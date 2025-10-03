  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Влёра
  4. Жилой комплекс VLORA MARINA

Жилой комплекс VLORA MARINA

Влёра, Албания
от
$354,139
от
$4,014/м²
05.02.2026
$354,139
05.02.2026
$4,014
BTC
4.2124179
ETH
220.7908320
USDT
350 132.1574579
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
6
ID: 33278
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Албания
  • Область / штат
    Южная Албания
  • Район
    Влёра (область)
  • Город
    Влёра

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Каркасно-блочный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    13

О комплексе

English English

Vlora Marina - знаковая набережная, переопределяющая роскошную недвижимость на Албанской Ривьере. Расположенный вдоль самой престижной набережной Влоры, этот знаковый проект предлагает редкую возможность владеть недвижимостью в полностью интегрированном месте назначения пристани для яхт, где сочетаются изысканный образ жизни, досуг и инвестиционный потенциал.

Жилая коллекция имеет элегантно оформленные апартаменты и резиденции, характеризующиеся просторными планировками, обширными балконами и окнами от пола до потолка, которые создают непрерывный вид на Ионическое море, пристань для яхт и городской горизонт. Каждая резиденция предназначена для максимального естественного освещения, уединения и комфорта, обеспечивая сложный прибрежный жизненный опыт.

Как истинное место смешанного использования, Vlora Marina сочетает в себе роскошные резиденции, яхтенную пристань мирового класса, пятизвездочное гостеприимство и яркую набережную. Владельцы получают выгоду от немедленного доступа к изысканным ресторанам, эксклюзивным кафе, бутик-ритейлу и кураторским удобствам образа жизни - все в нескольких минутах ходьбы от их дома.

Развитие поддерживается высококлассными услугами и инфраструктурой, включая безопасность 24/7, услуги консьержа, подземную парковку, благоустроенные общественные места, оздоровительные и фитнес-центры и управление недвижимостью премиум-класса, что делает его идеальным как для владельцев, так и для инвесторов в аренду.

С инвестиционной точки зрения, Vlora Marina выделяется как одна из самых стратегических возможностей в области недвижимости в Албании, предлагая высокий потенциал для повышения стоимости капитала и высокий спрос на краткосрочную и долгосрочную аренду, обусловленную морским туризмом, международными посетителями и быстрой трансформацией города.

Vlora Marina - это больше, чем покупка недвижимости - это собственность в пункте назначения, образ жизни и инвестиции в Средиземноморье.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 91.0 – 165.0
Цена за м², USD 4,346 – 5,723
Цена квартиры, USD 395,456 – 944,372
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 237.0
Цена за м², USD 4,906
Цена квартиры, USD 1,16 млн

Местонахождение на карте

Влёра, Албания
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Задайте все интересующие вопросы
Назад
Перейти
