расположен…
$125,436
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Пентхаус 2 комнаты в Golem, Албания
Пентхаус 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Этаж 8/8
Продаётся роскошный пентхаус с видом на море в резиденции «Либурна», Голем. Площадь кварт…
$206,053
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Century 21 Eon
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Студия 1 комната в Влёра, Албания
Студия 1 комната
Влёра, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1
Fully sea view studio for sale in Vlora  Furnished  Garage
$139,575
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Пентхаус 4 комнаты в Дуррес, Албания
Пентхаус 4 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Этаж 10/10
Эта роскошная квартира расположена на десятом этаже нового и модернизированного здания в рай…
$211,053
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Century 21 Eon
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Студия 1 комната в Дуррес, Албания
Студия 1 комната
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 7/9
В продаже квартира студия с балконом и видом на море в районе Пляж, возле отеля Адриатик. До…
$53,655
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Квартира 3 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 131 м²
Этаж 6/27
Квартира 2+1 в самом высоком доме Дурреса, в элитном районе Волга в 50 метрах от моря. Общая…
$369,675
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Квартира 4 комнаты в Саранда, Албания
Квартира 4 комнаты
Саранда, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Квартира 3+1 в Саранде. 99 м.кв с видом на море. Готовы организовать онлайн показ и оформ…
$194,310
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Квартира 2 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 2 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 10/12
🏡 Продается апартамент 1+1 в районе Пляж, Дуррес, с видом на море 📍 Апартамент расположен н…
$108,900
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Квартира 2 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 2 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
$264,886
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Century 21 Eon
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Квартира 3 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 5/27
В продаже видовая квартира 2+1 с балконом в районе Волга в 100 метрах от моря и в 3х минутах…
$379,855
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Квартира 2 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 2 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 21/27
Продаётся видовая квартира 1+1 с новым современным ремонтом в самом высоком доме Дурреса, в …
$169,380
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Квартира 3 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 6/8
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 138 м²
Этаж 2
🏡 Апартаменты в резиденции "White Hill" с видом на море 📍 Организация: гостиная с кухней, 2…
$436,986
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Квартира 2 комнаты в Golem, Албания
Квартира 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Этаж 7/8
❤️ Голем, Дуррес. 🏠 Продается роскошная квартира 2+1, 137 м2 + терраса 50 м2 (137 м2 в серти…
$340,233
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 9
Квартира с видом на море находится на 9 этаже и имеет типологию 2+1+2 (2 спальные комнаты, 1…
$143,480
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Квартира 2 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 2 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 8
The apartment is located in the Skembi i Kavajes area, 50 meters from the coast, in a new bu…
$172,175
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