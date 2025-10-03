Жилой комплекс VLORA MARINA

Vlora Marina - знаковая набережная, переопределяющая роскошную недвижимость на Албанской Ривьере. Расположенный вдоль самой престижной набережной Влоры, этот знаковый проект предлагает редкую возможность владеть недвижимостью в полностью интегрированном месте назначения пристани для яхт, где сочетаются изысканный образ жизни, досуг и инвестиционный потенциал.

Жилая коллекция имеет элегантно оформленные апартаменты и резиденции, характеризующиеся просторными планировками, обширными балконами и окнами от пола до потолка, которые создают непрерывный вид на Ионическое море, пристань для яхт и городской горизонт. Каждая резиденция предназначена для максимального естественного освещения, уединения и комфорта, обеспечивая сложный прибрежный жизненный опыт.

Как истинное место смешанного использования, Vlora Marina сочетает в себе роскошные резиденции, яхтенную пристань мирового класса, пятизвездочное гостеприимство и яркую набережную. Владельцы получают выгоду от немедленного доступа к изысканным ресторанам, эксклюзивным кафе, бутик-ритейлу и кураторским удобствам образа жизни - все в нескольких минутах ходьбы от их дома.

Развитие поддерживается высококлассными услугами и инфраструктурой, включая безопасность 24/7, услуги консьержа, подземную парковку, благоустроенные общественные места, оздоровительные и фитнес-центры и управление недвижимостью премиум-класса, что делает его идеальным как для владельцев, так и для инвесторов в аренду.

С инвестиционной точки зрения, Vlora Marina выделяется как одна из самых стратегических возможностей в области недвижимости в Албании, предлагая высокий потенциал для повышения стоимости капитала и высокий спрос на краткосрочную и долгосрочную аренду, обусловленную морским туризмом, международными посетителями и быстрой трансформацией города.

Vlora Marina - это больше, чем покупка недвижимости - это собственность в пункте назначения, образ жизни и инвестиции в Средиземноморье.